"В летнем сезоне в Сочи работают 165 объектов показа, более 50 туристско-экскурсионных природных маршрутов, 5 новых тематических пеших экскурсионных маршрутов в городской черте", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Сочи функционируют 170 городских пляжей, на 35 из них установлены 40 мобильных пандусов для спуска в воду маломобильных граждан.

"Все пляжи оборудованы санитарными комнатами, медпунктами, за безопасностью следят спасатели. В этом году 35 пляжей получили знак качества — синие флаги", — подчеркивает пресс-служба.

Как отметил заместитель директора Лазаревского пансионата отдыха "Чайка" Илья Стопченко, в 2023 году пансионат впервые загружен в летний период на 100%.

Пресс-служба отмечает, что сохранение высокого турпотока ожидается и на бархатный сезон, анализ бронирований номерного фонда показывает, что коллективные средства размещения уже забронированы на сентябрь более чем на 73%, а в целом на период бархатного сезона около 66%.

"В курортный сезон в период с мая по сентябрь на оздоровление и климатолечение в Сочи ожидается порядка 4,5 млн гостей, а всего по итогам года планируется принять порядка 7,4 млн человек", — отмечается в сообщении.