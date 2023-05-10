- Долгое время летний отдых в горах был не особенно популярен у российских туристов, они рассматривали горные курорты только как место для катания на лыжах и сноуборде. Изменилось ли сейчас это отношение?

- Да, за последние несколько лет существенно выросла популярность отдыха в горах не только летом, но и весной и осенью. Например, с июня по сентябрь 2022 загрузка отелей достигала в среднем 70%, в пиковые даты в июле-августе – 80%, а еще два года назад она не превышала 50%.

- Каким образом удалось заинтересовать потребителя летним продуктом?

- Летний отдых в горах был популярен и в советское время, но он был некомфортным. Сейчас в Красной Поляне мы предлагаем всю необходимую инфраструктуру, и туристам, чтобы отдыхать в горах, не нужно брать с собой палатку, тушенку и мокнуть ночами под дождем. Отдых в горах стал комфортным и доступным. Если еще в 2015 году Красная Поляна ассоциировалась только с горнолыжным отдыхом, так как не было пешеходных троп, открытых бассейнов, в целом инфраструктуры летнего отдыха, то сейчас в отелях появились открытые бассейны, веревочные парки, гиды, которые могут показать горы. Стало ясно, что горы – это не преодоление себя, а комфортный отдых на свежем воздухе. Кроме того, в прибрежном Сочи летом толпы туристов и очень жарко. В горах утром свежий воздух, вечером нет духоты, можно гулять по тропам, любоваться закатом на фоне горных вершин. Это и гастрономическое путешествие, и расслабление. Комфортное размещение в отелях дополняется необходимой инфраструктурой для прогулок по пешеходным тропам, отдыха на природе в тишине и покое. Плюс близость к морю –пляжи всего в 40 минутах езды.

А еще сработало сарафанное радио. Каждый год гости рассказывали друг другу, что здесь, на Курорте Красная Поляна, можно отдыхать и летом. Свою роль сыграли ковидные ограничения и закрытые границы, конечно. Мы создали первый пакет "Зарядись энергией гор", в который включили не только проживание в отелях и пользование канатной дорогой, но и различные активности – веревочный парк, прогулки на велосипедах, скейт-парк, обзорную экскурсию по курорту, спа в отелях, прогулки по тропам, трансфер на наш морской пляж. И люди увидели, чем можно заняться летом.

Одна из последних тенденций в индустрии – так называемый медленный туризм, когда гонка за достопримечательностями уступает вдумчивому знакомству с местностью. Мы последовательно развиваем устойчивый туризм, и в этом году впервые запустили предложение "Наполни своё лето". Оно включает размещение в отелях, сертифицированных по международному стандарту "Green Key", прогулочный билет на канатную дорогу, экскурсию по экотропе, прогулку на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и занятия йогой с видом на горные вершины. Все это позволяет направить внимание на себя и близких, путешествовать экологично, но не в ущерб комфорту.

- Какое размещение больше востребовано в летний период? Отличаются ли предпочтения туристов от зимы?



- Летом на курорт приезжает больше семейной аудитории, наиболее востребованы отели с бассейнами – "Сочи Мариотт Красная Поляна" 5*, "Новотель Резорт и спа Красная Поляна" 5*, "Панорама by Mercure Красная Поляна" 4*, "Долина 960" 4*. В отель "Риксос Красная Поляна Сочи" 5* приезжают приверженцы более уединенного отдыха, в том числе, чтобы посетить спа-зону или пройти оздоровительную программу в центре функциональной медицины "Medical & SPA Поляна 960". Многие туристы выбирают апартаменты для длительного проживания в период летних каникул, потому что в них есть кухня, можно самим готовить еду из вкусных местных продуктов. Этот вариант предпочитают семьи с детьми, а также те, кто путешествует с домашними питомцами. Есть апартаменты площадью до 300 кв. м., которые очень любят большие семьи или компании друзей.

На Поляне 540 у нас порядка 900 апартаментов и два отеля. На 960 – еще семь отелей, и там тоже есть апартаменты для тех, кто предпочитает более уединенный отдыха. Нижний уровень – это бодрый демократичный отдых и постоянный движ, что многим удобно. А те, кто хочет большей уединенности, выбирают верхний уровень – апартаменты либо таунхаусы. Можно говорить, что наверху у нас предпочитает селиться премиум аудитория, а внизу – семейная и молодежная.

- Какова средняя продолжительность пребывания туриста летом и зимой?



- Средняя продолжительность летом выше – 5-6 дней, зимой – 3-4 дня, но есть и те, кто приезжает на две недели, и те, кто остается в Красной Поляне более чем на месяц. Чаще всего это люди, которые работают удаленно или семьи с маленькими детьми. Для таких туристов у нас есть специальное предложение, которое позволяет существенно сэкономить при аренде апартаментов от 30 до 60 дней.

- Какова доля приезжающих на длительные сроки в общем объеме продаж?



- В апартаментах она составляет порядка 7-8%, в отелях – меньше 1%. Всего на Курорте Красная Поляна 2826 номеров, из них 1400 апартаменты, на них приходится 49% нашего номерного фонда и 20% общей выручки. Эти виды размещения отлично дополняют друг друга – для каждой аудитории есть свое предложение. Кому нужен премиум отдых, едут в "Риксос Красная Поляна Сочи" 5*, кто хочет отдых по более доступной цене – выбирают демократичные отели, на длительный срок – апартаменты с кухней.



- Чем курорт предлагает заняться летом и какие из предлагаемых активностей наиболее популярны у туристов?



– Летом самое популярное – подъем на канатках и прогулки по горным тропам. Это не суперсложные маршруты, хотя есть и серьезные тропы для тех, кто бегает в горах. Но, как правило, это просто возможность прогуляться, посмотреть на альпийские луга, подышать горным воздухом. Есть очень популярная папоротниковая тропа, сейчас папоротники уже начали цвести, и там очень красиво. Ближе к лету они становятся большими, и есть ощущение что ты ходишь по лесу, как в фильме "Аватар". Это основное, зачем люди приезжают.

Плюс процентов 35-40% гостей уезжают на день на наш собственный пляж на Черном море, пользуясь бесплатными трансферами. Плюс семейные активности – веревочный парк, скейт-парк, байк-парк, популярны бассейны, спа-комплексы и горные бани. На верхней отметке курорта есть горный парк аттракционов зиплайн, качели над облаками. Все это неэкстремально, безопасно, и дети с семи лет спокойно пользуются этими развлечениями.

В целом летом на курорте доступны 60 км экотроп по 20 маршрутам и более 30 природных достопримечательностей. Можно увидеть уникальные горные долины Цирк-1, Цирк-2 и Цирк-3, два горных водопада Медвежий и Поликаря, горное озеро Айсберг, купель на Тропе здоровья, подняться на горную вершину Черная Пирамида – самую высокую точку курорта, сфотографировать живописнейший хребет Аибга.

Плюс мы проводим множество мероприятий в течение всего летнего сезона. В июле на курорте пройдет Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. В течение 10 дней несколько тысяч детей будут заниматься вокалом, танцами, актерским мастерством у педагогов и приглашенных звезд. Завершится форум гала-концертом, на котором участники споют на одной сцене со звездами шоу-бизнеса.

На панорамной площадке 2200 метров над уровнем моря по пятницам и субботам будут проходить традиционные высокогорные вечеринки Sunset Party. Вход — свободный для всех гостей. В дни вечеринок на смотровой площадке будут играть диджей-сеты и работать бар со специальным коктейльным меню.

Уже открыт байк-парк Курорта Красной Поляны – крупнейший в РФ парк для катания на горных велосипедах. Здесь представлено 30 км трасс, работает школа горных велосипедов, пункты проката, а также площадки памп-трек и скилл-парк. Для подъема велосипедов к старту маршрутов канатные дороги оборудованы велокреплениями.

Любителям красивых горных видов предложим Après Ski Красная Поляна на уровне Поляна 960. Из панорамного ресторана открывается потрясающий вид на розовое вечернее небо.



В этом году у нас открылся культурный центр "Амфитеатр" на Поляне 960. Зал площадью 350 кв. м. рассчитан на 220 человек. Помещение оборудовано необходимой техникой, звуковой и световой аппаратурой, удобные посадочные места расположены по принципу амфитеатра. Это площадка для проведения различных мероприятий в горном кластере: театрализованных постановок, просветительских лекций, показов документальных фильмов, экологических акций и праздников. В первую очередь площадка создана для гостей курорта. Большая часть мероприятий бесплатна для посещения. Афишу можно посмотреть на официальном сайте курорта.

Фото: Курорт Красная Поляна

- Какие новые активности и объекты показа появятся к лету 2023 года?



- Мы расширили подвесной мост, добавили места отдыха на тропе "Папоротниковая". Летом запускается единый прогулочный билет сразу по трем горным курортам, а также появится возможность заказать пикник с видом на горы. В отеле "Новотель Резорт и спа Красная Поляна" 5* впервые летом заработает открытый бассейн, и можно будет загорать у бассейна с видом на горные вершины.

Впервые этим летом с 28 по 30 июля состоится YOGACAMP – трехдневный йога-лагерь, включающий мастер-классы, лекции и тренировочные программы по йоге от лучших российских мастеров.

- Зимой одна из проблем отдыха в горах – очереди на подъемники. Как канатки летом справляются с турпотоком?



- Пропускная способность канатной дороги – до 10 тысяч туристов, а в среднем где-то 3-3,5 тыс. посетителей в день.

Серьезных очередей не бывает. В 2 часа дня, поднимаясь по канатке вверх, можно встать в очередь на 10 минут, потому что приехал экскурсионный автобус из Сочи. Или в 4-5 вечера те, кто спускается с горы, также могут немного постоять в самые пиковые даты с 15 июля по 31 августа. Это связано с экскурсионными автобусами, потому что летом к нам с побережья могут приезжать до 1,5 тыс. человек в день. Мы стараемся разводить группы по времени, чтобы избежать очередей.

Как правило, если гости живут на курорте – сегодня они пошли гулять по тропам, завтра поехали на пляж, послезавтра гуляют на нижнем уровне в Парке Времена года. То есть, за время своего отпуска они съездят на море, пару раз поднимутся в горы и воспользуются развлечениями. Каждый день они не поднимаются наверх для прогулок.

- Получается, что зимой туристы приезжают на более короткие сроки, чем летом?



- Не все, есть и длительные поездки на 7-8 дней. Но, как правило, люди приезжают под выходные. В четверг прилетели, в выходные откатались и в понедельник утром улетели. Удобная логистика. До Красной Поляны удобно долететь за 3,5 часа из Москвы и 4 из Санкт-Петербурга и за 40 минут доехать от аэропорта Сочи.

- Возникли ли у отелей курорта сложности в связи с уходом из РФ международных гостиничных операторов? Если да, то преодолены ли они сейчас?



- Всеми отелями на территории курорта мы управляем самостоятельно и централизованно, в том числе отелями под брендом сети Accor, перенимая их лучший опыт и инновационные стандарты сервиса. Мы внедрили модель управления интегрированным горным курортом, когда всеми отелями, сервисами и городской средой управляет одна компания – НАО "Красная Поляна". Это универсальный инструмент комплексного развития территорий. У нас есть единый дизайн-код, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучения кадров, в том числе для арендаторов.

Эта стратегия была принята в 2019 году, когда произошел ребрендинг курорта "Горки Город", и он стал Курортом Красная Поляна. Тогда мы перешли на собственное управление отелями и с этого момента платили международным отельным сетям только за бренд. Поэтому гости не почувствовали ухода брендов из России.

- Будут ли в этом году открываться новые отели, апартаменты, другие объекты размещения?



- В этом году мы запустили открытый подогреваемый бассейн и расширили спа-зону в отеле "Новотель Резорт и спа Красная Поляна" 5*. Новые отели в этом году открывать не планируем, но завершим строительство кампуса для сотрудников, потому что остро стоит проблема жилья для людей, работающих на курорте. Плюс сейчас идет строительство центра гастрономического туризма Redpeak, который мы откроем уже в следующем году.

- Насколько вырастут цены на размещение по сравнению с прошлым летним сезоном? Действуют ли сейчас акции раннего бронирования?



В целом по курорту цены на размещение в отелях и апартаментах в этом году на уровне прошлого года. Отели работают по динамическому ценообразованию, поэтому сейчас – самые выгодные цены, скидка по раннему бронированию достигает 15%. На летние каникулы стоимость проживания в апартаментах начинается от 2350 рублей с человека, а в отеле с завтраком и бассейном – от 3300 рублей.

Но хочу заметить, что корректировка цен имеет место быть. Позитивные преобразования с точки зрения услуг и отельной инфраструктуры зрения не могут не прибавить к стоимости номера — это экономика. Например, в отеле "Новотель Резорт и спа Красная Поляна" 5*, где был построен новый открытый подогреваемый бассейн, стоимость проживания в этом году вырастет на 14%.

- А как идут бронирования на летний сезон?

- На майские загрузка на 20% выше, чем в прошлом году. На лето – процентов на 15% выше. Но в прошлом году была очень низкая глубина бронирований из-за неопределенности, сейчас она чуть выше, но все равно не та, что была до ковида. Тогда люди зимой бронировали лето. Сейчас, в апреле, отели с 1 июня по 31 августа загружены в среднем на 30%. Это хороший показатель, так как обычно за месяц загрузка отеля составляет порядка 50%. Сейчас еще рано говорить, но мы видим хороший старт сезона. И это в условиях, когда нет программы кешбэка, которая работала в прошлом году.

- Когда выше глубина бронирований, летом или зимой.

- Глубина бронирования всегда выше в новогодние праздники и высокий зимний сезон. Многие бронируют за 2-3 месяца. Но есть и тенденция, что зимой лыжники и снобордисты хотят приехать под снег, больше следят за погодой, состоянием трасс, и поэтому бронируют перед самой поездкой. Летом гости привязываются к отпускам и бронируют заранее. В среднем зимой основной поток приходит за месяц до заезда, летом глубина продаж 2-3 недели.