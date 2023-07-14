"Что касается экологического туризма, то это привычные нам направления – Алтай, Байкал. Причем туристы сейчас, на мой взгляд, больше осваивают бурятскую сторону Байкала, потому что считается, что на иркутской стороне очень много людей. Массовый туризм. Возможно, что Байкал достиг предела туристической загрузки, и надо осваивать его со всех сторон", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Ромашкин, туристы предпочитают комфортный отдых, но вдали от толп людей. "Они хотят гулять по нехоженым тропам, чувствовать себя первооткрывателями", — пояснил эксперт.

В отличие от Байкала, на Камчатке в АТОР прогнозируют турпоток на уровне прошлогоднего. "Возможно это связано с подорожанием авиабилетов и, как следствие, снижением спроса. В какой-то мере это повлияет", — сказал он.

Ромашкин также сообщил о растущем интересе к путешествиям по рекам России, в этом году круизный турпоток ожидается на 20-25% выше прошлогоднего.