"15:00: в очереди со стороны Керчи находится 625 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Кубани затруднений при проезде на мост нет.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

На ручном досмотре работает примерно по 40 постов с каждой стороны моста. Прохождение досмотра в ручном режиме занимает 7-8 минут.