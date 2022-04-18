- Как идет строительства нового туркомплекса в Завидово: что уже сделано, что еще предстоит?

— Строительство началось. Мы уже копаем, будем заливать в ближайшее время плиту фундамента. Сейчас идут работы, которые малозаметны и малопонятны обычному человеку: расчистить площадку, организовать строительные городки, временное освещение, электричество. Но мы уже сделали даже больше, чем предполагалось: на 90% готов котлован. С учетом того, что это две гостиницы на 300 и 360 номеров и апарт-отель на 400 номеров, а также центр семейного отдыха площадью 50 тысяч кв. м – это гигантская стройка.

Ведем параллельно работы на всех этих четырех объектах. Плюс начали строительство детского парка отдыха: это будет открытая зона, большая разнообразная игровая и спортивная площадка, треки под велосипеды, под скейты, зоны для игр маленьких детей. Также начали отсыпку грунта для горки: это будет 30-метровый холм, с 10-градусным уклоном, для катания на тюбингах, также здесь будет горнолыжный склон для начинающих.

Стоит сказать, что строительство не принесет неудобств нашим гостям на курорте. Шумно было в прошлом году при строительстве порта, когда мы выкопали почти 800 тысяч кубометров грунта: работали самосвалы, вбивались сваи. Сейчас переживать туристам не придется, шума не будет. Грузовым машинам постоянно моют колеса, мы строго соблюдаем закон о тишине. Кроме того, какой-то дискомфорт тем гостям, которые будут жить в южном крыле апартаментов, если он даже будет создаваться, мы компенсируем своими усилиями и услугами. Также мы в этом году оборудуем дополнительный пляж. Хорошие условия для отдыха – это способ найти возможность компенсации и компромисса.

- Повлияла ли на ваши планы ситуация вокруг Украины? Если да, то как?

— Конечно, эти события немного усложнили работу с банками, в первую очередь, по таким специфическим вопросам, как банковские гарантии под авансы подрядчикам. Но ВЭБ выполняет полностью свои обязательства. Это наш стратегический партнер. С ВЭБ мы строили отель Radisson, апарт-отель, все проекты на "Роза Хутор". То есть ВЭБ как инструмент и институт развития для нас очень важен. Да, между нами бывает непонимание по каким-то процедурам, для банка ситуация тоже непростая, потому что проект загородного гостиничного комплекса такого гигантского масштаба – новая история, до нас ее никто не делал в России. Аналогов нет. Поэтому сложно считать бизнес-модель. Предыдущий год и даже полтора был посвящен проектно-сметной документации: более 150 тысяч кв. м гостиничных номеров, ресторанов и так далее – это большой объем проектной, экспертной, сметной работы. Нам удалось выполнить обязательства по проектированию к концу 2021 года, была готова документация, прошедшая экспертизу, и уже в декабре было получено разрешение на строительство.

Фото: Курорт Завидово

И на сегодня мы уже полностью обеспечили этот гигантский объект электроснабжением, я говорю про электрификацию – это очень важное масштабное достижение. Уже стоят все 5 подстанций.

Чтобы сложился этот паззл, а это не 100, а 1000 кусочков, нужна долгая, кропотливая и тяжелая работа.

В целом я позитивно смотрю на вещи с точки зрения реализации. Но нельзя сказать, что пора выдохнуть. Выдохнуть можно будет тогда, когда стройка покатится сама. Первые месяцы нужны, чтобы подрядчики научились работать друг с другом, вовремя предоставлять все технические и бухгалтерские документы. Чтобы все развивалось в нужном темпе, чтобы никто никому не мешал и так далее.

- Какова доля импортных материалов, используемых при создании туркомплекса? Можно ли их заменить?

- Системы пожарной сигнализации, безопасности и так далее в заметной степени, особенно под влиянием западных систем отелей, делаются на импортной компонентной базе, к которой привыкли эти сети отелей. Насколько она будет сейчас доступна – вопрос.

Все составляющие можно поделить на 3 группы. Инженерные системы – чиллеры, системы диспетчеризации, кухонное оборудование, противопожарная, вентиляционная системы, котельные – все, что касается начинки здания, составляет процентов 35 от общей стоимости. Современные гостиницы сегодня насыщены оборудованием. Это и приточно-вытяжная система вентиляции, и современная система отопления, лифты и так далее. То есть это сложное инженерное сооружение, сложнее, чем дома. Здесь больше требований по безопасности.

Фото: Курорт Завидово

Я думаю, что примерно половина составляющих инженерных систем – импортные компоненты. Кабели, трубы, запорная аппаратура делаются здесь, а остальное – импорт. Но они не очень технологичны. То есть, я думаю, их можно закупить и в Китае, Турции, Израиле. Меня это не сильно беспокоит, или даже почти не беспокоит.

Есть еще два элемента, которые зависят от импорта.

Во-первых, купол аквапарка. Саму пленку-мембрану когда-то придумали мы, в России, еще для аэрокосмической отрасли. А сейчас покупаем мембрану у немцев. И крепеж ее, и подкачка (подушки надуваются) – это их система. Немцы в явочном порядке сами сказали уже, что хотят с нами делать этот проект.

Фото: Курорт Завидово

Вообще, стоит сказать, что все партнеры делятся на три группы. Одни сами хотят и предпринимают шаги, чтобы продолжать работать, создают новые логистические цепочки, компании в нейтральных странах, чтобы не потерять клиента. Есть другой полюс – они даже не попадают под санкции со своим продуктом, но принципиально встают в позу и не хотят работать. Финны, например, которые производят специальную ламинированную бумагу для упаковки молочной продукции, отказались ее поставлять. Есть третьи компании: они не против работать с Россией, но сверхусилий предпринимать не собираются. Так вот наши поставщики пленок из Германии хотят продолжать сотрудничество. Значит, мы найдем способ привезти сюда эти пленки.

Третий важный импортный элемент – сами водные аттракционы для аквапарка. Есть и несложные, их делают все. А есть уникальные. И в свое время мы выбрали ProSlide – канадскую компанию, они делают лучшие в мире аттракционы, у них ноу-хау, которому уже несколько десятков лет. Они тоже готовы с нами работать, у них есть подразделение в Китае. От них мы зависим больше всего: перепроектирование оборудования означало бы перепроектирование всего центра отдыха. А это время и деньги.

- Нужно ли вам брать дополнительный кредит из-за удешевления рубля к мировым валютам? И изменятся ли сроки ввода объектов в связи с экономическим кризисом?

— Изменений сроков мы не допустим, и симптомов таких нет, чтобы кто-то не выполнял свои обязательства. По деньгам – будет удорожание в рублях. Но насколько большим оно будет, пока неизвестно. Вообще, проекты в большей степени зависят от настроя команды, продуманности проекта, готовности документации, понимания того, что и как ты делаешь. И в меньшей степени от денег, как это неудивительно. Деньги сами ищут хорошие проекты. Если проект прет, если люди сами понимают, что делают, то с деньгами проблем не бывает. И наоборот, если ты начинаешь нервничать – "нет денег, и поэтому я что-то не делаю", то возникает больше вопросов.

Мы свои оборотные деньги бросили в стройку, чтобы работа шла. И показали банку, что процесс уже пошел. Бульдозеры, самосвалы вовсю работают, котлован почти есть. И банки думают – да, такой проект, где не просто говорят, а уже делают, перспективен. И дают проекту деньги.

Фото: Курорт Завидово

Сейчас ситуация находится в точке бифуркации. В этой точке небольшое изменение условий приводит к резкому и непредсказуемому изменению траектории движения. Так же и мы сейчас: просчитывать бесполезно. А двигаться вперед и быстро действовать в зависимости от ситуации нужно. Это как спускаться на лыжах в тумане – надо внимательно смотреть вперед и быть готовым к изменению движения.

Я всем советую: не стоит думать только о финансах. Можно видеть даже по курсу доллара, который начал падать, что просчитывать что-то очень сложно. Надо просто идти своим путем, и все получится. Когда проект идет по плану, он невольно притягивает к себе других людей, которые ищут точку опоры. Это создает стабильную систему, когда вокруг все прыгает вверх-вниз. И это тоже притягивает деньги.

- Сколько туристов вы рассчитываете принимать после того, как все объекты в рамках нового проекта будут построены?

- В 2021 году через наши гостиницы прошло 150 тысяч гостей. В целом мы приняли за год 450 тысяч туристов, большая часть из них были дневные туристы, которые не останавливались в отелях. Наша цель – дойти до 1 млн туристов в год, причем таких, которые останавливаются на проживание в отелях. Потому что сам по себе такой объект, как "Семейный центр отдыха", если продавать билеты по нормальной цене, не завышенной, работает только комплексно: надо, чтобы человек, приезжая сюда, был вынужден остановиться здесь в гостинице. Такие центры отдыха и строят на расстоянии от 150 до 300 км от городов, чтобы стимулировать туриста останавливаться с проживанием, в этом случае приезжать на один день без ночевки тяжело.

Фото: Курорт Завидово

Я думаю, 1 млн туристов – это реально, с учетом близости Москвы. К тому же в такие центры отдыха люди едут и за сотни километров, не только из столицы, чтобы вывезти детей на отдых. А это будет яркий выделяющийся проект, и сюда будет большой поток туристов. Даже и миллион – не предел.

- Какова сейчас загрузка курорта, повлияла ли на нее программа кешбэка? Какие прогнозы на летний сезон?

— Да, кэшбек очень влияет на развитие туризма. Хочется сказать Зарине Догузовой, руководителю Ростуризма, большое спасибо за эту программу. Вообще, пользуясь случаем, хочется поблагодарить Ростуризм, а также "Туризм.рф", реализующий госпрограмму развития туризма в стране, за такую активность. В целом, Ростуризм с момента, когда его возглавила Зарина Догузова, существенно прибавил в темпах работы, хотелось бы пожелать агентству успехов в этом важном деле. Программа кэшбека сильно повлияла и еще повлияет на "Ямскую слободу", на средний бюджетный сегмент.

Также стоит отметить недавнее колоссально важное решение по отмене НДС для гостиничного сектора, это большая помощь.

Кроме того, через Ростуризм мы субсидируем процент по кредитной ставке на наше новое строительство, это делает модель кредитования более реалистичной, и это тоже огромная помощь.

Фото: Курорт Завидово

Что касается заполняемости, то в "Ямской" в 2021 году цифра составила 45%, это не плохо, но недостаточно. Заполняемость, которую демонстрируют более успешно управляемые отели – 60-65%. И это та цель, к которой нужно стремиться. В Radisson с загрузкой все хорошо, цифра составила 55%, но там другая экономика. Там многое регулируется за счет большого номерного фонда. Если отель хочет, чтобы больше людей отдохнуло здесь, то важно даже не количество туристов, а прибыль после налогообложения и амортизации, а она регулируется ценой.

Думаю, в 2022 году цифра будет примерно такая же, как в 2021 году. 2021 год был необычный: люди рванули на отдых после самоизоляции 2020 года. Сейчас плюс в том, что границы наполовину закрыты, билеты дорогие, отдых за рубежом тоже дорогой. И, возможно, люди поедут на российские курорты еще активнее. К тому же я считаю, что правильнее, чтобы наши российские деньги оставались здесь, в России. Поэтому я предположу, что загрузка будет равна цифрам 2021 года, плюс-минус 10%.

- Что нового появится на курорте в этом году?

- В отеле "Ямская слобода" мы закончим еще одну баню, которая будет даже лучше предыдущей, это тоже будет сруб. Кстати, баня пользуется колоссальным спросом, и это очень рентабельный бизнес. Баня окупает себя за 2-3 года.

Хотим организовать анимационные программы для детей. Где-то они будут включены в проживание, где-то будут дополнительными услугами. Это сильно изменит историю с семейным отдыхом: у людей будет больше положительных отзывов. Ведь когда семья едет на отдых с маленькими детьми, супругам хочется еще и провести какое-то время вдвоем без ребенка, переключиться, отдохнуть.

Фото: Курорт Завидово

Кроме того, одна из главных целей для этого комплекса – подойти к формату "все включено". Я абсолютный сторонник того, что средний и бюджетный сегменты требуют комплексного предложения, полного пансиона или формата "все включено". Например, есть гостиница на Оке, в трех часах езды от Москвы, сопоставимая с нами по классности: там расчет в сутки примерно 15 тысяч рублей, это формат "все включено" с алкоголем, и у них 60% и выше заполняемость в течение года. Это говорит о том, что такой формат проще. И мы планируем у себя исправить ситуацию и сделать так же. Включим формат комплексного питания, возможно, полный пансион.

В кемпинге на территории курорта к зиме начнем строить новые домики, запустим их с 2023 года. Мы долго думали, делать или нет домики с удобствами, душем и туалетом, внутри. И пришли к тому, что не стоит. Во-первых, потому что мы будем делать много благоустроенных гостиничных номеров в ближайшее время на территории курорта, если кому-то нужны удобства, он может поселиться в такой номер. Во-вторых, потому что с точки зрения общей идеологии сейчас будут в целом сокращаться масштабы и качество потребления. Соотношение между потраченными деньгами и услугами будет соблюдаться более жестко. Домик со всеми удобствами будет стоить дороже, чем без них. Мы решили сильно поднять качество туалетов и душевых в общественном пользовании и переделать те, что есть. Сделать их более комфортными.

Фото: Курорт Завидово

В сентябре мы ждем первого захода пассажирского судна в порт. Это большой теплоход 130 м длиной, пробный рейс. Для этих туристов нужно будет организовывать развлечения на берегу: и питание, и какой-то отдых, активности – лес, прогулки, олени, белки, ослики.

Порт строился в основном не как принимающая, а как отправная точка для туристов. Основное преимущество – теплоходам не нужно идти от Москвы по каналу имени Москвы через несколько шлюзов, экономится время. Я думаю, основным популярным продуктом будут короткие маршруты от нас до Твери или до Дубны – это часа 4 пути по воде. Будут востребованы познавательно-экскурсионно-видовые и гастро-маршруты. А еще сейчас у нас появляются электрические суда, рассчитанные на 100 пассажиров, запас хода 100 км по воде, на которых можно будет предлагать туры одного дня.