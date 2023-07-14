Решение о присвоении второй погодной категории принял глава Росавиации Алесандр Нерадько, осмотревший аэропорт в пятницу.

"Раньше самолеты всегда садились с одной стороны, видимость была меньше 500 метров. В условиях тумана воздушные суда уходили на запасной аэродром, чаще всего это был Нерюнгри. Благодаря тому, что будет установлено новое оборудование, они смогут садиться на полосу с двух сторон", — приводится в сообщении комментарий главы Якутии Айсена Николаева.

В настоящее время продолжается бетонирование отрезка ВПП в 1650 метров. Все оборудование, необходимое для реконструкции, закуплено. Для того, чтобы вовремя завершить работы и пройти сертификацию, Нерадько поручил нарастить рабочую силу.

"Результаты мы оценим немного позже. Есть проблемные вопросы. Сегодня мы наметили пути их решения. Рассчитываем, что подрядчик нас не подведет", — отметил глава Росавиации.

На совещании после осмотра обсуждалась возможность включения ряда аэропортов в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, реализация второго этапа которого начнётся в 2025 году. В частности, возможно включение в план реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки, которая подвергается подтоплению во время весеннего паводка, и других аэропортов.

В свою очередь пресс-служба аэропорта сообщает, что к 1 сентября будет завершено бетонирование полосы, а ввод ее в эксплуатацию с рабочей длиной 3400 метров запланирован на 1 октября.

Как сообщалось, реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года. Реконструкция непосредственно ВПП проходит в несколько этапов. Так, в 2021 году строители выполнили реконструкцию ВПП на протяжении 625 метров, обустроили пандус длиной 175 метров и верхний слой на участке удлинения полосы длиной 200 метров.

По предварительным прогнозам, после завершения реконструкции и обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год. Кроме того, после реконструкции аэропорт будет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. До пандемии осуществлялись полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на остров Пхукет.