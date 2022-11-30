Фото: WeFamilyGroup

- Все ваши предыдущие проекты были в родном для вас Тамбове и области. Почему вы решили выйти за границы своего региона и реализовать проект во Владимирской области?

- Он не совсем первый. До этого мы сделали проект другого отеля в Муроме для знакомого предпринимателя, которому понравился наш отель "Театральная" в Тамбове. Проект был полностью наш – ресторан, технологии банкета, разработка меню. Он оказался очень успешным.

И параллельно еще один знакомый предприниматель предложил нам купить гостиницу "Лада" в Муроме, генеральным директором которой была его 92-летняя мама. Она хотела передать кому-то бизнес, уехать в Москву и ходить по театрам. И мы купили это здание 60-х годов постройки, которое тогда находилось в полуразрушенном состоянии, в номерах стояли кровати с панцирными сетками. Сначала я хотела все оставить как есть и просто продолжать работу, так как отель не был убыточным. Это была ошибка, и через год мы решили все же полностью переделать здание: все снесли, оставив только внешние стены. Установили лифт, которого раньше не было. Сейчас здесь 38 номеров и они все разные: есть стандарты, улучшенные, люксы.

На первом этаже открыли гастрономическое кафе "УтроВечер". Наш шеф Амир Хот, серб по национальности, но родом из Тамбова. Долгое время работал в Москве, в команде знаменитого Владимира Мухина. Был су-шефом ресторана She. Теперь он переехал сюда. Здесь же мы открыли кондитерский цех, печем торты для кафе и на продажу, делаем свой хлеб, который, в отличие от многих московских ресторанов, подаем бесплатно, как комплимент.

Обычно даже самые долгие проекты мы завершали за полгода. Реконструкция отеля в Муроме заняла больше года, потому что город маленький и тут нет квалифицированных рабочих, приходилось возить их вахтовым методом из Тамбова. Плюс мы потеряли время из-за санкций: финны задержали на таможне лифт, который мы у них заказали по индивидуальному проекту и полностью оплатили. Нам самим пришлось его вызволять. По той же причине была задержка с сантехникой. Кстати, мебель, стеновые панели делали в Тамбове наши мастера.

- По вашим прогнозам, отель в Муроме будет востребован у туристов?

- С точки зрения туризма Муром очень востребованный город, в этом году его включили в Большое Золотое кольцо России. Само Золотое кольцо — интересный маршрут, но, мне кажется, все, кто хотел, туда уже съездили, поэтому нужны новые точки. У руководства Мурома есть амбиции, они вкладываются в инфраструктуру, прежде всего, туристическую, и хотят составить конкуренцию Суздалю. Кстати, Муром – один из старейших городов России, первое упоминание о нем в летописях датируется 862 годом.

Интерес к Мурому резко вырос после учреждения в 2008 году Дня семьи, любви и верности. На праздник приезжают множество туристов из Москвы, других городов. Кроме того, летом в целом высокая загрузка благодаря паломникам. Много ездят поклониться Петру и Февронии, мощи которых здесь покоятся в Свято-Троицком монастыре. В городе несколько известных монастырей, два часа езды отсюда до Дивеевского монастыря. При этом до открытия нашего проекта в Муроме не было гостиниц с приемлемым уровнем сервиса.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Когда мы только открыли отель, мы заметили, что гости заходят без предварительного бронирования. Люди едут на машинах из Москвы, Петербурга, откуда-то еще, останавливаются в Муроме, чтобы его посмотреть, а на следующее утро едут дальше. За вечер могло быть 4-5 таких пар, эта практика здесь оказалась очень распространена, возможно потому, что город маленький.

Кроме того, речь идет далеко не только о туристах. Все проекты мы делаем для горожан. Например, благоустроили площадку перед зданием отеля, сейчас это современное, комфортное городское пространство. Если будет хорошо горожанам, если для них это будет точка притяжения, то и туристы приедут. У нас ни в одном проекте нет заборов, чтобы к нам могли прийти жители города и им было удобно. Мы называем это "третьим пространством" — не дом, не работа, а место, где ты можешь расслабиться и с комфортом провести досуг. Еще один момент: в небольших городах часто проблемы с местами, где можно выпить кофе, позавтракать рано утром. С семи утра ничего не работает. Мы сами это выяснили, когда открыли первую гостиницу "Театральная" в самом центре Тамбова и при ней кафе-кондитерскую "Буфет". И гости стали заходить и спрашивать: а можно у вас кофе выпить или позавтракать.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Или наш парк-отель PLES в пригороде Тамбова. Там хороший 25-метровый спортивный бассейн. Если ориентироваться только на гостей гостиницы, его будут посещать, может быть, 20 человек в выходной день и 5 в будни. Для них мы не смогли бы содержать бассейн, так как это самый дорогой объект по содержанию в инфраструктуре. Поэтому наш спортивный комплекс при отеле работает и для горожан. Мы пригласили лучшего в России тренера, члена Олимпийской сборной, перевезли ее из Уфы. И вместе с ней организовали школу плавания, в которую сейчас сложно попасть, у нас есть лист ожидания. К нам приходят взрослые люди, которые проплывают первые 50 метров своей жизни в нашем бассейне, а когда они проплывают 500 метров, мы им дарим медали. В городе дефицит хорошей воды и хорошего сервиса, а у нас современные раздевалки, душевые, бассейн, сауна, да еще и вся косметика качественная и предоставляется бесплатно.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В отеле "Gerasimov" в Мичуринске, который стал нашим третьим гостиничным проектом, помимо ресторана "Shamparen" очень востребован банкетный зал. Жители города с удовольствием проводят в нем свадьбы, причем фотосессии пары устраивают на лестнице отеля, с которой открывается потрясающий вид на кафедральный Боголюбский собор. PLES, кстати, тоже начался с банкетного зала – его мы открыли первым.

Недавно мы реализовали проект первой туристической эко-тропы PLES Active в Пригородном лесу Тамбова. Наш холдинг стал инвестором и исполнителем проекта. Установили указатели, оборудовали деревянные настилы, два маршрута протяженностью 3,5 и 5,5 км. Весной откроем еще один, уже на 10 км, к озеру Сватовское. Конечно, этот проект – не только для туристов, но и для местных жителей.

Инфраструктуры – отелей, ресторанов, хороших экскурсоводов – не хватает в любом городе России, за исключением Москвы и Петербурга. Я считаю, что туризм в России будет востребован тогда, когда наши города будут привлекательны для горожан. Почему все хотят в Москву? Потому что ее классно сделали для москвичей. Поэтому если люди будут делать проекты, ориентируясь на ценности города – как его сделать красивее и лучше, то сами регионы будут лучше и будет туризм. Мы, например, родились в Тамбове, работаем здесь, инвестируем здесь, любим свой город и привозим сюда все самое лучшее.

- Как появился бизнес WeFamilyGroup?

- У истоков компании стоит семья. Бизнес создали в 2004 году я и мой брат Александр, с тех пор мы все делаем вместе. Хотя изначально не имели отношения к ресторанам и гостиницам. Я по образованию юрист, брат инженер-строитель. Но получилось, что в Тамбове в начале 2000-х не было мест, куда можно сходить и пообщаться, что-то вкусное съесть. А я, когда была маленькой, любила печь. И когда мы учились в Москве на MBA, мы решили параллельно открыть кофейню в родном городе. И нам повезло, так как жена брата Татьяна – дизайнер, член Международной ассоциации, основатель дизайн-бюро Viva Design, в портфолио которого десятки объектов, в том числе за рубежом. Она стала дизайнером всех наших проектов, мы с ней много ездим по миру, все самое лучшее фотографируем и где-то это реализуем. Прообразом парк-отеля "PLES", например, был очень понравившийся нам Amber Spa Boutique Hotel в Юрмале.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Возвращаясь к нашей первой кофейне, все в ней мы все делали сами – я пекла торты, варила кофе на хорошей итальянской кофе-машине. Вода – только из родника, мы ее сами возили. При этом у нас не было спиртного, нельзя было курить. Получилось аутентичное интеллигентное место, и нашлись гости, которые его полюбили. У нас стояли очереди, а наши клиенты стали сами просить – откройте что-то еще. И в результате это стало основным видом нашей деятельности: сейчас это уже и ремесло, и хобби, и бизнес, и любовь. С 2004 года, 18 лет, мы занимаемся сначала ресторанным, а затем и гостиничным бизнесом. С тех пор реализовали 26 проектов, все они индивидуальные, со своим лицом, у нас нет типовых сетевых объектов. Второй проект был пивной ресторан, для которого мы первыми в Тамбове стали возить импортное пиво. Потом была итальянская траттория, шефа которой отправляли учиться в мишленовский ресторан в Италию. Сейчас у нас 9 ресторанов и кафе.

В конце 2000-х подумали, что можем заняться и отелями, так как сами любим путешествовать и видим, какой сервис предлагается в мире. Но нам оказался ближе не бизнес-подход, поточный, а бутиковый. Чтобы тебя встречали не дежурной улыбкой, а как дома, самыми вкусными и свежими продуктами. Мы стараемся все делать искренне, начиная от проектирования и заканчивая реализацией.

В основном, занимаемся тем, что дает вторую жизнь брошенным зданиям, памятникам архитектуры. От этого радости больше, так как невозможно все застроить новым. Старые места тоже должны работать.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отличный пример – бутик-отель "Гостиный двор" в Мичуринске, который открылся в декабре 2021 года и стал нашим третьим гостиничным проектом. Он расположен на центральной улице в здании бывшей городской лавки 1820 года постройки. Реализовать такой проект намного сложнее, чем построить с нуля, но и результат потрясающий. Во всех помещениях мы сохранили открытыми части старой кирпичной кладки, кованые элементы обвязки окон, крюки от ставен. Это создает определенную атмосферу.

Еще один наш пока не реализованный проект – реконструкции деревянной усадьбы XVII графа Тулинова в деревне, которая носит его имя – Тулиновка. Усадьба была заброшенной, ее собирались сжечь и сделать на этом месте несколько дачных участков. При этом в путеводителях по Тамбовской области усадьба Тулинова упоминается как одна из главных достопримечательностей региона. Спасти ее уговорил нас мой брат – купить и реконструировать. Работа по реставрации невероятно сложная и кропотливая, но ее результатом должно стать появление в здании усадьбы бутик-отеля на 30 номеров, ресторана русской кухни, а в окружающем парке с вековыми дубами – домиков с удобствами для размещения гостей.

Мы назвали все наши проекты WeFamilyCollection. Это пять отелей, 9 ресторанов и кафе, две кондитерские, SPA, банный комплекс и сыроварня. Кстати, все сыры здесь, в ресторане муромского отеля – из нашей сыроварни, делаются из молока тамбовских коров на заквасках из Франции и Бельгии. А главный сыровар – мой муж.

- Как вы решаете кадровый вопрос?

- Наша кадровая политика основана на том, что мы не берем суперпрофессионалов. Все ребята, которые к нам приходят, они молодые, восемнадцатилетние, и мы в них многое вкладываем, они учатся. Иногда потом уходят, в этом нет ничего страшного. Главная задача – не просто находить интересных ребят, а быть интересными для них. С такими людьми работать огромное удовольствие, но они не будут с тобой, если ты не будешь для них интересен. Наша задача – соответствовать им. Всего у нас сейчас около 400 сотрудников, а их средний возраст – 25+.

- Санкции и связанные с ними экономические трудности вам сильно мешают? Вам пригодилась бы для развития бизнеса какая-то помощь государства?

- Я не считаю, что нам тяжелее, чем кому-либо другому. Любой бизнес — это огромные риски и не только в России. Вопрос только в том, насколько ты приспособлен к ним. Все, что мы зарабатываем, мы реинвестируем, кредитов не берем. Сами работаем за зарплату. Чем больше бизнесов — тем больше новых проектов ты можешь проинвестировать. Плюс, так как брат строитель, мы все строим сами, то есть не переплачиваем за девелопмент, проекты нам достаются по себестоимости.

Я считаю, что хорошему предпринимателю помощь государства не нужна. Если тебе нужна помощь, значит, что-то не так с твоим бизнесом, и его надо закрывать. И такие ситуации у нас были, они вырабатывают иммунитет.

- После успеха ваших региональных проектов нет ли у холдинга планов начать проект в Москве?

- В Москве квадратный метр очень дорогой, а стоимость номеров не сильно отличается от региональной. С этой точки зрения нам интереснее регионы, где можно открывать для туристов новые города и развивать их. Мне кажется, самое интересное в нашей работе – это проектная деятельность. Невозможно, начиная проект, знать, каким он в итоге получится. Но когда ты создаешь проект, ты погружаешься в содержание города и начинаешь его любить.