"Туристы из России и граничащих с Узбекистаном стран составят до 40% гостей комплекса Silk Road Samarkand"

В первом полугодии 2022 года в узбекском Самарканде состоится открытие Silk Road Samarkand – многопрофильного туристического комплекса площадью 260 га, призванного стать достопримечательностью не только города, но и всей Средней Азии. В комплекс войдут восемь отелей. Кластерный генеральный менеджер отелей Silk Road by Minyoun 5* и Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek 4* Чарли Янг рассказал в интервью порталу "Интерфакс-Туризм" о том, что предложит комплекс российским туристам.