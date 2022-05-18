- Расскажите об истории создания сети, какие отели работают под брендом OTI Hotels&Resorts сегодня?

- Холдинг OTI – одна из крупнейших туристических групп в Турции, он начал работу в 1992 году и в этом году будет отмечать 30-летие. В 2005 году была создана дочерняя компания для управления гостиницами, которая сегодня носит название OTI Hotels&Resorts и управляет 23-я отелями под брендами OTIUM, Seven Seas, Xanadu.

Четыре из этих 23 отелей находятся в собственности холдинга. Это очень хорошо известные российским туристам отели Seven Seas Life, Seven Seas Blue, Xanadu Resort и Otium Family Eco Club, всего в них около 1,5 тыс. номеров на 3 тыс. человек. Остальные отели находятся в управлении. В апреле 2022 года в Египте, в новой курортной зоне Макади Бэй рядом с Хургадой, открылся еще один отель сети OTI Xanadu Macadi Bay.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Три бренда сети OTI предлагают разные концепции отдыха. OTIUM Family – это пятизвездочные семейные отели на побережье с системой «все включено», OTIUM Boutique – небольшие отели в городах, например, популярный на российском рынке OTIUM Bourique Delight Hotel всего на 15 номеров в историческом центре Антальи Калейчи. Всего, кстати, в этом районе у нашей сети три отеля, и их популярность постоянно растет, так как все больше россиян выбирают отдых, во время которого можно сочетать прогулки по городу с пляжным отдыхом. OTIUM Park – недорогие отели с системой «все включено». Seven Seas – это пятизвездочные отели «все включено» с высоким уровнем сервиса, а наиболее известный наш бренд Xanadu предлагает своим гостям систему High Class All Inclusive с питанием, напитками и анимацией премиального уровня.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

- Какие отели сети наиболее популярны у россиян?

- Традиционно на российском рынке наиболее популярны семейные отели «все включено». На первом месте – отель Otium Family Eco Сlub в Сиде, второе место занимает Xanadu Resort в Белеке, третье – Seven Seas Hotel Life в Кемере. В первом отеле доля россиян в этом году на майские праздники достигала 27%. Во втором – 20%, в третьем – 18%.

Фото: Coral Travel

- Предстоящий летний сезон на российском рынке будет непростым, с учетом проблем с авиаперевозкой, валютой, снижением покупательной способности россиян. Как сейчас продаются места в России и какие у вас прогнозы по доле российского рынка в отелях сети в течение лета?

- В прошлые годы в летнем сезоне доля российского рынка в наших отелях достигала 35-40%. В этом году мы рассчитываем на 20-25%. То есть, не ожидаем очень больших потерь. Кроме того, рассчитываем, что потери на российском рынке удастся компенсировать за счет роста потока с европейских.

В России отели OTI Hotels&Resorts эксклюзивно продает туроператор Coral Travel, который входит в OTI Holding. Сейчас продажи идут настолько хорошо, насколько это возможно, учитывая проблемы с авиаперевозкой.

- Какие рынки сейчас дают больше всего туристов и какова загрузка ваших отелей?

- Благодаря отмене ковидных ограничений в Европе и Турции, у нас растет поток гостей из европейских стран. Это Германия, Великобритания, Бельгия, страны Балтии, Польша, Россия, Турция. В отеле Eco Club на втором месте после россиян – гости из Нидерландов и Бельгии, так как отель популярен в этих двух странах. Но глубина бронирования из-за пандемии сократилась на всех рынках. В среднем, она сейчас составляет месяц, а из России мы нередко получаем брони на завтра.

На майские праздники в наших популярных отелях загрузка составляла 80%, а летом ожидаем 90%.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

- В этом в Турции рекордная за 20 лет инфляция – лира подешевела к доллару более чем на 60% за год. Примерно на столько же подорожали продукты питания и многие другие товары и услуги, необходимые для работы отелей. Как изменились в связи с этим цены в ваших отелях?

- Рост цен в евро по сравнению с прошлым годом составляет приблизительно 10%. Инфляция намного выше, но мы стараемся не отпугивать гостей ценовой политикой. А для тех туристов, кто покупал туры по акциям раннего бронирования, они вообще не изменились.

- В этом году из-за экономического кризиса и ухода из России платежных систем Visa и Master Card у россиян возникли проблемы с покупкой валюты и оплатой товаров и услуг за рубежом. В Турции есть возможность оплачивать покупки картой «Мир», но далеко не во всех точках розничной торговли или общепита. Как обстоит дело с оплатой дополнительных услуг картой «Мир» в ваших отелях? Не планируете ли вы установить в отелях банкоматы банков, принимающих «Мир» — Ziraat Bank, Is Bankasi, Bakifbank

- В ближайшее время мы планируем начать работу с крупнейшим в Турции Ziraat банком, который принимает «Мир». После этого туристы смогут оплачивать все услуги по карте. Уже сейчас в отеле Xanadu они могут купить экскурсии у гидов с оплатой российской картой. Кстати, мы видим, что у российских туристов повысился спрос на выезд из отеля для шопинга. Такие услуги предоставляют туроператоры. Видимо, это происходит из-за ухода многих одежных брендов из России.

Что касается банкоматов, то установить их на территории отеля непросто. Инициатива должна исходить от банка, а он может посчитать, что в отеле нет достаточной проходимости для установки терминала. До того, как проблема с оплатой «Миром» будет полностью решена, мы предлагаем гостям бесплатные трансферы до ближайших банкоматов, если им нужны наличные лиры.

- Какая сейчас ситуация с ковидными ограничениями в отелях?

- С марта практически все они сняты: отменены маски, ограничения по загрузке, анимационным программам, выделению блоков карантинных номеров для заболевших туристов. С особенным воодушевлением наши гости встретили возможность снова самостоятельно брать еду в ресторанах, как это было до пандемии. Из ограничений сохраняется лишь необходимость делать прививки персоналу (все сотрудники наших отелей привиты), соблюдение социальной дистанции, дезинфекция в ресторанах и барах, а также необходимость ежемесячно переподтверждать сертификат безопасного туризма в министерстве туризма и культуры.

- Возникают ли какие-то проблемы с отношением к российским туристам на отдыхе в Турции?

- Цель людей, которые приезжают в наши отели — отдохнуть и хорошо провести время. Никаких проблем у российских туристов с гостями из других стран не возникает. Кроме того, в наших отелях отличные службы безопасности, поэтому мы не опасаемся никаких инцидентов такого толка.

- Расскажите поподробнее о вашем новом египетском отеле.

- Xanadu Makadi Bay – пятизвездочный отель в курортной зоне Макади-Бей, рядом с Хургадой. Он построен в 2020 году, открытие задержалось из-за пандемии. В апреле состоялся мягкий пуск отеля, сейчас он уже принимает туристов, но часть объектов еще не открыты. Всего в отеле 815 номеров. Минимальный размер стандартных комнат – 30-40 кв. метров, сьютов – 75 метров. Гости могут выбрать размещение в виллах площадью от 150 кв.м. Общая площадь отеля составляет 500 гектар.

Фото: Coral Travel

Как я уже говорил, стандарты сервиса в отеле такие же, как во флагманском отеле сети OTI Xanadu Resort в Белеке. Мы привнесли в работу отеля философию и стандарты сервиса, которые применяем в наших турецких отелях. С нуля обучали персонал тому, как работать с гостями.

Хочу отметить, что около 6 лет Египет не принимал гостей из России либо принимал в очень ограниченном количестве. За это время сотрудники отелей привыкли работать с туристами из Европы и самого Египта. Я бы сказал, что в Турции россияне предъявляют к отелям более высокие требования, чем в Египте, и мы уделили особое внимание обучению персонала именно этим более высоким стандартам сервиса. В стране есть определенные сложности с поддержанием системы High Class All Inclusive на том же уровне, что во флагманском отеле сети Xanadu в Белеке. Шеф-повар отеля Xanadu в Хургаде и его заместитель приехали из Турции, поэтому качество питания в отеле на высоком уровне. Существующие в Египте проблемы с поставкой напитков мы стараемся решать – если их нет в местных магазинах, покупаем в дьюти фри.

— Какова сейчас загрузка нового отеля, в том числе с российского рынка, учитывая сложности с перевозкой в Египет?

- Отель загружен на 20%. Из них 8% — гости из России, на втором месте Польша. Добираются туда из России либо через Стамбул, либо через Каир. К сожалению, в Египте есть проблемы с оплатой российской картой – пока никакие банки в стране с ней не работают. Поэтому туристам, если они планируют что-то покупать на отдыхе, нужно обязательно иметь доллары или евро.

- Будет ли сеть OTI Hotels&Resorts расширяться в ближайшие годы?

- Мы планируем в ближайшие 10 лет увеличить число отелей сети, работающих по франчайзингу. В планах – управление отелями помимо Турции в Греции, Испании и, возможно, в России, в Сочи. Такая возможность обсуждается.