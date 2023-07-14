Ранее в правительстве РФ сообщили, что к 2030 году в России будут созданы круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Их суммарная емкость составит 10 млн человек

"Я считаю, что наиболее перспективными среди всех заявленных локаций являются побережье Каспийского моря в Дагестане и курорт Новая Анапа на Черном море. Это более теплые моря, ближе расположенные к европейской части России, откуда идет огромный турпоток. Я думаю, что именно эти два проекта должны быть в приоритете, они примут большую часть из этих 10 млн туристов", — сообщил Ромашкин на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил эксперт, в России запоздали с туристическим освоением Каспийского моря в отличие от Азербайджана и Казахстана, поэтому сейчас пытаются наверстать упущенное.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко добавил, что появление круглогодичных зон отдыха в России позволит туристам отдыхать зимой и в межсезонье практически так же, как и летом.

"Для этого будет подготовлена вся инфраструктура – спа, бассейны, минеральные ванны. Сегодня такой инфраструктуры, конечно, недостаточно", — сказал он.

Ромашкин добавил, что для увеличения турпотока на южные курорты необходимо запустить скоростные поезда.

"Мне кажется было бы полезным провести скоростную железнодорожную ветку для южных курортов, а также, возможно, для Дагестана. Сейчас те поезда, которые идут на наш юг, устарели. В пути туристы проводят 30-40 часов, а им хотелось бы добираться как можно быстрее", — пояснил эксперт.

Как отметил Ромашкин, запуск скоростного железнодорожного сообщения с южными курортами позволит туристам добираться до места отдыха за 10 часов, и это могло бы стать серьезным фактором для роста турпотока.

Помимо Новой Анапы и Каспийского прибрежного кластера к 2030 году планируется развивать Абрау Дюрсо, Крым ("Золотые Пески России" и "Саки"), Калининград ("Русская Балтика"), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Предполагается, что реализация этих проектов позволит создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

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