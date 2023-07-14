"День леопарда на курорте "Роза Хутор" стартует на Романовом мосту, где организуют выставку фотографий диких кошек Сочинского национального парка, детских рисунков, а также там пройдет ярмарка изделий ручной работы местных дизайнеров", — говорится в сообщении.

После этого все желающие смогут принять участие в квесте "По следам леопарда", самые активные получат призы.

Маленькие гости курорта превратятся в леопардов с помощью аквагрима. Их также ждут мастер-классы от детского клуба Riders и Сочинского национального парка, интерактивы от Детской горной академии, розыгрыши и подарки, шоу мыльных пузырей. Ребята и взрослые попробуют свои силы в изобразительном искусстве. Для этого им потребуется воссоздать образ леопарда с помощью акварели, туши или глины.

"Для любителей активного отдыха будет организован забег и состязания на приз Детского Кубка Хуторёнок. На высоте более 1000 метров над уровнем моря, в Роза Вейк-парке, будет организован общий заплыв на сапбордах, а также заезды на скорость среди мужчин и женщин, — отметили в пресс-службе.

Завершится праздник в горном клубе "Спорт-Марафон", где состоится показ фильма "Леопард — возвращение легенды".

Ранее сообщалось, во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2007 году решили вновь возродить на Кавказе популяцию леопардов. Была разработана первая в мире подобная программа, которую поддержал в том числе и горный курорт "Роза Хутор". На площади 12 гектар был создан специальный центр с условиями для размножения и адаптации животных к природным условиям. Первые леопарды были завезены из Туркмении, Ирана и Португалии.

За годы работы центра в нем родились 27 котят, 13 из них были выпущены в естественную среду обитания. 15 июля 2016 года в дикую природу были выпущены первые котята, которых вырастили в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка. Ранее эти хищники обитали в этих краях, но в XX веке стали здесь практически исчезнувшим видом.