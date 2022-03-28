Фото: Silk Road Samarkand

- Насколько вам интересен российский рынок и почему? В частности, какой процент номерного фонда отелей вы планируете заполнять гостями из России?

– Конечно же, если мы говорим о потенциальных гостях в отелях сети Minyoun здесь, в Самарканде, я вижу гостей из России и граничащих с Узбекистаном стран. По моим прогнозам, количество гостей из России и приграничных стран будет составлять до 40%, при этом на россиян будет приходиться большая часть. Кроме того, российский туристический рынок достаточно динамичный, поэтому я вижу хороший потенциал для заполнения отелей.

Оставшиеся 60% будут представлены туристами из Китая, поскольку наши отели относятся к китайской сети и большая часть потенциальных клиентов будет приезжать из Поднебесной. Для китайских гостей Узбекистан и конкретно Самарканд представляют собой новое направление в туризме.

- Как вы будете продвигать отели своих сетей сети на российском туристическом рынке?

– Отели сети Minyoun входят в состав туристического комплекса, поэтому маркетинговая деятельность будет частью продвижения самого Silk Road Samarkand. В рамках общего продвижения туристического комплекса, и на выставках, и на роад шоу, и на мероприятиях более мелкого формата я буду представлять отели сети Minyoun, которые сейчас находятся на стадии предоткрытия.

- В период запуска отелей планируются ли какие-либо акции, скидки для привлечения туристов?

– Мы планируем, что отели сети Minyoun, главным образом, будут привлекать российских туристов специальными пакетными предложениями с интересными ценами. Это не значит, что низкими, но интересными и привлекательными с точки зрения соотношения цены и качества. Более того, что касается материальной базы, в том числе китайской кухни, китайских продуктов, то они будут поставляться из Китая для приготовления настоящих китайский блюд в целях позиционирования отелей как настоящих китайских с оригинальной ресторанной китайской кухней. Это то, что интересует российских туристов, которые выбирают китайскую составляющую в своем путешествии. Возможно будем делать периодически какие-то предложения по размещению соответственно именно для российских туристов, проводить какие-то специальные мероприятия.

Фото: Silk Road Samarkand

- Планируете ли вы продавать размещение в отелях через российских туроператоров?

– Поскольку отели сети Minyoun здесь работают как часть туристического кластера из 8 отелей сейчас за работу с туроператорами и турагенствами отвечает отдел продаж всего комплекса. Тем не менее, если мы говорим о перспективе и о китайских путешественниках, то гостей из Китая будет привлекать уже другое, возможно независимое от туристического комплекса агентство, которое будет заниматься продажами отелей Minyoun, и контракты будут заключаться непосредственно с нашей сетью для привлечения турпотока из Китая, в частности, в Самарканд. Дополнительный способ привлечения туристов – через платформы Agoda.com и Booking.com.

Работа с туроператорами России в планах. Понятно, что есть необходимость работать с ними, но пока это в процессе договоренностей.

Фото: Silk Road Samarkand

- С какими основными сложностями вы сталкиваетесь в процессе запуска отелей?

– Основная проблема – это набор и обучение персонала, который будет работать в пятизвездочном отеле Silk Road by Minyoun и четырехзвездочном Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek. Потому что если в других странах и, в частности, в Китае, где рынок гостеприимства шире и есть опыт, понимание того, что из себя представляют стандарты такого уровня отелей, то здесь в Узбекистане это большая проблема на уровне обслуживающего персонала и среднего звена менеджеров. Именно эти категории будут наниматься из местного населения, и этот процесс уже идет. Менеджеры высшего звена уже набраны, все они из Китая, знают стандарты бизнеса отелей сети Minyoun и приедут сюда, чтобы работать в качестве управленцев. Хочу подчеркнуть, что значительно больше усилий потребуется вложить, чтобы примерно в те же сроки, которые обозначены для запуска отелей, сделать так, чтобы качество сервиса не страдало или хотя бы отвечало минимальным уровням тех стандартов, которые задает вся сеть. Моя оценка такова, что местный персонал составит не менее 90%, небольшая часть – около 6% высшего менеджмента, знакомого с работой отелей Minyoun, будет из Китая, а также могут быть привлечены специалисты из России для работы на уровне управленцев среднего звена.