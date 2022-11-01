- Как вы оцениваете итоги летнего сезона для российского туристического рынка?

- Лето было неплохим с учетом всех проблем, с которыми столкнулся выездной туризм. Оно превысило ожидания части туроператоров – тех, кто смог переформатировать бизнес, или работал на открытых направлениях. Некоторые даже начали наращивать штат. Но есть и компании, которые остались в глубоком минусе, так как надеялись на возвращение Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. В среднем рынок упал на 30-40%. Только Турции удалось сохранить летний объем на уровне прошлого года.

Выездному туризму очень помог сильный рубль, потому что покупать зарубежные туры стало выгодно. Курсовые колебания зачастую нивелировали стоимость перевозки, и цена оставалась не сильно дороже той, которая была в прошлом году.

Мы видим что многие туристы вернулись в туркомпании, так как возможность самостоятельно формировать путешествия стала существенным вызовом, с которым справиться могут только те, у кого есть финансовая возможность и желание решать проблемы. Все это помогло компенсировать те проблемы, с которыми столкнулась отрасль после 24 февраля. Те услуги, которые ранее туристы покупали сами, они стали покупать через туркомпании, так как это единственная возможность их оплатить. Многим туроператорам и турагентам пришлось вспомнить, что мы не только продаем пакеты, но и занимаемся всеми вопросами, связанными с логистикой перемещений. Нам помогло то, что Space Travel – туроператор с более чем 30-летним опытом работы на рынке и хорошо налаженными бизнес-связями за рубежом, которые сейчас особенно пригодились.

Например, билетов сейчас продается процентов 30 от всего объема услуг, тогда как до 24 февраля их доля не превышала 5% в общем объеме продаж. Мы, как в старые добрые времена, работаем авиакассой, потому что билеты зарубежных компаний можно купить либо в их офисах, либо обратиться в билетное агентство. Все туроператоры могут продавать билеты через систему взаиморасчетов IATA. Комиссии за продажу билетов сейчас отменены, но мы можем взимать сервисный сбор.

Из интересных тенденций – выросла немного продолжительность туров, и связано это с тем, что нет смысла платить большие деньги за билет, на который приходится более 50% стоимости турпакета, и лететь на 3-5 дней. Плюс за счет облета закрытых территорий увеличилось время перелетов – это тоже сыграло на увеличение продолжительности поездок. Островные направления начали сдвигаться к двум неделям в среднем. В Турции и Эмиратах средняя продолжительность туров возвращается к девяти ночам.

В целом российский туризм сейчас очень выбивается из общемировых трендов. Во всем мире отрасль переживает ренессанс: реализуется огромный отложенный спрос, что ведет к быстрому заполнению номеров, авиационных мощностей. А наш рынок как был last minute во время пандемии, так и остался. Остальной мир покупает туры когда ему надо, а мы, когда решаемся за две-три недели купить поездку, вынуждены брать что осталось – и приходится либо покупать дороже, либо менять даты.

- Стоимость зарубежного отдыха заметно выросла из-за дефицита авиаперевозки и подорожания билетов: на некоторых направлениях, например, в Турции прирост двукратный. Что будет с ценами дальше?

- Дефицит перевозки начался после 24 февраля и сначала казалось, что ситуация не будет выправляться, но наращивание произошло по всем основным направлениям. Я думаю, что сейчас цены стабилизировались, и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнет опускаться Турция, где завершается сезон. Таиланд, куда уже пять авиакомпаний планируют летать. Вьетнам возвращается, Лаос. Египет серьезно нарастил объемы. Тенденция на снижение цен, скорее всего, сохранится до весны, потому что предпосылок к тому, что количество рейсов в Россию будет снижаться, нет. Наоборот, иностранные перевозчики, видя, что на рейсах в России можно заработать, начнут в большем объеме сюда летать, решив проблемы с лизингом и страхованием самолетов.

- Туроператорам удалось заработать на подорожавших авиабилетах?

- Бенефициарами этой ситуации стали не столько туркомпании, как многие думают, сколько авиакомпании. Туроператорам это лишь помогло держаться на плаву. Все повышение цен, которое мы наблюдали, связано с желанием авиакомпаний, сохранивших возможность летать в Россию, пользоваться своим практически монопольным положением. Стоимость билетов в среднем сегменте выросла на 50-70%, хотя нефть сильно не подорожала. Emirates продавала билеты в Дубай и обратно до 24 февраля за 35 тыс. рублей, сейчас – от 50-60 тыс. Объяснение этому — только повышение цен из-за ажиотажного спроса. При этом авиакомпании могли бы зарабатывать на 15-20% больше не поднимая цены, так как рубль существенно укрепился. Именно иностранные перевозчики – самые большие бенефициары дефицита перевозки в Россию, они сейчас получают сверхприбыли.

Впрочем, отчасти это касается и российских компаний. Любая авиакомпания, сохранившая возможность летать, неважно куда, по России или за рубеж, — зарабатывает. У наших перевозчиков в отличие от иностранных нет сверхзаработков, они только покрывают убытки, понесенные из-за выведенных из эксплуатации самолетов, но ситуация уникальная. Нас многие обвиняют, что туры подорожали. На самом деле подорожали только билеты. В гостиницах цены выросли максимум на 5-10%. Но мы не зарабатываем на билетах столько, сколько мы зарабатываем на продаже гостиниц.

Фото: Space Travel

- Восстановились ли продажи после сентябрьского спада?

- Спад был ощутимый после 21 сентября, в первые недели он доходил до 50-60%, но сейчас ситуация стабилизировалась, и мы наблюдаем восстановление продаж. При этом пока не вышли на те объемы, которые имели бы без объявления частичной мобилизации. Я оцениваю текущее падение в 15-20%.

Но могу отметить, что спад отрезвил часть игроков. После 21 сентября многие начали трезвее смотреть на ситуацию и сокращать объемы, набранные на фоне летней эйфории. Превышение предложения над спросом началось уже в конце августа, на первые сентябрьские даты. Рейсов еще было много, а спрос начал падать, и цены пошли вниз.

- Какие направления наиболее востребованы в осенне-зимнем сезоне?

- Турция, ОАЭ, Египет. Мы сейчас наблюдаем просадку спроса на Мальдивы которую сложно объяснить: видимо, это связано с тем, что часть состоятельных россиян покинули Россию.

Что касается новых направлений, главный тренд сейчас – Юго-Восточная Азия. "Аэрофлот" вернулся в Таиланд, на Шри-Ланку, Гоа. Российские чартеры будут летать 4 раза в неделю на Мальдивы. В дорогом сегменте начали летать борта турецкой авиакомпании на Мальдивы, в Турцию. Египетские перевозчики возобновили полеты. Иран вовсю летает.

Помимо этих направлений зимой будут популярны ОАЭ, Египет, Индийский океан, экскурсионная Турция и, конечно, Анталья.

Европейские страны на удивление пользуются спросом. Все это время существует небольшой ручеек, десятые доли процента от того, что мы видели раньше. Но желающие отдыхать в той же Греции летом формировали вполне стабильный осязаемый поток, был спрос на Германию, Испанию. Транзитный перелет не был проблемой для туристов, готовых заплатить за отель 4*, оформление визы до последнего времени также было доступно. Те, кому надо отдохнуть в Европе, до сих пор могут это сделать, если есть желание и средства. Запрет, введенный Прибалтикой, Чехией, Финляндией и Польшей, касается только первичного въезда. Если ты уже находишься в ЕС, есть действующая виза, страховка ты можешь передвигаться без проблем. Бывают какие-то перегибы, но это единичные случаи. Поэтому с Европой ситуация не так страшна, как кажется, и особенно это касается Греции.

- В каких консульствах сейчас можно получить шенгенские визы?

- Италии, Греции, Франции, Испании, Венгрии. Податься можно и в другие, но, скорее всего, получишь отказы, так как недостаточно оснований для поездки. Мы у себя убрали услугу оформления виз вне турпакета, потому что опасаемся ответственности за открытие визы, если турист ей воспользуется не на тех основаниях, на которых получал: поедет не в ту страну, не в те сроки, не в ту гостиницу. Многие не знают, что и раньше консульства проводили выборочные проверки, не снята ли бронь гостиницы после получения визы. Если она была отменена, визу аннулировали. Но раньше это был один случай из тысячи, а сейчас процент проверок вырос.

Подаваться на визу надо за месяц, слоты на запись на подачу документов разобраны компаниями-посредниками, которые их перепродают. Стоимость слотов доходит до 2 тыс. евро. Но если задаться целью, за три недели визу получишь.

- Вы подали в Ростуризм заявку на работу по безвизовому обмену с Ираном?

- Подали конечно, но заявок от иранских туристов нет. В целом въездного туризма сейчас фактически нет. Спроса среди российских туристов на Иран мы тоже не видим. Все мы смотрим новости, что там идут волнения, и когда на фоне этого посольство РФ напоминает, что в городах нельзя фотографировать, — это не способствует продажам. Кроме того, туризм туда — экскурсионно-гастрономический, культурный, а нашим туристам сейчас больше нужен расслабляющий отдых, чтобы отвлечься и побыть в информационном вакууме. Поэтому и пляжный отдых летом так был востребован.

- Какие проблемы возникают у туроператоров в работе с зарубежными и российскими контрагентами в связи с геополитической ситуацией?

- Туроператоры в этом году вынужденно стали специалистами в области банковского сектора, валютного контроля, дипломатами, адвокатами и всем на свете. Очень сдержанная позиция Центробанка по поводу валютных переводов из России, связанных с туризмом, привела к тому, что у ряда туроператоров зависли платежи зарубежным партнерам. У нас в одном из российских банков до сих пор висят деньги, и они нам предложили написать заявку в OFAC – управление по контролю зарубежных активов Минфина США, при том, что детали приходится собирать "по крупицам", банк не предоставляет информацию по прохождению платежа. Стоимость банковских услуг для туроператоров выросла в этом году в три раза, а у кого-то и в четыре. Сумасшедшая комиссия за переводы, конвертация дорогая и зачастую не выгодная, плата за хранение валюты: мы вынуждены либо купить и в этот же день маленькую сумму отправить, либо копить валюту для большого перевода. Количество банков, которые работают с валютными платежами и туроператорами, сократилось до 5-6, и это очень опасная тенденция. Если ей не займется Минэкономразвития, то в любой момент остановка 2-3 банков, попадание в новые санкционные списки сделает невозможным для туроператора быстро сменить банк. Туроператорский бизнес сейчас – проблемный для банков, так как нужно проводить множество транзакций за рубеж, а для этого нужны дополнительные сотрудники и бизнес-процессы. Ряд банков-корреспондентов требовал у нас поименные списки туристов, чтобы проверить, что они не находятся в санкционных списках.

Мы как туроператор призываем как можно скорее установить прямые межбанковские финансовые связи с открытыми странами – Эмиратами, Турцией, Ираном. Надо очень быстро это делать. Пока мы продолжаем в дружественные страны платить либо национальную валюту, либо доллар или евро.

Это самый узкий момент нашей отрасли. Первый — это закрытие границ, и второй – отказ от доллара и евро, который может парализовать туризм. Мы отдаем себе отчет, что выездной туризм не является и никогда не был прерогативой для государства, но все туроператоры по выездному туризму теперь занимаются внутренним туризмом, и он составляет в их портфолио от 30 до 70% в зависимости от сезона. Плюс выездной туризм помогает сохранять экономические отношения с дружественными нам странами. И сейчас это вопрос выживания целых отраслей бизнеса. Плюс у России по-прежнему нет пляжного отдыха в зимний период. Некорректно не учитывать права тех, кто не может отдыхать на море внутри РФ просто потому, что летом здесь физически всем не хватает места.

- Как вы оцениваете ликвидацию Ростуризма и передачу полномочий Минэкономразвития?

- С одной стороны, это стало шоком, так как никаких предпосылок к этому отрасль не видела. Наоборот, Ростуризм шел путем, который должен был привести его к статусу самостоятельного министерства: ему критически не хватало полномочий. Туризм сейчас рассредоточен в 15 ведомствах. Логичнее было бы начать консолидировать весь сегмент туризма, так как это огромная отрасль, состоящая из различных сегментов экономики. Видимо, сейчас это не нашло поддержки.

С другой стороны, хорошо, что не вернули в Минкульт. Минэк за короткое время курирования туризма мне показался адекватным, другое дело что сейчас сложно ожидать без существенного увеличения команды того, что у Минэка будет время заниматься туризмом. На внутренний силы найдутся, но все остальные сегменты будут отданы на откуп сторонним организациям либо госкорпорациям, потому что у нас военное положение в четырех субъектах страны введено. Посмотрим, кто станет замминистра. Если это будет кто-то хорошо известный и понятный рынку, диалог наладится.

У Ростуризма не хватало ресурсов, чтобы все делать, отсутствовал контроль за многими сегментами рынка. Но с приходом Зарины Догузовой он превратился в орган, который разговаривает с бизнесом на всех уровнях. Все ключевые исполнители разговаривали и слышали проблемы практически каждого весомого игрока. В пандемию у нас всего одно крупное банкротство случилось, а без Ростуризма я не представляю, что бы произошло. Со страховками был кризис, и они помогали в ручном режиме договариваться со страховщиками, чтобы те давали финансовые гарантии туроператорам. Такого не было при прежних руководителях ведомства.

Очень хочется, чтобы Минэк это сохранил, потому что туризм, как и все отрасли экономики, требует пристального регулирования. У нас на носу новый закон о туризме, принят закон об электронной путевке. У министерства нет времени на раскачку, ему нужно очень быстро включаться. На мой взгляд, система страхования ответственности, предлагаемая новым законом, не решает проблем. По-прежнему нет определения турпродукта, его критерии заданы максимально обтекаемо и это будет проблемой. По поводу защиты туристов я считаю, что мы пытаемся изобрести велосипед, когда нам нужно взять все деньги которые уже и так собраны в "Турпомощи", объединить с фондами страхования туроператоров, делать туда отчисления в 1% с каждой путевки и в случае любого происшествия с туристами, будь то банкротство туроператора или любое другое, тратить эти деньги на помощь. И таким образом гарантировать туристам выплаты в размере 100% стоимости туров.

- Туристы будут готовы доплачивать за надежность?

- В пандемию от невыезда страховался каждый третий тур. Сейчас, может быть, каждый десятый, потому что страховка не покрывает мобилизацию. То есть, люди готовы заплатить 10% за тур дополнительно и знать, что при любом раскладе они либо отдохнут, либо получат 100% денег. У англичан так работает система. Со всех путевок идут отчисления в фонд, если кто-то выходит из игры по объективным причинам, платят из него. Если череда банкротств, вмешивается государство.

- Существуют ли какие-то доступные направления, которые не известны российским туристам, и которые можно развивать?

- Мне кажется, надо развивать Африку. "Эфиопские авиалинии" летают в Аддис-Абебу, и оттуда замечательная разлетка по всему континенту – Кения с сафари, Марокко, которое всегда было популярно, Алжир, Тунис. Весь африканский континент недооценен, и на него стоит обратить внимание. Хотелось бы, чтобы вернулись Доминикана с Мексикой, так как из Латинской Америки осталась только Куба.

На Ближнем Востоке перспективна Саудовская Аравия. В 2023 году там может появиться и пляжный туризм, так как они возводят большой туристический кластер на Красном море севернее Джидды с отдельным аэропортом. Я ожидаю, что в ближайшие несколько лет Саудовская Аравия начнет конкурировать с другими ближневосточными направлениями именно в пляжном сегменте, у нее все для этого есть.