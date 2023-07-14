Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили почти 2 млн туристов со всего мира, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 13% меньше, чем в первом полугодии рекордного допандемийного 2019 года.

Больше всего туристов приехали из США – 559,8 тыс., прирост по сравнению с 2022 годом составил 66%. На втором месте Франция (134 тыс. туристов, плюс 38%), на третьем – Великобритания (113 тыс., плюс 54%), на четвертом – Германия (110 тыс., плюс 90%).

Россия по итогам первого полугодия занимает пятое место с результатом в 103 тыс. туристов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2022 года, и на 33% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. В июне в Израиль прибыло 15 тыс. туристов из России.