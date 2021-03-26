- В прошлом году из-за коронавируса все крупные турецкие отели изменили организацию питания. В частности, блюда на шведском столе гостям накладывали повара. Сохранятся ли эти изменения и в летнем сезоне 2021 года или вы вернетесь к обычной системе, когда еду берут сами туристы?

- Приоритетная задача отелей Paloma — защитить своих постояльцев от коронавируса. Поэтому мы продолжим соблюдать все нормы и правила, которые установлены международными организациями, нацеленными на борьбу с вирусом. Напомню, что прошлым летом, перед тем, как Турция открылась для иностранных туристов, министерство культуры и туризма ввело сертификацию для отелей с числом номеров больше 50. Все подобные объекты должны пройти проверку на соблюдение антиковидных мер безопасности, после чего они могут получить Safe Tourism Certificate. Требования министерства касаются организации работы всех подразделений отелей – кухни, ресторанов, бассейнов, пляжей, номеров, общественных помещений, спортивных и развлекательных объектов.

Мы продолжим соблюдать эти меры и в предстоящем летнем сезоне, их никто не отменяет. Поэтому рестораны будут работать так же, как прошлым летом. Всех наших гостей в ресторанах приветствует хостес и приглашает внутрь после дезинфекции рук. На шведском столе с прозрачными барьерами повара накладывают блюда с помощью щипцов, чтобы уменьшить контакт рук и контакт с буфетом, в соответствии с правилами социальной дистанции. Наши сотрудники используют защитные одноразовые маски, перчатки и фартуки на протяжении всей смены.

- Сохранятся ли в отелях блоки номеров, отданные под туристов с положительными тестами на ковид, так называемые обсерваторы?

- Да, в каждом из наших отелей по-прежнему будет выделен отдельный блок или этаж с номерами для изоляции туристов с положительными тестами. И мы, как и в прошлом сезоне, попросим наших гостей, которые обнаружили у себя симптомы, схожие с симптомами коронавируса, не выходить из своих номеров, позвонить в отдел по работе с гостями и подождать врача. Отель не будет взимать с гостей никакой платы за первый визит врача и обследование.

Во время пребывания гостей и их родственников, включая тех, кто принадлежит к одной семье или проживает вместе в одном номере, подписывается документ о том, что они не могут покинуть свои номера.

- Одно из требований министерства культуры и туризма при сертификации касалось загрузки отелей, которая не могла превышать 60-70%. Сохранится ли оно предстоящим летом?

- Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы будем стремиться не превышать уровень загрузки 80%. При этом наши отели Paloma Hotels и Club Marvy безопасны для туристов, так как все они расположены на первой линии от моря и имеют очень большую территорию, соблюдать дистанцию в таких условиях не проблема.

Фото: coral.ru

Например, территория отеля Club Marvy имеет площадь 180 тыс. кв.м, Paloma Finesse Side – 85 тыс. кв.м, Paloma Foresta – 90 тыс. кв.м, Paloma Grida – 80 тыс. кв.м, Paloma Orenda – 85 тьс. кв.м, Paloma Oceana – 82 тыс. квадратных метров.

Ограничения по загрузке и соблюдению социальной дистанции по-прежнему будут действовать в наших зонах обслуживания. Как и требования по постоянной дезинфекции поверхностей. Нашим гостям мы предложим предварительное бронирование мест в ресторанах в мобильных приложениях Paloma и Club Marvy.

- Повысятся ли цены на ваш продукт летом 2021 для российских туристов? Если да, то насколько?

- Цены на 2021 год не изменились по сравнению с 2020. Более того, для участников акции раннего бронирования номеров на лето мы предложили скидку до 40%. А на апрель и май предлагаем особые, очень привлекательные цены.

- Из каких стран вы ждете туристов летом 2021 года?

- Думаю, что главным для нас будет российский рынок, так как россияне вышли на первое место в Турции еще в 2019 году. Надеемся также видеть туристов из Украины, Казахстана. С гостями из Западной Европы ситуация пока неясная, так как непонятно, какие ограничения на поездки будут действовать летом в Германии и Великобритании, двух наших основных рынках в Европе.

- Изменится ли как-то из-за пандемии ваша маркетинговая политика в России, будете ли вы менять систему реализации номеров в ваших отелях?

- Из-за сокращения потока туристов с западноевропейских рынков у нас появилась возможность увеличить квоту номеров для российского рынка. И самую большую часть этой квоты в сети Paloma Hotels мы отдали российскому туроператору Coral Travel, что позволит компании предлагать номера туристам на эксклюзивных условиях.

Фото: coral.ru

- Сколько отелей сейчас входит в цепочку?

- Сегодня Paloma Hotels насчитывает девять отелей с различными концепциями отдыха и своими изюминками. Так, новый отель Paloma Finesse Side 5*, открывшийся в 2019 году, отличает изысканный и современный дизайн. Отель Paloma Oceana Resort 5* – это виллы у озера. В Paloma Orenda Resort 5* и Paloma Perissia 5* гостям предлагают новую концепцию еды и напитков. В Paloma Marina Suites 4* обслуживают гостей старше 16 лет, в Paloma Grida 5* – отличный детский клуб, а Paloma Foresta Resort & SPA 5* и Paloma Pasha 5* расположены в красивых природных уголках. Наконец, в интерьерах самого роскошного отеля сети Club Marvy 5* использованы только натуральные материалы.