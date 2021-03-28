"Обстоятельства гибели устанавливаются", — сказал собеседник агентства, не уточняя возраст погибшего. Он добавил, что сейчас проверяется информация, что погибший мог заниматься внетрассовым катанием — фрирайдом.

В субботу вечером в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что во время похода по горе Айкуайвенчорр пропал один из трех лыжников, возможно, упал со склона.

Ранее в горах Мурманской области во время лыжного похода из-за обрушения снежного козырька погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. Группа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение.