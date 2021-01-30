- Владимир Владимирович, 2020 год был очень трудным для всей туристической сферы. Как сильно повлияли коронавирусные ограничения на туризм в вашем регионе?

- Мы ничем не отличаемся от всего мира. Наша турсфера также, как и весь мировой туризм, приняла на себя первый коронавирусный удар. Падение было колоссальным, особенно в период первой волны, когда были жесточайшие ограничения, когда улицы были пустые, туристы спрятались по домам. По итогам года, даже с учетом увеличения потока в предновогодние дни, мы недосчитались порядка 50% туристов.

- Какие программы по развитию туротрасли и привлечению туристов в регион вы планируете реализовать в этом году?

- Мы запустили 21 новый туристический маршрут по территории области. Сейчас формируем новую туристическую программу с учетом особенностей тех территорий, которые будем максимально активно развивать. Уверен, что в ближайшее время область ждет прорыв в туристической сфере.

Активно развивать мы планируем Гороховец и Суздаль, постараемся, чтобы за ними последовали и другие малые города. Сейчас такое развитие происходит по системе поддержки федерального центра через Новый банк развития БРИКС.

В рамках программы по развитию этих городов, которую мы подписали с Минкультуры, через Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПБ) только на Гороховец выделяется 2,6 млрд рублей.

Мы сформировали список объектов, которым необходимы реконструкция и реставрация в рамках данной государственной программы. ФИСП уже заказывает проектную документацию, а затем начнется реставрация. Каждый объект сейчас мы разбираем с точки зрения возможного использования в рамках туристических маршрутов, которые мы планируем популяризировать.

Аналогичная ситуация и по Суздалю. Мы запустили программу "Суздаль. Зарядье. Активация", направленную на изменение центра города. Суздаль – красивый город, но на одной красоте и памятниках архитектуры далеко не уедешь. У туриста, который переезжает из города в город, складывается впечатление, что вокруг стоят одни памятники, отличающиеся только годом создания, высотой и, может быть, цветом.

А турист, посещая исторические достопримечательности нашей страны и Владимирской область в частности, должен чувствовать себя комфортно. Поэтому мы меняем подход к туризму. Чтобы каждый гость, приезжая к нам, не только изучал историю России, посещал рестораны и гостиницы, но и делал это с максимальным комфортом.

- Во многих туристических регионах не хватает качественного номерного фонда. Есть ли в вашей области такая проблема?

- По тому же Гороховцу у нас около 200 гостиничных номеров. Конечно, этого мало! Пять туристических автобусов приедет – и все занято, поселить некуда. Поэтому сейчас работаем с инвесторами, которые на условиях софинансирования со стороны федерального центра и бюджета области будут увеличивать номерной фонд.

В Суздале номерного фонда хватает. Но не все гостиницы достаточно комфортны, мало создается новых точек притяжения туристов. Работаем этом направлении для улучшения ситуации. Тем более, что в 2024 году мы будем праздновать 1000-летие Суздаля.

- Как планируете отмечать юбилей?

- Мы активно работаем с федеральным и региональным оргкомитетами. Совсем недавно я встречался с первым заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации Валерием Сидоренко, обсуждали вопросы, связанные с программой 1000-летия Суздаля: ФИСП, финансирование, стратегия развития города. Кроме того, Минкультуры согласовал принятое мною решение, что с 2023 по 2024 год Суздаль будет "Новогодней столицей России". Это решение позволит создать у нас в регионе точку притяжения для туристов со всей России. Уверен, что это увеличит турпоток в наш регион.

- Какие мероприятия к 1000-летию Суздаля планируете провести?

- В рамках 1000-летия планируются ряд программ, чтобы Суздаль превратить в туристическую жемчужину, удобную для посещения со всех близлежащих территорий. Регион может стать центром притяжения для более чем 25 млн россиян, которые живут в его 200-километровой зоне. Мы хотим сделать Суздаль городом для полноценного отдыха выходного дня, а не так, как сейчас: приехал, посмотрел памятники и уехал домой.

Суздаль должен стать местом, в которое будут часто приезжать и видеть постоянно меняющиеся культурно-просветительские программы, а не просто статичные памятники. Тем более, что Суздаль – это основа основ "Золотого кольца".

- Но Владимирская область – это не только Суздаль и Гороховец…

- Конечно! У нас этих точек притяжения очень много — Владимир, Юрьев-Польский, Александров. К сожалению, пока не делается акцент на другие малые города региона, кроме Суздаля, Гороховца и Владимира. Мы планируем ситуацию изменить, и нам в этом поможет 21 новый туристический маршрут.

Перспективное для нас направление – промышленный туризм. Мы по соглашению с Агентством стратегических инициатив вошли в число пилотов по реализации проекта развития промышленного туризма в России. У нас уже есть предприятия, которые успешно работают в этом направлении. К примеру, "Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова", Покровский ювелирный завод "Золотые Купола", Центр традиционной Мастерской миниатюры… На специальной сессии Владимирского инвестиционного конгресса в декабре 2020 года нам уже было, о чем рассказать коллегам и потенциальным партнерам. В 2021 году запланировано проведение форума "Промышленный туризм России".



- Гороховец попал в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный и целостный памятник. Программа развития города это учитывает?

- Конечно! В Гороховце есть прекрасные исторические памятники, аналогов которым нет нигде больше в нашей стране. Это новая точка притяжения, которая должна появиться на карте России. По программе, которая будет реализовываться через Минкульт, мы будет делать целенаправленный акцент на развитие Гороховца, это даст импульс динамичному развитию города, который ко всему прочему так удобно расположен на федеральной трассе.

- Планируется ли во Владимире реконструировать объекты культуры, например областной драматический театр, пострадавший от пожара?

- На ближайшие три года у нас запланировано выделение 320 млн рублей на различные культурные мероприятия. Планируется отремонтировать 8 муниципальных библиотек, 8 муниципальных музеев, 17 культурно-досуговых центров. В 2021 году в рамках программы по развитию культуры в сельской местности построим новые клубы в Суздальском, Петушинском и Собинском районах.

Также запланирован ремонт областного драматического театра. В конце 2020 года мы заключили соглашение с проектной организацией и уже к лету получим готовый проект реконструкции. Мы рассчитываем на федеральную поддержку, так как сумма на все работы потребуется немалая.

Надеюсь, что реконструкция даст новое дыхание центральному театру области. Труппа у нас прекрасная, активно гастролирует, актеров мы поддерживаем. Я лично посещаю каждую премьеру театра! Последняя премьера была связана как раз с "ковидом". Сейчас договариваемся с Минкультуры, чтобы показать премьеру этого спектакля в других субъектах Российской Федерации.

- Какая сумма необходима на ремонт театра?

- По предварительной оценке, которую мы делали не на уровне проекта, а основываясь на своих расчетах, где-то около 700 млн рублей. То есть, сумма подъемная. Конечно, есть нюансы, потому что это объект культуры. Если бы здание не было таковым, то на подготовку проекта нужно было бы около 2 месяцев, затем уже можно было бы проводить восстановительные работы. Как бы то ни было, главный театр области мы обязательно возродим.