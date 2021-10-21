- Расскажите об итогах летнего сезона на «Роза Хутор». Как отразились на ваших результатах ограничения, введенные в Краснодарском крае в июле и августе?

- Несмотря на то, что формально у нас уже межсезонье, летний сезон для «Розы Хутор» еще не закончился. И хотя подводить его окончательные итоги рано, могу поделиться предварительными. В июне – июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное падение турпотока. В целом по августу-сентябрю мы видим отставание от прошлого и позапрошлого года на 30-40%. Турпоток также снизился примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем, летний сезон у нас выдается непростым, тем не менее, с мая «Роза Хутор» посетили более 800 тыс. гостей.

Курорт закончит работу в летнем режиме 7 или 8 ноября, дальше часть наших подъемников остановится на регламентные работы, для гостей продолжит работать только один подъемник «Стрела», который будет поднимать туристов до отметки 1600. Если с погодой повезет, то зимний сезон запустим 17 декабря. Трудно, конечно, делать на сто процентов точные прогнозы по погоде, однако, известно, что чем теплее в Сочи море, тем меньше шансов, что в горах выпадет снег, а не дождь.

- В связи с тем, что европейские лыжные курорты для россиян закрыты, выросли ли цены на размещение в отелях курорта по сравнению с допандемийным 2019 годом?

- Мы понимаем, что спрос на путешествия есть, а в отелях динамическое ценообразование. Также растет и инфляция, по официальным данным, она варьируется в районе 6-8%. Я думаю, что цены на размещение выросли, но сложно сказать, на сколько, это в компетенции управляющих отельными сетями. Мы, со своей стороны, проводили различные акции и скидки. Так, в августе, прошла акция «Ночь в подарок», которая позволяла туристам сэкономить на бронировании до 25%.

- Стоит ли потребителям ждать еще больше роста цен в отелях в зимнем сезоне или он достиг пика?

- Повторюсь, в гостиницах динамическое ценообразование, а 2020 и 2021 годы повысили спрос на отдых на «Розе Хутор». Скорее всего, цены немного подрастут по сравнению с предыдущим годом. Мы, в свою очередь, планируем предложить туристам зимние пакетные туры с проживанием. В прошлом году у нас тоже была такая акция, и она позволила многим туристам сэкономить на размещении в отелях до 40%.

- Какая сейчас ситуация с бронированиями отелей и продажей ски-пассов на зиму? Интересно сравнить ее с уровнем бронирования на этот период в 2020 и 2019 годах.

- На сегодняшний день бронирования отелей и покупка ски-пассов идут на уровне прошлого года. Это достаточно хорошая тенденция, и мы надеемся, что она сохранится. В этом году по ски-пассам мы ввели прозрачную систему скидок – чем раньше клиент покупает ски-пасс, тем больше скидка. Так, в августе сезонный ски-пасс можно было купить со скидкой 25%, в сентябре – с 20%, в октябре – с 15%. Такая прозрачность позитивно воспринята туристами, но всплеска продаж не было. Скорее всего, сезонные ски-пассы приобретают, как и раньше, фанаты горнолыжного отдыха.

- Что нового курорт предложит гостям зимой 2021 года? Каковы ваши прогнозы по турпотоку зимой?

- Мы не стоим на месте, и каждый год придумываем что-то новое, чтобы сделать «Роза Хутор» более комфортной, более интересной для наших гостей. К зимнему сезону мы открываем две новые трассы на Южном склоне общей длиной 2,6 км, это дополнительно к тем 102 километрам горнолыжных трасс, которые уже есть. Они очень живописные с выкатом на нижнюю станцию канатки «Эдельвейс». Появятся два новых подъемника: один – крытый ленточный конвейер с галереей, протяженностью 150 погонных метров, другой, тоже ленточный, появится на «Роза Стадион», где в районе финишной зоны на отметке 960 метров будет открыт новый учебный склон для детей. Там большая бесплатная парковка, много места, и мы хотим перераспределить потоки, чтобы сбалансировать загрузку на трассах. Основная задача – популяризировать эту территорию, чтобы расширить зону катания для начинающих и сбалансировать нагрузку на инфраструктуру.

Кроме того, на курорте зимой будут работать такие аттракционы как родельбан, тюбинг, можно покататься на высокогорных качелях или подняться на стеклянный мост на высоте более 2 тыс. метров. С 1 декабря в Ледовом дворце начнет действовать семейный каток.

Еще совместно с нашим индустриальным партнером, мы предлагаем вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.

Что касается прогнозов по турпотоку, то прошлой зимой у нас отдохнули свыше 900 тысяч гостей, в этом году из-за ограничений в Краснодарском крае по заселению в гостиницы мы ожидаем падение турпотока процентов на 10.

- Какая доля вашего персонала сделала прививки? Какие из эпидемиологических ограничений сохранятся на курорте предстоящей зимой?

- Надо сказать, что наш коллектив ответственно подошел к решению этой задачи. На сегодняшний день уже 82% сотрудников курорта вакцинированы от коронавируса. У остальных есть противопоказания. Я очень благодарен коллегам за то, что они с уважением отнеслись требованию времени и адекватно восприняли необходимость прививаться. Они понимают, что надо защищаться, ведь каждый из них ежедневно находится в эпицентре общения с большим количеством людей.

Что касается эпидемиологических ограничений, то мы соблюдаем требования региональных властей и Роспотребнадзора. Для туристов ничего не изменилось: термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, при заселении сертификаты или ПЦР-тест с последующим вакцинированием. На курорте размещена наглядная информация для гостей о необходимости соблюдения социальной дистанции, наличия индивидуальных средств защиты, приоритете оплаты бесконтактным способом. Привлекаются волонтеры, которые информируют гостей о необходимости соблюдения антикоронавирусных требований. Кроме того, на всех станциях в течение дня звучит аудиооповещение о действующих ограничениях и рекомендациях.

В кабинах подъемников должно быть не более четырех человек с рассадкой по краям (кабинка рассчитана на 8 человек). Исключение возможно для семьи. На открытых подъемниках мы не ставим ограничения, потому что туристы поднимаются на свежем воздухе.

Для нас, сотрудников курорта, это обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки мы делаем полную обработку кабин. Это делается в ночное время, когда подъемник уже не работает. Также с прошлого года мы обрабатываем специальными средствами помещения, кассы, места скопления людей. В зимнее время из-за увеличения турпотока этим будет заниматься дополнительно профильная бригада клининга.

- Есть ли вероятность, что действующие требования о необходимости прививки будут отменены? Если нет, продолжат ли они, по вашему прогнозу, влиять на спрос?

- Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы вновь наступили прекрасные доковидные времена — без прививочных сертификатов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы. Но реальность такова, что послаблений ожидать в ближайшее время не стоит. Однако, даже в текущей ситуации, я надеюсь, спрос в зимний сезон сохранится на высоком уровне. Те, кто изначально планировал к нам поехать, либо уже привились, либо сделают это в ближайшее время. Кроме того, если летом у туристов более богатый выбор направлений, то зимой не так много мест в России, где есть горнолыжная инфраструктура европейского уровня. И любители качественного активного отдыха, я думаю, уже сделали свой выбор в пользу нашего курорта.

При этом хотелось бы отметить, что новые правила заселения в отели, которые действуют в Краснодарском крае, не распространяются на частный сектор. Таким образом, гости без прививки могут приехать в Сочи, снять квартиру и кататься на курорте. Мы отмечаем, что многие люди рассматривают именно такие варианты. В этой ситуации наши отели, конечно, не в выигрышном положении.

- Изменились ли предпочтения гостей курорта по звездности в связи с пандемией? Стали ли более популярны отели более высокой категории или ничего не меняется?

- В прошлом зимнем и в текущем летнем сезоне мы фиксировали более высокий спрос со стороны туристов на проживание в отелях 4-5 звезд. Я думаю, это связано с тем, что выезд за пределы страны сейчас ограничен, и те туристы, которые ранее ездили кататься в Европу, приехали на «Розу Хутор». И мы стараемся их не подводить, чтобы обеспеченная аудитория посещала курорт не только в ситуации, когда границы закрыты, но и возвращалась к нам и после возобновления международного туризма.

- Планируете ли вы строить новые отели в связи с ростом спроса?

- Нет, в ближайшем будущем курорт «Роза Хутор» не планирует стоить новые гостиницы. У нас достаточное количество объектов размещения, трасс и подъемников, и курорт сформирован гармонично. Он сбалансирован в отношении того числа гостей, которое мы принимаем ежегодно.

- «Роза Хутор» планирует разрабатывать «зеленый стандарт» для природного туризма, на курорте реализуются несколько программ по защите окружающей среды, переработке отходов и т.п. Почему вы уделяете такое большое внимание проблемам экологии?

- Тренд на экотуризм и сохранение природы был задан еще со времен проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Первое, и самое важное – наши объекты находятся на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Сочинского национального парка. И то, что разрешено на территориях без этого статуса, на «Роза Хутор» запрещено.

Природные достопримечательности – наш главный актив, поэтому, конечно, мы стараемся бережно относиться к окружающей среде. Сегодня мы не ведем никакого глобального строительства. Но курорт, конечно, эксплуатируется, но нам важно чтобы наши гости никак не ощущали, что приезжают на относительно недавно построенный объект. Все должно быть единым целым. Дело ведь не только в тренде или бизнесе, это смысл выживания.

В 2021 году «Роза Хутор» выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и возведения инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт – «Зеленый код». И любой подрядчик, который зайдет к нам на курорт, должен будет его соблюдать. Там прописано все, начиная от материалов, из которых можно строить до норм по энергосбережению, сортировке мусора.

- Какая доля гостиничных номеров на курорте бронируется через туроператоров?

- Доля организованных туров на «Розу Хутор» в последнее время стала снижаться, все больше туристов предпочитают планировать свой отдых самостоятельно. Сейчас она составляет порядка 10%. Это что касается бронирований отелей зимой. Но туроператоры и турагенты играют большую роль в летний период, когда они организуют однодневные туры с побережья на курорт. Доля прогулочных билетов в пиковые месяцы может быть 35-40%.

- Какие каналы продаж для вас лидирующие? Через сайт или, например, через сервисы онлайн-бронирования?

- Для отелей важно продавать номера через разные каналы – это и сайт курорта, и сайты отелей, и сервисы бронирования. Но если говорить в общем, то больше, конечно, бронируют через сайт и через booking.com.

- Много ли на курорт приезжает возвратных туристов? В процентном соотношении к новичкам их больше?

- Возвратность наших гостей летом и зимой немного отличается. Зимой возвратность наших туристов около 70%, а летом порядка 45%. Сегодня курорт переживает бум среди новичков, желающих научиться кататься на горных лыжах или сноуборде. Причем возраст самый разный – встают на лыжи дети с 5 лет. И, естественно, наши инструкторы их обучают.

Кроме того, мы в рамках партнерства предоставляем Центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи бесплатно 300-350 ски-пассов для занятия детей на «Розе Хутор». И у родителей возникает желание отдать ребенка в спортивную школу чуть ли не с трех лет на бесплатное обучение горным лыжам, а в нее принимают только с 8 лет. Так что спрос на обучение огромный, и это хорошая тенденция.

- Есть ли уже какие-то планы на предстоящий летний сезон-2022? Что-то новое готовите для туристов?

- На лето 2022 мы выбрали для себя главную цель – это развитие природного туризма. Речь идет об экотропах. Существующие маршруты слишком короткие. Сегодня у нас в стадии завершения так называемое Большое кольцо – сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов должны быть благоустроенные кемпинги. Один такой лагерь мы уже заканчиваем и скоро будем его тестировать, а на следующий год он должен принять первых гостей.

По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах, например, рядом с озерами, водопадами и другими природными красотами. Это будут некапитальные строения только для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность создания комфортного отдыха в них и зимой. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте «Роза Хутор».