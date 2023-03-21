- Как вы оцениваете итоги зимнего сезона для Radisson Zavidovo?

- С начала 2023 года общий прирост по количеству заселившихся гостей составил почти 15%, причем увеличение прослеживается как в сегменте групповых бронирований, так и в индивидуальном. В целом загрузка отеля за период с декабря по февраль включительно составила в среднем 50-55%, но растет количество гостей (то есть больше гостей приходится на один номер). Сами новогодние праздники были чуть менее активными по сравнению с прошлым годом. Таким образом, показатели января были хорошие, но не те, что мы прогнозировали. Однако, спрос в феврале побил все рекорды, с огромным групповым спросом в течение всего месяца. Индивидуальный спрос тоже был высокий, особенно на период праздников и детских каникул.

Интересным трендом зимнего сезона стал рост числа семейных пар с детьми. В связи с этим мы будем двигаться в направлении развития возможностей не просто семейного отдыха, а отдыха родителей и отдыха детей. Чтобы мамы и папы могли оставить детей с аниматорами, а сами в это время могли отправиться в СПА, в ресторан, прогуляться.

Еще одной позитивной тенденцией этого года стало почти двукратное увеличение количества гостей-участников программы лояльности Radisson Rewards. Для нас это сигнал, что гости нас ценят и любят и обязательно приедут снова, поэтому теперь нам необходимо еще тщательнее готовиться к пляжному летнему сезону.

- На курорте Завидово в прошлом году началось большое строительство – на курорте создаются три гостиничных комплекса, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, детский парк, горнолыжный склон. Не мешают ли шумные работы вашим клиентам?

- В целом, гости понимают, что стройка сегодня это улучшенная инфраструктура завтра. В летний период они порой жаловались, но сейчас шумных работ меньше, ночью их нет. Многие говорят, что скоро здесь будет город-сказка. И гости ждут не меньше нас, когда все будет достроено и можно будет гулять по набережной, заходить в кафе и магазинчики. Нынешнее строительство – это временная сложность, но впереди — новые возможности для курорта.

- В трех новых отелях будет более 900 номеров, в том числе 400 апартаментов. Изменится ли что-то в работе Radisson Zavidovo после появления рядом конкурентов с таким большим объемом мест?

- Radisson необходимо оставаться главным игроком, мы должны уметь жить в конкуренции не только с отелями других курортных направлений Подмосковья, но и с соседями. Это будет намного сложнее, но интереснее. Ведь это еще и общая работа над привлечением нового, расширенного потока гостей курорта. Нужно понимать, что не только спрос рождает предложение, но и наоборот. Отелю Radisson нужно оставаться лидером и при этом создавать информационную волну вокруг не только имени гостиницы, но и всего курорта. Мы уже дошли до уровня, когда туристы отождествляют курорт Завидово с Radisson. Поэтому возрастающие потоки – уникальный шанс для развития бизнеса.

- Какой тип размещения в отеле наиболее востребован у туристов?

- Отель и апартаменты суммарно располагают 426 номерами различных категорий, из которых почти 190 – апартаменты. Сейчас мы наблюдаем возрастающий интерес гостей курорта именно к этому формату размещения, который позволяет гостям, путешествующим семьей, совмещать привычный домашний уклад с действующей гостиничной инфраструктурой: жить в комфортабельных апартаментах, одновременно пользоваться всеми услугами отеля, либо самим готовить в номерах, привозить с собой домашних питомцев – это чрезвычайно удобный формат отдыха, который мы и дальше планируем активно предлагать нашим гостям. Дальнейшее продвижение апартаментов как альтернативного варианта размещения на курорте будет нашей основной целью на ближайший период. Отель уже любят и знают, а апартаменты все еще имеют потенциал для охвата новых сегментов рынка.

- Как вас чаще всего находят и бронируют клиенты после ухода из России Booking.com?

- Рынок прямых продаж b2c сильно пострадал после ухода Booking.com, это была самая популярная платформа для привлечения индивидуальных гостей. Потери, которые ощутили все отели, еще не восполнились другими каналами онлайн-продаж и не восполнятся в ближайшее время. Отели сети Radisson в этом случае находятся в наиболее выигрышном положении – у нас есть международный сайт для бронирования и мощная система лояльности Radisson Rewards. Многие отели сейчас занимаются продвижением собственных сайтов для заполнения номерного фонда, либо сотрудничают с локальными мало популярными контрагентами. Мы в свою очередь максимально активно привлекаем новых участников программы лояльности Radisson Rewards, которые автоматически становятся не только нашими постоянными гостями, но и постоянными гостями всей отелей Radisson.

- Какова сегодня целевая аудитория отеля Radisson Zavidovo?

- Мы придерживаемся классической схемы – активное сотрудничество с бизнес-партнерами в сегменте MICE и активное продвижение услуг индивидуальным заказчикам. В нашем случае любое смещение акцента напрямую связано с сезонностью.

Что касается MICE, то для качественной организации деловых встреч необходима тщательная ревизия технического состояния конференц-площадок и оборудования гостиницы. Например, мы заменили ковровое покрытие в главном бальном зале гостиницы, проводим диагностику кухонного оборудования, сейчас находимся в начальной стадии запуска проекта по усилению сигнала wi-fi. Такие нововведения напрямую влияют на успешное сотрудничество с представителями деловой аудитории. Обязательно продолжим работу с MICE-агентствами путем организации рекламных туров, позволяющих показать коллегам все возможности отеля.

Для привлечения индивидуальных туристов обновим сайт курорта, на нем скоро появится новая платформа для бронирования номеров отеля и апартаментов, с возможностью своевременного информирования о всех активностях курорта для взрослых и детей. В моих планах этот сайт и обновленная платформа бронирования должны стать вторым по популярности источником продаж после сайта бренда. Безусловно, это касается только Radisson Zavidovo и будущих отелей, расположенных на курорте. Аналогичный принцип работы используется курортом Роза Хутор, где на сайте представлены все отели, и гость может быстро погрузиться в атмосферу курорта и правильно спланировать свое пребывание.