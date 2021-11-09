Фото: Курорт Красная Поляна

- В чем, на ваш взгляд, причины разных результатов при управлении территориями?

- Все курорты в Европе развивались по общему сценарию: государство инвестировало в создание туристических аттракторов, например канатных дорог или пляжных территорий, вокруг которых в дальнейшем формировались инвестиционные площадки для строительства отелей, ресторанов и различных сервисов. При этом за восприятие единой городской среды, общее управление территорией, архитектурный код и единое маркетинговое продвижение отвечают муниципальные власти того региона, в котором располагается туристическая инфраструктура. Фактически они формируют целостное восприятие курорта, при этом собственники отелей и частные инвесторы практически не участвуют в этом процессе. В результате итоговый туристический продукт и уют европейских курортов создают местные муниципалитеты.

Когда после олимпиады в России стал активно развиваться внутренний туризм, и появляться новые современные курорты, их развитие осуществлялось на основе двух альтернативных подходов. На Северном Кавказе была применена европейская модель, когда государство сформировало туристический аттрактор в виде объектов горнолыжной инфраструктуры и создало вокруг них площадки для частных инвестиций. При этом в Красной поляне была применена альтернативная модель интегрированного курорта, когда всеми отелями, сервисами и городской средой управляет единая управляющая компания.

Спустя 7 лет стало очевидно, что с точки зрения туриста более привлекательным в России по всем параметрам является интегрированный подход. Причиной неудачи европейского подхода стало отсутствие туристической компетенции на уровне, особенно в отдаленных территориях, где и располагается большая часть курортов. О таких понятиях как городская среда, архитектурный код, стандарты сервиса, маркетинг направлений в администрациях местных муниципальных образований в лучшем случае что-то слышали, не говоря уже о том, чтобы реализовывать это на практике да еще и на международном уровне. И это не их вина, система госуправления у нас выстроена таким образом, что на местах просто нет квалифицированных специалистов, которые могли бы реализовывать такой узкоспециализированный функционал.

Удачные примеры есть там, где такую образующую роль вместо государства взял на себя крупный бизнес федерального уровня, который способен управлять крупными туристическими территориями. Под единым управлением создается градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры. Все эти функции по развитию территорий бизнес берет на себя, и это становится залогом успеха. По сути интегрированный курорт – это, как минигород под управлением бизнеса с полным набором туристических и городских услуг, оказываемых по самым высоким международным стандартам. Если использовать компетенции бизнеса, как эффективный инструмент государственной политики, то тогда таких курортов, как Красная Поляна станет гораздо больше в нашей стране.

- Какие решения могут приблизить территории к успеху? И насколько применим в России европейский опыт?

- Комплексный подход, в основе которого – ставка на круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление отелями и сервисами курорта. Это и эстетика пространства, необычная инфраструктура и арт- объекты, развлечения, цифровизация и, конечно же, очень важна экологическая ответственность. Гости хотят приезжать туда, где к природе относятся бережно.

Курорт Красная Поляна является примером того, что российский горный курорт может выглядеть «как в Европе» и даже лучше. Мы готовы тиражировать свой опыт на другие туристические территории, и он там тоже будет работать. За последние три года на курорте появилось 18 новых сервисов и развлечений, реализовано около 40 проектов развития на сумму 1 млрд руб., которыми мы управляем как единым целом, используя нашу программу 100К – сто развлечений Курорта Красная Поляна. Всеми отелями на территории курорта мы также с недавних пор управляем централизованно, в том числе отелями международных брендов. Практически все брендовые отели курорта вошли в этом году в топ 10 лучших отелей Европы и мира по уровню сервиса: «Marriott Сочи Красная Поляна» 5* вошел в топ -5 отелей сети в Европе, «Rixos Красная поляна» 5* — в топ-2 среди всех отелей бренда в мире. Mövenpick Krasnaya Polyana 5* стал вторым в рейтинге премиум-отелей гостиничной группы Accor, Novotel Resort Krasnaya Polyana 5* стал четвертым среди отелей средней цены.

Часто нас просят поделиться рецептами такого управления. Ответ один – это интегрированный подход. По сути, мы разработали уникальный для России и мира и в то же время универсальный инструмент комплексного развития территорий. Крупный федеральный бизнес готов в помощь государству заниматься интегрированным управлением территориями, созданием рабочих мест и через это повышением социально-экономического уровня отдаленных районов. Использование государством такого рода инструментов может помочь достигнуть основных целевых показателей, заложенных в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В том числе, будет способствовать увеличению числа путешествий по стране до уровня таких тяжеловесов внутреннего туризма, как Китай или США, где в среднем совершается до семи поездок в год на человека, при том, что в России пока всего 0,4 поездки на человека в год.

- Когда два года назад Курорт Красная Поляна объявил о ребрендинге, одной из целей его нового позиционирования было привлечение туристов круглый год, а не только зимой. Удалось ли реализовать эту задачу и каково сейчас соотношение «зимних» и «летних» туристов?

- Сезоны на курорте почти сравнялись: загрузка в августе – такая же как в феврале (85%). Среднегодовая загрузка составляет при этом 75%. Соотношение «летних» и «зимних» туристов сейчас уже 50 на 50, при этом лето на курорте длится 7-8 месяцев, а зима 4-5. Если еще 5 лет назад туристы летом выбирали горы по остаточному принципу, потому что размещение дешевле, чем на море, то теперь гости выбирают горы летом прежде всего из-за более комфортного климата, более развитой инфраструктуры, продуманных, интересных развлечений, камерности, комфортности горной среды. Ну и к тому же на горных лыжах в стране катаются по данным Ростуризма 1,5 млн человек – порядка 1% населения, а ходит пешком все 100 процентов. Поэтому по мере развития курорта, сервисов, появления большего числа экотроп и панорамных бассейнов с открыточными видами, летний турпоток превзойдет зимний.

- Прошлая зима стала рекордной для Курорта Красная Поляна — вы приняли 720 тыс. туристов. Когда в этом году стартует лыжный сезон и как идут бронирования на зиму?

К 1 декабря на канатных дорогах курорта завершатся регламентные работы и инфраструктура будет готова к работе в зимнем режиме. Точная дата открытия зимнего сезона будет зависеть от погодных условий, но мы предполагаем, что уже в первой декаде декабря будет сформирован устойчивый снежный покров в высокогорной части курорта. По темпам бронирования мы сейчас на треть опережаем показатели прошлого года. Загрузка на январь составляет уже 60%, на февраль – 70%. Места пока есть, но в условиях закрытых зарубежных горнолыжных направлений и высокого спроса, бронировать лучше заранее.

- Что нового предложит Курорт Красная Поляна туристам? Появились ли к зимнему сезону новые трассы, подъемники, кафе или рестораны, развлечения, услуги?

- Мы добавили в этом году 1,5 км новых синих трасс в восточном секторе. Это позволило расшить несколько крутых участков спуска и теперь от Черной Пирамиды с высоты 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря сможет проехать даже начинающий лыжник. И кроме того, эта трасса станет самой длинной на курорте – около 7 километров с перепадом высот почти 1,4 километра. В этом сезоне мы удвоили количество современных снежных пушек – теперь их будет 40. Это позволит раньше открыть сезон и максимально продлить его. Мы очень внимательно относимся к системам искусственного оснежения и используем только самое современное оборудование, которое, например, установлено к зимней олимпиаде 2022 года в Пекине.

В зимнем режиме будет работать и высокогорный парк развлечений, причем не только для лыжников. Пешие туристы также смогут прокатиться на новом аттракционе “Супертроллей” между двумя горными вершинами. С 18.00 до 22.00 будем предлагать ночное катание по трассам общей протяженностью 5,5 км, а на высоте 960 метров будет традиционно работать Апрески. Каждый сезон мы обновляем прокат и инвентарь, чтобы наши гости имели возможность пользоваться новым оборудованием и оценить топовые линейки производителей спортивного снаряжения.

На Новый год в парке Времена года состоится концерт группы Uma2rman под открытым небом, а в отелях Rixos, Marriott и Novotel Resort пройдут тематические новогодние вечеринки отражающие настроение и концепцию каждого отеля.

- Продолжают ли влиять на загрузку курорта введенные в Краснодарском крае антиковидные ограничения? Заметили ли вы всплеск или наоборот спад бронирований в связи с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября?

Курорт научился жить в эпоху строгих санитарных правил и норм. Мы получили сертификат Safe travels, который подтверждает соответствие международным стандартам безопасности. Дополнительно к этому действуют протоколы безопасности международных отельных брендов. Например, отели Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4* и Marriott Sochi Krasnaya Polyana 5* были оборудованы в этом году системой «Мобильный ключ», которая позволяет гостю открывать номер без карточки, просто приложив к замку мобильный телефон. Кроме того, в этом году на курорте был введен электронный скипасс. Теперь для того, чтобы попасть на склон достаточно считать QR код на телефоне. Это позволяет не стоять за билетом в очереди в кассу и минимизирует количество используемого пластика, что важно с точки зрения сохранения окружающей среды.

Глубина бронирования выросла на 30%. Это означает, что туристы адаптировались и более уверенно планируют свой отдых. Сразу после объявления режима нерабочих дней спрос увеличился втрое – это был взрывной, но краткосрочный пик спроса. Загрузка курорта на ноябрьских праздниках составила 81%, что было сопоставимо с разгаром зимнего сезона. Сейчас на курорте хорошая погода: можно погулять по горам и экотропам, отдохнуть в тишине, перезагрузиться, попробовать программу развлечений 100К, побаловать себя релаксом в спа- центрах и горной бане.

- Изменились ли предпочтения туристов при выборе объектов размещения из-за пандемии? Какова средняя продолжительность отдыха?

- Спрос растет во всех сегментах, но за последние три года фокус гостей сместился в сторону отелей высоких ценовых категорий 4 и 5 звезд. При этом с ростом спроса увеличиваются и требования к сервису. От него ждут удобства и персонализации. Речь идет не только о пятизвёздочных отелях, в более бюджетных вариантах гости также хотят получать высокое качество обслуживания. Это стимулирует нас задавать все более высокую планку, поскольку все отели на курорте находятся в собственном управлении. Каждый отзыв, который гости оставляют в интернете, мы видим и отрабатываем с помощью специальных программ на основе искусственного интеллекта, в том числе сервиса мониторинга репутации TRUST YOU. И нам очень приятно, что в этом году Курорт Красная поляна прибавил 3 пункта по сравнению с прошлым годом и вышел на первое место по отзывам гостей. Что касается продолжительности отдыха, туристы чаще всего приезжают на 4 ночи, горнолыжники катаются 6-7 ночей.

- Как изменятся цены на размещение и другие услуги курорта в предстоящем зимнем сезоне и на новогодние каникулы? Предлагают ли отели акции раннего бронирования, за счет которых туристы могут сэкономить?

- Существует распространенное мнение, что отдых в Красной Поляне дороже, чем в Европе. Это миф, который не соответствует действительности. В среднем отдохнуть у нас можно в полтора-два раза дешевле, чем в Европе, особенно если быть гибким в выборе дат. Цены на скипассы также значительно ниже, чем на популярных крупных европейских горнолыжных курортах. Например, сезонный скипасс для катания в «Трех Долинах» стоит 983 евро, единый скипасс трех курортов Красной поляны на 30 % дешевле. Если говорить про однодневный скипасс, то во Франции он стоит в среднем 66 евро, в то время, как дневной ски-пасс на Курорте Красная Поляна стоит от 2500 до 3400 руб. (30-40 евро). Кроме того есть специальные тарифы на несколько дней катания, которые позволяют экономить до 40% стоимости скипасса: “3 дня по цене 2” и “5 дней по цене 3”. И так же мы отдельно уделяем большое внимание гостям с детьми, поэтому для них есть очень приятный тариф «2+2=3», по которому второй ребенок может кататься бесплатно.

На курорте можно найти отдых на любой бюджет, при этом стоит отметить, что качество сервиса, услуг, инфраструктуры полностью соответствует европейским стандартам, а порой превышает их.

Что касается второго вопроса, мы не просто объявляем акцию «Раннее Бронирование», но и делаем доступными цены на следующий год фактически сразу после окончания сезона. Сэкономить можно и за счет текущих акций. Каждую неделю на сайте объявляется отель недели со специальными условиями бронирования. Также очень популярны сезонные акции «Отдыхай и катай», «Яркие каникулы», «Зарядись энергией гор». Я искренне рад, что популярность отдыха в горах растет и здорово, что в России есть свои горы, за которыми не надо далеко ехать.