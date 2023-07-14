Отмечается, что количество пассажиров, зарегистрированных в аэропортах Грузии в январе-июне текущего года, практически сравнялось с числом пассажиров, принятых за аналогичный период 2019 года, т.е. до пандемии коронавируса.

Тбилисский международный аэропорт обслужил 1 млн 566,251 тыс. человек, это на 35% превышает показатель января-июня прошлого года.

Через Кутаисский международный аэропорт проследовало 667,305 тыс. пассажиров (рост — более чем вдвое), через международный аэропорт Батуми — 236,444 тыс. (увеличение на 9%).

Аэропорт в Местиа (высокогорный регион Сванетия) увеличил пассажиропоток в 1,6 раза — до 5,127 тыс. человек, в Амбролаури (горный регион Рача) — снизил на 5%, до 841 человека, в Натахтари (близ Тбилиси) — увеличился в 1,9 раза, до 9,295 тыс. пассажиров. Эти аэропорты являются аэропортами местного назначения.

За полугодие в Грузии было совершено 8,556 тыс. рейсов (рост на 29%).

По состоянию на 1 июля 2023 года в стране работают 48 авиакомпаний по 88 направлениям. С конца мая в их число входят две российские авиакомпании — "Азимут" и Red Wings. Первая осуществляет полеты по маршруту Москва-Тбилиси и обратно, вторая — из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси.