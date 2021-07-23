- Суздаль – один из самых популярных у туристов городов нашей страны, причем не только российских, но и иностранных. Ваши планы по его развитию понятны, особенно с учетом предстоящего юбилея. А почему выбраны Муром и Гороховец, ведь во Владимирской области есть и другие перспективные, но требующие вложений точки потенциального "туристического роста"?

- Когда президент в апреле выступал с посланием перед Федеральным Собранием, он упомянул Муром и Гороховец в контексте развития туристской инфраструктуры и увеличения потока туристов. Для нас это стало прямым поручением оценить ситуацию в упомянутых городах, понять, что им требуется для развития туризма, и работать в этом направлении.

Мы разрабатываем по Гороховцу и по Мурому две отдельные подпрограммы развития, учитывающие все аспекты, связанные с приемом туристов. Это инженерная инфраструктура, дорожная инфраструктура, освещение, таблички, размещение в гостиницах, инста-точки, ресторанная сеть, вопросы размещения за пределами населенных пунктов, которые связаны в том числе с обеспечивающей инфраструктурой, инфраструктура набережных на закрытых и открытых водоемах. И под это надо было подвязать событийный ряд – что там люди делают, если приезжают, и в каком формате. Плюс отдельное направление – караванинг и глэмпинги как перспективный формат привлечения туристов и создания инфраструктуры.

Фото: Vladimirtravel.ru

После подготовки этих подпрограмм и расшивки всех проблем, связанных с приемом туристов, мы будем готовы войти с этими населенными пунктами в туристическую маршрутную сеть на территории Владимирской области, что является основным приоритетом и задачей, поставленной Ростуризмом. Регионы могут стать участниками национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", привлечь средства, начиная от технического планирования земельных участков и заканчивая инфраструктурными кредитами под гостиницы либо инвестициями в гостиницы в одном случае – когда регион представляет маршрутную туристическую сеть и защищает эти маршруты на коллегии в Ростуризме. После этого ведомство принимает решение о включении того или иного объекта из этой маршрутной сети в нацпроект. Если он не относится к маршруту, то смысла финансировать его, по мнению Ростуризма нет, и мы полностью с этим согласны: все необходимо увязывать и учитывать при составлении маршрутов.

- Уже понятно, в какие маршруты войдут Муром и Гороховец, как будет построена логистика путешествий?

- Есть несколько вариантов, которые прорабатываются. Например, маршрут "По святым местам" (Гороховец – Флорищева пустынь – Муром – Дивеево), детский маршрут, связанный с героями русских сказок (Царь Горох в Гороховце, Илья Муромец в Муроме, Марья Искусница в Суздале), брендовый маршрут по городам Владимирской области (по дневникам путешествий, включающих Муром и Гороховец), маршрут "Дорогами русского купечества" (Гороховец – Муром – Суздаль).

Но более глубоко, как мы считаем, разработкой программ для туристов должны будут заниматься профессионалы – туроператоры и отельеры, которые также могут выходить с инициативой включения своих объектов в тот или иной маршрут. Но в первую очередь мы делаем ставку на туроператоров, потому что им эти маршруты продавать. Логика простая: они возьмут все, что является рентабельным. Мы думали о том, чтобы проработать самостоятельно, но понимаем, что без привлечения туроператоров это не сработает. Мы можем какие-то маршруты за счет проделанной органами государственной власти работы донасытить определенными арт-объектами, музейными экспонатами, либо гостиничным фондом, но это надо делать в привязке к задаче. Туроператор говорит: мы к вам привезем за следующий год 100 тыс. туристов по этому маршруту, но вам необходимо добить таким-то образом туристическую инфраструктуру. И мы это сделаем как раз в том числе с привязкой к нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

- Речь идет о местных или федеральных туроператорах?

- Любых, мы готовы сотрудничать как с местными туроператорами, так и федеральными. Главная цель такого сотрудничества – увеличение туристского потока во Владимирскую область.

- Стоит ли задача войти в расширенный маршрут Золотое кольцо как зонтичный бренд, известный и в России, и за рубежом?

- Мы не привязываемся к идее попадания в Большое Золотое кольцо, так как Ростуризм ее еще прорабатывает, и тут могут быть разные варианты. Мы опираемся на местные маршруты и даже межрегиональные, так как дружим с соседями, и будет замечательно, если часть маршрутов дополнят друг друга. Такие примеры у нас есть, когда туристы приезжают и в Суздаль, и в Гороховец, пользуясь в своих маршрутах населенными пунктами соседних регионов. Мы считаем это и допустимым, и правильным.

- Сколько сейчас туристов принимают Суздаль, Муром и Гороховец? Как изменилась ситуация в связи с пандемией?

- Муром в 2019 году принял 165 тыс. однодневных экскурсантов туристов, в 2020 — 143 тыс. Но на новогодние праздники в начале этого года турпоток вырос на 26,5%. У Гороховца аналогичные показатели – 82 тыс. в 2019 году и 42 тыс. в 2020. А в первом полугодии 2021 года число посетителей уже превысило цифру за прошлый год и составило 43,5 тыс. Как видите, динамика у обоих городов очень хорошая. При этом в Муроме доля туристов, которые останавливались в гостиницах, составила в 2020 году 9%, а в Гороховце – 24%.

Суздаль уже 2,5 года стабильно посещают, в среднем, 900 тыс. туристов в год.

- До пандемии коронавируса маршрут Золотое кольцо был очень популярным у иностранных туристов, но сейчас их нет. Как это отражается на турпотоке?

- Да, прежде их доля в общем турпотоке составляла 17%. После закрытия границ в 2020 году отчасти произошла переориентация на внутреннего туриста. Как отмечают участники рынка, программа туристического кешбэка очень заметно увеличила спрос на туры по России и, соответственно, способствовала замещению иностранных туристов внутренними в регионах.

- Что мешает сейчас привлечению большего числа туристов в Муром и Гороховец?

- Малые города часто не привлекают российских туристов, так как имеют негативный имидж. Люди опасаются того, что им там нечего будет делать, не будет точек развлечения, общепита, гостиниц. Поэтому увеличивать турпоток сложно, пока не будет налажена транспортная сеть, гостиничные комплексы, отели и хостелы не будут соответствовать определенным стандартам, а сами достопримечательности не будут достаточно обустроены — я говорю об охране и восстановлении природных, исторических и культурных объектов.

Фото: Vladimirtravel.ru

В качестве второй проблемы я бы назвал недостаток специалистов и низкую предпринимательскую активность в сфере туризма. Все это приводит к тому, что рынок услуг не растет. Решению этой проблемы могла бы помочь перенастройка системы образования. А также поддержка малого и среднего бизнеса в сфере туризма, которая позволит игрокам выйти из «тени» и сделать рынок более понятным. Социальный и событийный туризм также может сбалансировать поток гостей в низкий сезон.

Цифровая среда в малых городах часто недостаточно развита и недружелюбна к туристам: не всегда можно быстро забронировать место в гостинице или купить билет в музей, не везде принимают безналичную оплату. Развитие современных технологий сделает путешествия более доступными, а также повысит качество услуг и привлекательность многих внутренних направлений.

- Чем интересны Муром и Гороховец для туристов с вашей собственной точки зрения?

- Муром – 862 года основания, это один из самых древних городов в стране. Каждое из его исторических зданий, многочисленные монастыри, церкви, заслуживают отдельного внимания. Кроме того, это родина знаменитого былинного богатыря Ильи Муромца и святых Петра и Февронии, именем которых назван уже полюбившийся многим праздник любви, семьи и верности 8 июля. Тела Петра и Февронии захоронены в саркофаге в одном из монастырей города, там можно увидеть их мощи. История их жизни, того, как они были похоронены, как случилось, что их признали святыми и почему они олицетворяют любовь для русского человека, захватывает.

Муром расположен на высоком берегу Оки, в широкой ее части, и это придает городу особый колорит. Каждый гость должен прогуляться по отремонтированной набережной, посмотреть древние сооружения, также приведенные в порядок, посидеть в ресторанах с видом на Оку. В городе построено несколько гостиниц, последняя из них, 4*, была введена год назад. Это хороший номерной фонд, современные интерьеры, прекрасный ресторан, кондитерская. То есть это не только место для тех, кто живет в гостинице, но и тех, кто посещает город: как минимум, рекомендую воспользоваться рестораном, который туристы очень хвалят. Кроме того, здесь можно проводить мероприятия.

Фото: Vladimirtravel.ru

Гороховец – небольшой, но уникальный город, в котором хорошо сохранились памятники начала XIX века, когда город переживал экономический расцвет, был богатым и развитым. Из 19 домов белокаменной архитектуры, которые вообще есть на территории России, там сосредоточены семь. Церкви и храмы – в хорошем состоянии, очень красивый ландшафт благодаря перепадам высот. Там потрясающие смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на сам город и далекую перспективу.

Мы понимаем, что музеями не должно все ограничиваться, но музейный фонд Гороховца крайне интересен. В нем сосредоточены экспонаты, связанные с жизнью конца XVII – начала XVIII века. Как велся быт, из чего состоял семейный уклад, как взаимодействовали супруги в семье, какие отношения были с детьми, кто где спал, кто как ел. Это крайне интересно и важно, так как это часть истории нашей страны.

Плюс в зимнее время можно совместить экскурсии с посещением горнолыжного курорта. А в летнее – выехать за город, позагорать, воспользоваться пляжами.

- До празднования тысячелетия Суздаля в 2024 году остается три года. Что уже сделано и что предстоит сделать в городе к юбилею?

- Первое – сформирована четкая дорожная карта. Мы понимаем сейчас, какой инфраструктурой пользуется каждый из бывающих в городе людей – местный житель, турист, экскурсант. В 2021 году был увеличен бюджет города Суздаля за счет дополнительных средств со стороны администрации Владимирской области почти на 250 млн рублей. Это средства, которые пойдут на дорожную инфраструктуру, освещение города, на вопросы, связанные с подготовкой проекта по парковым зонам, скверам, по парковочным местам.

Парковки — отдельная тема: сейчас в час пик, когда огромное количество туристов приезжают на выходные, город становится не проезжаемым и не проходимым из-за того, что машины стоят где попало. Это, конечно, беда для исторического города, особенно центра города. Мы прорабатываем сейчас несколько выносных парковок с общим объемом размещения в городе и за городом 2,5 тыс. машиномест. Выносные парковки, как предполагается, будут оборудованы по типу кемпингов, чтобы определенное количество автомобилей могли получать воду, доступ к санузлам, душевым. То есть, пул услуг, необходимых для автотуристов.

Предполагается, что все парковочные места на выходные внутри города будут платными, причем стоимость будет довольно высокая, с почасовой оплатой. Гости города смогут оставлять машины либо внутри гостиничного комплекса, если там проживают, либо на выносных парковках, которые будут тоже охраняемые и платные, но оплата будет в разы ниже.

Фото: Pixabay.com

Вообще концепция Суздаля предполагает, что это город для пеших прогулок, повозок, но никак не для автомобильного транспорта. Поэтому многое делается в этом направлении. Так, глобальное благоустройство предстоит парку 950-летия города, который занимает 17 гектар в Суздале. Те средства, которые будут туда привлечены, преобразят весь городской ландшафт. Так же, как и другие скверы, особенно в центральной части города. Отдельное внимание уделяем пешеходным тропинкам, смотровым площадкам. На все это сейчас разрабатывается проектная документация, в дальнейшем будут выделены средства на приведение объектов в порядок. Основная задача всех ремонтных реставрационных работ, благоустройства того или иного маршрута внутри городской черты – модернизируя, не нарушить восприятие той идентичности Суздаля, которая сейчас есть. То есть, приводим в порядок, но не ухудшаем и не теряем сути.

Параллельно меценатами проводится работа по реставрации храмов Суздаля. Отдельные крупные предприятия, которые мы тоже относим к меценатам, вкладывают свои средства, выкупают здания, помещения в центральной части города и размещают там арт-пространства, за что им отдельное спасибо. Только благодаря таким людям будет реальный рывок в развитии Суздаля. Кроме того, мы сами занимаемся вопросами освобождения ряда помещений, отдельных зданий, в которых находятся те или иные ведомства: проводим работу по переселению непрофильных для туристической индустрии организаций за черту исторической части города.

Соответственно, появится значительный объем площадей, по нашей оценке, порядка 6 тыс. квадратных метров, которые в будущем будут использоваться под творческие мастерские, музейные мастерские, под арт-пространства.

- Какие задачи вы считаете приоритетными для развития туризма во Владимирской области?

- Это продвижение туристских услуг региона на внутреннем и внешних рынках, развитие туристской инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", цифровизация отрасли, развитие приоритетных видов туризма, соблюдение мер безопасности туристов. Кроме того, важно планирование и развитие системы управления, а также улучшение сбора статистических данных.