Фото: Barut Hotels

- Этот летний сезон обещал быть рекордным для российского туризма в Турцию. Но из-за роста заболеваемости ковидом авиасообщение было фактически приостановлено с 15 апреля до 21 июня. Какая сейчас ситуация с бронированиями на российском рынке после возобновления и регулярных, и чартерных программ?

- В течение буквально нескольких часов после появления информации о возобновлении полетов мы получили тысячи заявок на бронирование номеров. Это были и те туристы, поездки которых планировались ранее и были отложены, и новые клиенты. Сейчас поток бронирований остается очень большим.

- В российских СМИ после открытия Турции появилось много публикаций о том, что цены на отели выросли из-за высокого спроса со стороны российского рынка. Как вы можете прокомментировать эти сообщения?

- Мы не меняли цены после того, как узнали о возобновлении полноформатного авиасообщения с Россией. Так что я не могу подтвердить эту информацию. Возможно, это мнение связано с тем, что сейчас, в разгар сезона, цены выше, чем были до его начала по акциям раннего бронирования. В частности, мы в Barut Hotels для раннего бронирования предлагали различные варианты скидок на размещение, приуроченных к 50-летию нашей сети. Сейчас высокий сезон, и цены уже другие, поэтому может сложиться впечатление, что они выросли. Я думаю, что на эти вопросы лучше могут ответить российские туроператоры, так как у них больше информации о том, что происходит на рынке.

- Из каких стран к вам сейчас чаще всего приезжают туристы?

- Это страны, в которых разрешен выезд в Турцию. В последние недели больше всего бронирований мы получаем из Германии, а также от местных турецких туристов. Но после возобновления авиасообщения с Россией ваша страна очень быстро вышла на первое место по числу гостей.

- Какие ограничения действуют сейчас в отелях сети? Сохранилась ли с прошлого года новая система подачи блюд на шведском столе? Требуете ли вы у туристов носить маски?

- С 1 июля в Турции отменена часть ограничений, связанных с пандемией. Теперь, в частности, отели могут организовывать шоу и развлечения для гостей с определенной вместимостью, что расширяет наши возможности.

В остальном, как и в прошлом году, мы работаем в соответствии с требованиями министерства культуры и туризма, которые были введены с начала пандемии. Все отели обязаны получить сертификат безопасного туризма и строго соответствовать его требованиям. Министерство проводит регулярные проверки. По-прежнему в отелях действуют усиленные меры безопасности и гигиены. На шведском столе блюда накладывают повара, между гостями и персоналам установлены перегородки. В главном ресторане необходимо носить маску до того, как гость сел за столик.

- В отелях сохраняются номера, выделенные для туристов с положительными тестами на коронавирус?

- Да, это также требование министерства – выделить номера для карантина тех, у кого положительные результаты тестов.

- Есть ли у вас уже заболевшие туристы?

- Нет, пока эти номера пусты.

Первый отель сети Barut был открыт в 1971 году на курорте Сиде. Сейчас ей принадлежат 13 отелей в Сиде, Анталье, Кемере и Фетхие с общим числом мест 10 тыс. Barut – один из самых популярных гостиничных брендов Турции у российских туристов. Ежегодно различные отели сети награждаются престижной премией Starway World Best Hotels, учрежденной туроператором Coral Travel.