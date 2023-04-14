Фото: ASMG

- Почему для проведения этапа выбран именно этот регион? Сколько зрителей вы ожидаете на соревнованиях?

- Псков очень удобно расположен для гонщиков из СЗФО и Москвы, из других регионов ЦФО. Там подходящее качество дорог для проведения соревнований, ралли там проводятся более 20 лет. Гонка в Пскове затронет не только областные трассы, участок дистанции будет даже в самом центре города, а значит мы получим больше зрителей. Все остальные этапы проходят за пределами федерального центра.

Кроме того, Псков развивает туристическую инфраструктуру в городе и области. Например, там есть гонка "Пушкинские горы", которая проходит рядом с популярными у туристов пушкинскими местами. Можно приехать в регион, посмотреть ралли, сходить на экскурсии.

В Псковской области у нас есть болельщики, которые приезжают посмотреть гонку. В целом мы ожидаем от 3 до 5 тыс. зрителей. Плюс в гостиницы заселятся еще около тысячи участников – пилоты, механики, инженеры. Город помогает и содействует в организации ралли.

Важно отметить, что на ралли не продаются билеты, люди приходят на шоу и смотрят бесплатно. Поэтому вести статистику довольно сложно, а вводить продажу ралли-пассов как в Европе мы пока не стремимся.

- Хватает ли в Пскове объектов размещения, чтобы принять всех спортсменов и болельщиков?

- Проблема объектов размещения актуальна для России сейчас в принципе, наблюдается дефицит качественных гостиниц. Как промоутер чемпионата России по ралли мы изучаем возможность разместить не только участников, но и болельщиков. Псков – самый легкий вариант, потому что там достаточное количество гостиничной инфраструктуры. Регион довольно компактный, и можно забронировать размещение в том числе в соседних городах и населенных пунктах.

Фото: ASMG

- Как вы подходите к выбору очередного места проведения этапа? Какие критерии отбора существуют? Какие еще регионы хорошо подходят для ралли?

- Важна транспортно-логистическая доступность – авиарейсы, железнодорожное сообщение, дороги. Наличие опыта у организаторов проведения соревнования не ниже уровня Кубка России. Наличие дорог для дистанции по ралли, не превышающих 100 км от штаба ралли. И, конечно, поддержка со стороны местных спортивных, региональных властей. Потому что объем согласований, который требуется для проведения ралли, наверное, не требуется больше ни в одной дисциплине. Дороги общего пользования никто, кроме полиции, перекрыть не может.

Среди наиболее подходящих регионов – СЗФО, Ленинградская область, в том числе Выборг, где пройдет седьмой этап. Там проходил даже этап Чемпионата Европы. Карелия, Сортавала, Псков, Челябинск, Екатеринбург, Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Новгородская области.

Наша задача – равномерно распределить возможности и дать регионам, где ралли еще непопулярно, проводить этапы. Из семи этапов по итогам года выбираются лучшие пять.

- Может ли вырасти турпоток в регионы, где будут проходить этапы по ралли?

- У регионов сейчас одна из важных задач – развитие туризма. Ралли в этом плане самодостаточно, оно попадает под критерии событийного туризма, его можно продвигать как туристическое событие. За счет туристов регионы получат инфраструктурные и налоговые доходы. Ралли способно создать имидж региону, дополнить развлекательную программу как для местных жителей, так и для туристов, стимулировать местный бизнес стоить гостиницы, гостевые дома. Мы уже такое наблюдаем на примере Псковской области. Они даже предоставляют специальные условия для размещения спортсменов, поскольку это гарантированные объемы средств, которые поступят за счет проживания большого числа участников.

Фото: ASMG

Любое спортивное соревнование может привлечь туристов, поэтому регионы должны быть сами заинтересованы в проведении таких мероприятий. Чемпионат России – самый высокий уровень сейчас, и мы даем региону этот статус. Дальше нужно формировать поддержку организаторов, чтобы у них получилась интересная зрелищное шоу. Создавать рекламу, привлекать местный турбизнес – от прокатных контор до музеев. В некоторых регионах мы совместно с музеями организовываем для участников образовательные экскурсии.

Календарь гонок на год мы публикуем в конце лета. Ралли проходит в выходные дни, поэтому у туристов есть возможность отправиться в тур выходного дня и совместить осмотр достопримечательностей с соревнованиями.

На следующий год мы планируем запустить продажу турпакетов на соревнования, в которые будут входить проживание, перемещение до зрительских зон и перекусы во время ралли.

- В туриндустрии вас знают как генерального директора крупной туроператорской компании. Почему вы решили заняться ралли?

- Интерес к автоспорту присущ, наверное, любому мальчику и мужчине, который так или иначе знаком с автомобильным миром, гонками.

Первой ступенью на пути к гонкам у меня стал картинг. После этого начинающий гонщик встает перед выбором: развиваться в кольцевых гонках на специальных трассах или в ралли, где присутствует элемент путешествий. Это мне и понравилось в ралли: ты проезжаешь сотни дорог, знакомишься с культурой и природным ландшафтом того или иного региона.

При этом есть выброс адреналина, поскольку это длинная спринтерская гонка, когда надо проехать из пункта А в пункт Б за наименьшее время. Также в этой дисциплине меня привлекло отсутствие толкания на трассах, как в кольцевых гонках, спорного судейства.

Свою первую гонку я проехал в 2014 году, это был монокубок Volkswagen Polo Cup. На начальном этапе это было бюджетное ралли, потому что предоставлялась машина, экипировка. Сейчас я уже езжу на своей машине.

Для меня, как и для 95% гонщиков, ралли – это хобби, связанное с возможностью переключиться с бизнеса, на время отрешиться от проблем. Это мой способ снимать стресс.

Фото: ASMG

- Чем занимается промоутер чемпионата России по ралли?

- Полтора года назад мы получили права на проведение Чемпионата России по ралли. Мы долгое время наблюдали за гонками в Европе и других странах, смотрели, какое количество зрителей привлекает эта дисциплина за рубежом. Например, в Прибалтике это национальный вид спорта, который наблюдают десятки тысяч зрителей, а у спортсменов есть фанбаза. В России ралли незаслуженно находится в тени, и мы поняли, что дисциплину нужно развивать и продвигать, занялись созданием контента для Чемпионата России по ралли.

Изначально была цель провести Чемпионат мира или Европы по ралли в России, потому что мы обладаем разноплановыми дорогами с точки зрения рельефа – горы, песок, чернозем, карельские леса, прибрежные территории и так далее. Такого сочетания нет в других странах, и мы увидели потенциал. Но сейчас из-за ограничений на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, бойкота международными соревнованиями этапов ралли на территории России, мы сконцентрировались на развитии отечественного чемпионата и кубка.

Что касается перечня обязанностей промоутера, то он довольно широкий. Переговоры с организаторами ралли на местах, потому что каждая гонка требует огромного административного ресурса со стороны местных властей. Подготовка дорог, согласование маршрутов соревнований, введение новых функций. Например, с приходом промоутера появился интересный для болельщиков формат квалификации, который традиционно есть на крупных мировых соревнованиях, но отсутствовал в чемпионате России.

Также мы консультируемся и проводим осмотр дорог перед соревнованиями. Совместно с организатором нам удалось проделать большую работу. Так, федерация автоспорта псковской области смогла договориться о выделении короткого участка трассы для гонки – super special stage. Преимущество этого места в том, что зритель может вблизи посмотреть ралли. Но это очень сложно реализовать без промоутера, так как нужно пройти много этапов согласований с властями.

- В других видах спорта из-за событий последнего года зачастую падает конкурентоспособность и качество проведения соревнований, уровень подготовки. Как с этим дела обстоят в ралли?

- Если бы в России ралли был на пике популярности, то такая проблема могла бы возникнуть. Но мы взяли шефство над дисциплиной, когда она и так находилась не в лучшем состоянии. Сейчас мы видим подъем – у нас на 20% выросло количество участников. Отчасти это связано с тем, что некоторые спортсмены, которые раньше выступали за рубежом, вернулись. Отчасти с тем, что приход промоутера воодушевил многих пилотов вернуться. Ралли – это шоу. И сейчас мы находимся на этапе формирования.

Если говорить о технической части вопроса, то в автоспорте все комплектующие на 80% импортные. Но пока дефицита деталей или расходных материалов мы не ощущаем. Главные расходники – это резина, и она доступна от официальных поставщиков. Несмотря на то, что большому бизнесу сейчас не до спонсорства, многие компании, оказывающие поддержку, отказываются от упоминания из-за страха перед санкциями.

Можно говорить о том, что выросло время поставки запчастей из-за сложной логистики, но ралли – это растянутый вид спорта. Есть зимние этапы, летние этапы, осенние и так далее. Есть даже такой слоган: "Ралли состоится при любой погоде на любом покрытии".

Фото: ASMG

- Чемпионат по ралли проходит в нашей стране с середины прошлого века. Изменился ли турнир и его формат по прошествии нескольких десятков лет?

- Основные изменения произошли в вопросах безопасности. Усовершенствовались технологии защиты пилотов и их персональная безопасность – защита шеи, комбинезоны. Появились GPS-трекеры, которые применяются во время ралли и позволяют подать сигнал sos или вызвать помощь. Уделяется большое внимание безопасности зрителей и болельщиков.

За десятилетия существования дисциплины в России растет ее зрелищность. Автомобили стали современнее и быстрее, громче. При этом сама суть гонки не поменялась: кто проедет быстрее всех обозначенную дистанцию.

- Как обеспечивается безопасность зрителей и туристов на ралли-гонках? Какие места предусмотрены для просмотра соревнования?

- Ралли постоянно работает над безопасностью. Дороги закрывают для проезда городского и общественного транспорта минимум на 2,5 часа. После этого на дистанцию назначаются судьи-маршалы, а все прилегающие дороги перекрываются силами полиции. Все зоны, где нельзя стоять, отгорожены сигнальными лентами или барьерами безопасности. Затем проезжает машина, которая по громкоговорителю оповещает и перемещает зрителей в более благоприятные места для просмотра гонки. После этого проезжают еще шесть нулевых экипажей с сиренами, которые по громкоговорителю сообщают траекторию и дистанцию заезда участников. На каждом участке дежурят скорая и МЧС, которые в течение 3-5 минут должны прибыть на любое происшествие.

Мы призываем болельщиков и зрителей прислушиваться к тому, что им говорят о мерах безопасности. Если болельщики не воспринимают инструкции, то такой спецучасток снимается с соревнований. Такие случаи бывают, но очень редко – раз в 10-15 гонок за годы проведения.

Накануне проведения гонки зрители могут скачать на сайте организатора или промоутера маршрутные листы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на картах появились QR-коды с местами зрительских зон и возможностью перемещения между участками соревнования.