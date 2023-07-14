"Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Для гостей будут организованы выставки, музыкальные, игровые и театрализованные программы, ярмарка под открытым небом, игры и конкурсы для детей.

Среди участников фестиваля — Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Л.Г. Зыкиной и губернаторский камерный хор "Русский партес".

Завершит фестиваль выступление артистов Тверской академической филармонии в музее им. С.Я. Лемешева.

Сергей Лемешев — советский оперный певец (лирический тенор), оперный режиссер и педагог. Народный артист СССР. Родился 27 июня (10 июля) 1902 года в деревне Князево Тверской губернии. С 1931 года работал в Большом театре в Москве. Во время Великой Отечественной войны Лемешев выступал с фронтовыми бригадами.