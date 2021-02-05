Фото: Министерство туризма Израиля

- Владимир Исаакович, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом в Израиле?

- В общей сложности, в Израиле зафиксировано 679 тыс. заразившихся за все время. Больных в настоящий момент более 84 тыс., из них 1094 в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключено 326 человек. Более 590 тыс. уже выздоровели, умерли 5019 человек.

Израиль сейчас находится в очередном карантине, это уже четвертый по счету. Мы приняли беспрецедентную меру и полностью закрыли все международные аэропорты (Бен-Гурион и Рамон) до 7 февраля, в том числе для израильтян. Я считаю, что это правильно: государство заботится о здоровье своих граждан, хочет навсегда уничтожить этот вирус, чтобы возможные мутации в страну не попадали до окончания вакцинации.

Компетентные люди говорят, что через неделю-две мы начнем видеть заметный результат – снижение заболеваемости.

- Как тяжело люди переносят вирус? Хватает ли в больницах коек?

- Количество тяжелых больных последнее время крутится вокруг цифры 1000 человек. В конце сентября было около 800 человек, а сейчас такая цифра. Во время первой волны было опасение, что мест не хватит. Государство боялось, что больницы не справятся с больными, но этого не произошло. Я сам переболел коронавирусом в ноябре, и, когда был в больнице, отделение было заполнено примерно наполовину, 40-50%. В стране не было никаких полевых госпиталей, но часть гостиниц была переоборудована под стационары. Страна быстро подготовилась к текущей ситуации.

- Какими темпами идет вакцинация?

- Израиль – лидер по темпам вакцинации. На сегодняшний день первую прививку получило более 3 млн 370 тыс. человек, это почти 38% населения Израиля. Вторую дозу получили более 1 млн 965 тыс. человек — это более 22% населения страны. Думаю, еще месяц-два, и мы вакцинируем практически все население.

Многие задают вопрос: Израиль – лидер в мире по вакцинации, почему же уровень заболеваемости падает так медленно? Если посмотреть на уровень заболеваемости среди населения 60+, а это большинство провакцинированных, то там уровень заболеваемости упал на 60%. Это радует.

Еще в Израиле объясняют это тем, что новый британский штамм более активен: если при первом штамме, чтобы заразиться, нужно было пообщаться с больным 15 минут, то с британским штаммом достаточно пяти минут. Он более активен, более агрессивен и сейчас атакует, причем чаще – молодое поколение. Сейчас число заболевших колеблется около отметки в 7 тыс. человек в день, но, когда будет провакцинировано молодое население, эта цифра резко пойдет вниз.

- Какие ограничения сейчас действуют для граждан страны, и какая за них предусмотрена ответственность?

- Первый локдаун был самым строгим: был момент, когда нельзя было отходить от дома дальше 100 метров, второй локдаун – 500 метров, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Последний, текущий локдаун тоже достаточно строгий, но людям можно отходить от дома до 1 километра, заниматься спортом на улицах, магазины открыты. Массовые мероприятия не проходят – никаких театров, ничего. Кафе закрыты, но могут доставлять еду на дом.

Конечно, обязательно повсеместное ношение масок. Если в России это правило действует только в общественных местах, то у нас – абсолютно везде. Штраф за нарушение масочного режима составляет примерно 500 шекелей, это $150. Буквально несколько дней назад правительство обсуждало увеличение штрафов за открытие школ в определенных секторах и проведение собраний, штрафы там увеличили до тысяч долларов.

- Насколько граждане дисциплинированы в этом вопросе?

- Конечно, людям надоедает карантин. В первый раз все было очень строго. Потом дисциплина упала, поэтому и встал вопрос о повышении штрафов. Людей можно понять, потому что карантин тянется почти год. Но, в общем и целом, ограничения соблюдаются. Есть отдельные секторы, где люди живут со своим укладом, и там немного сложнее. Например, есть люди, которые каждый день привыкли молиться группами. Но, в принципе, есть общее понимание, израильтяне довольно дисциплинированы.

Сохраняются ограничения по численности людей в помещениях. В закрытых пространствах могут одновременно собираться до десяти человек, на воздухе – не больше двадцати.

- Когда можно будет говорить об открытии границ для иностранцев?

- Это самый частый вопрос, который мне задают в последний год – и журналисты, и туроператоры. В прошлом году мы все ошибались, когда пытались назвать конкретные сроки. В марте мы говорили об осени, осенью – о конце года, но, как видите, прогнозы не сбылись. Сейчас ситуация видна более отчетливо: Израиль готовится к полному открытию границ в районе лета. Но с марта 2021 года планируется начать постепенно возобновлять международный туризм. Соглашение об этом уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с Грецией.

Аналогичные переговоры Израиль ведет в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими Островами, Румынией и Грузией.

При этом израильтяне, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.

- Сильно ли ударили локдаун и закрытие границ по экономике Израиля?

- Туризм у нас в последние годы развивался сумасшедшими темпами. Интересно, что для того, чтобы турпоток вырос с 2 до 3 млн человек, понадобилось 23 года, а до 4 млн — один год. Мы были уверены, что в 2020 году примем уже 5 млн туристов. А в итоге за прошлый год в Израиль въехало только 850 тыс. путешественников. Потому что уже в марте страна закрылась на карантин.

Понятно, что туризм – одна из основных сфер, формирующих ВВП, и убытки от закрытия границ оцениваются в десятки миллиардов шекелей. Без сомнения дефицит государственного бюджета вырос. Сотни тысяч людей остались без работы, начиная с турагентов, гидов, продавцов сувенирной продукции, и так далее. Государство оказало им помощь. Те, кто в марте подал на пособие по безработице, продолжают его получать – это 70% от зарплаты на последнем месте работы. Обычно пособие выплачивается только пять месяцев, но в данном случае государство продлило сроки. Тем, кто выходит на временную работу, на месяц или два, тоже продолжают платить пособия. Была оказана многомиллиардная помощь бизнесу – гостиницам, магазинам, ресторанам и кафе.

В 2020 году безработица в Израиле составляла в среднем порядка 17,7%. До пандемии этот показатель составлял примерно 3-4%, рост кратный.

- Какова доля россиян среди иностранных туристов?

- В Израиле очень любят российских туристов. Больше миллиона человек в стране говорят по-русски, а поймут вас практически все. Россия находится на третьем месте по въездному туризму в Израиль после Соединенных Штатов и Франции. Был момент, когда были и на втором. В последние годы был определенный спад, но в 2019 году мы уже наблюдали рост. Так в январе и феврале 2020 года рост по российским туристам был 7%. До закрытия границ средний европейский турист оставлял в Израиле $1400. У российских туристов эта сумма составляла $911.

Мы проводили опрос среди российских туристов – более 97% были или довольны, или очень довольны пребыванием в Израиле.

- Какие виды туризма были наиболее востребованы до пандемии среди россиян?

- Большинство людей почему-то считает, что у прибывающих в Израиль основная цель – религиозный туризм. Это совершенно не так. До того, как начать заниматься туризмом, я тоже так думал: когда живешь в Иерусалиме и видишь Старый город, там колоссальное количество российских туристов. Но это не религиозный туризм, он составляет всего 9%. Остальные туристы едут в экскурсионные туры (27%), ради пляжного отдыха (15,3%). Кроме того, очень многие приезжают в гости к друзьям и родственникам.

Любимые направления отдыха среди Россиян — это Тель-Авив-Яффа – 72,1%, Мертвое море — 49%, Хайфа – 35,5%, Регион Галилеи – 24,4% и Эйлат – 13,5%. Но с какими бы целями они ни ехали, обязательно посещают Иерусалим — Иерусалим – 74,1%.

Вообще существенный плюс Израиля – небольшие размеры страны. За один отпуск турист может искупаться в четырех морях и увидеть главные достопримечательности. А также пустыни, где за последние годы построено много новых гостиниц от супер-пятизвездочных до хостелов.

В частности, речь идет об Иудейской пустыне и пустыне Негев. Министерство туризма в последние годы активно вкладывает деньги в эти регионы и привлечение туда туристов. Там можно гулять, кататься на джипах, верблюдах или велосипедах, спускаться на досках с песчаных дюн, посещать достопримечательности, наблюдать за звездами. Кстати, пустыня Негев настолько освобождена от светового загрязнения, что там невооруженным глазом можно увидеть Млечный путь и галактику Андромеды. А в августе там можно полюбоваться уникальным явлением – звездопадами.

В будущем туристы, возможно, будут искать уединения, безопасные места, где можно полечиться, укрепить здоровье. Медицинский туризм в лучшие времена занимал 6%, но сейчас, наверное, будет больше.

- Бытует мнение, что Израиль – дорогая страна, и дешево отдохнуть там очень сложно. Это так?

- Израиль – недешевая страна. Но в Израиле могут отдохнуть все, потому что есть варианты размещения и питания на любой кошелек. Мы видим это и по туристам: приезжают люди любого возраста и достатка. Есть маршруты, которые может позволить себе бюджетник.

Цены на авиабилеты в Израиль до коронавируса были невысокими. Скажем, в Эйлат начала летать компания "Победа" четыре раза в неделю, и билеты стоили от 4,5 тыс. рублей в один конец. Мы доходили до 79 регулярных и чартерных рейсов в неделю из шести городов России. Кроме Москвы, летали из Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга и Сочи. Мы собирались открыть Казань, Новосибирск уже "взлетал". Шел разговор о Тюмени. Все пришло не вовремя – как раз когда пошло развитие.

- Как думаете, насколько быстро будет восстанавливаться турпоток после открытия границ?

- Давайте начнем с того, что люди действительно соскучились по Израилю. Через несколько месяцев после начала пандемии в России проводился опрос о десяти странах, самых ожидаемых у россиян для туризма, и мы попали на девятое место. В 2018 году это было только 14-е место. Думаю, на рост интереса повлияли успехи Израиля в борьбе с коронавирусом. Люди хотят ехать в страну, где чувствуют себя безопасно. Многие мои знакомые спрашивают: когда же вы откроетесь, когда мы уже сможем к вам приехать? Есть категория людей, которые привыкли ездить в Израиль каждый год. Кстати, среди россиян она очень большая – 50% российских туристов приезжают к нам повторно. Это говорит о том, что им у нас очень нравится.

Я думаю, что поток будет колоссальный. У многих людей сохранились деньги, не потраченные на поездки в 2020 г., и сформировалось огромное желание путешествовать. Перед Новым годом к нам обращались туроператоры: только скажите, мы заполним сколько угодно самолетов. Есть отложенный спрос, есть потребность. Думаю, турпоток будет расти большими темпами – в том числе из Петербурга.

- Какие ограничения останутся с нами надолго, если не навсегда? Какие привычки придется изменить? Говорили, что люди отвыкнут от рукопожатий, но мы с вами перед интервью пожали друг другу руки.

- Это сложный вопрос: что бы я вам ни ответил, я ошибусь. Еще несколько месяцев назад люди боялись рукопожатий. Сейчас я всем жму руки.

Я переболел коронавирусом, и у меня высокий уровень антител, но я все равно ношу маску, соблюдаю физическую дистанцию. Возможно, через полгода или год, когда все будут вакцинированы, в поведении людей что-то изменится. Большинство экспертов сходятся в том, что вирус с нами надолго, мы будем носить маски, дистанцироваться и так далее. Я склоняюсь к тому, что это не так.

Коронавирус с нами надолго, как и грипп. Но мы к нему приспособимся и в конце концов вернемся к обычной жизни.