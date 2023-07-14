"По информации ФКУ Упрдор "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", — написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он сообщил, что на мосту организована выдача питьевой воды, установлены дополнительно биотуалеты.

По состоянию на 16:00, в пробке на мост со стороны Керчи стояло более 700 автомобилей. Со стороны Кубани затруднений при проезде на мост нет.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

На ручном досмотре работает примерно по 40 постов с каждой стороны моста. Прохождение досмотра в ручном режиме занимает 7-8 минут.