Фото: Cosmos Hotel Group

- Многие эксперты называют этот год катастрофическим для гостиничного бизнеса. Летом у многих были надежды, что пандемия закончилась, и до конца удастся частично восполнить убытки от весеннего локдауна, но осенью ситуация стала даже хуже. Как обстоят дела в вашей группе?

- Текущий кризис еще раз подтвердил неоспоримое преимущество наличия диверсифицированного портфеля. Когда проседают продажи и загрузка на городские отели, они кратно увеличиваются на курортных направлениях и наоборот. Именно сбалансированный портфель позволил нам сохранить бизнес. У нас амбициозные планы стать национальной гостиничной сетью №1, и мы от него не отказываемся.

Несмотря на все, что сегодня происходит, мы верим, что потенциал российского внутреннего туризма огромный. Поэтому планируем расширять нашу сеть. К 2023 году наш номерной фонд превысит 10 тыс. номеров, как за счет покупки, так и строительства новых отелей. Мы планируем, что до конца 2022 года в городах-крупнейших экономических центрах России появятся 12-14 новых отелей среднего ценового сегмента под нашим брендом.



- Как отели вашей группы пережили весенний локдаун? Получилось ли привлечь каких-то постояльцев или часть объектов пришлось закрывать?



- Безусловно, это затронуло и нас. Представьте ситуацию: обычно вы принимаете управленческие решения, опираясь на прогнозы и понимание обстановки на месяцы вперед. И тут вдруг весь бизнес встает, все сидят дома, никто никуда не летает и т.п. Я не припомню ничего подобного тому, с чем нам пришлось сейчас столкнуться. Сколько это все продлится, когда закончится, что будет дальше с бизнесом? Вам остается действовать практически вслепую, исходя из профессионального, жизненного опыта, а не редко опираясь исключительно на интуицию. При этом, принимать решения и действовать приходилось очень быстро.

Главная задача, которую мы перед собой ставили – сохранить бизнес и не потерять команду. Рассматривали два основных варианта: полное закрытие отелей на неопределенный срок, минимум на полгода или перевод их в «спящий» режим, оставив небольшую часть сотрудников для обеспечения жизнедеятельности. Просчитав оба варианта, остановили выбор на втором. Так как полное закрытие отеля, помимо роспуска персонала, предполагает существенные затраты на консервацию объекта, а также на последующий запуск, плюс набор команды заново. А это еще и время.

Преимущество же второго варианта, помимо того, что мы сохранили практически весь персонал и минимизировали затраты, — в том, что он позволил нам развернуть деятельность в полном объеме буквально за один день.

Пандемия COVID-19 подтолкнула нас к поиску новых направлений развития бизнеса. К примеру, во втором квартале 2020 года мы запустили сервис по доставке еды Cosmos Eda, хотя конкуренция в этом сегменте рынка высока. Мы стали первыми среди гостиничных операторов в России, кто предложил рынку эту услугу.

Помимо этого, московские отели в период первой волны были практически полностью заполнены врачами, которым мне бы хотелось выразить отдельную благодарность за самоотверженный труд в эти не простые времена.



- Летом региональные власти начали постепенно снимать ограничения. Когда началось оживление рынка и рост бронирований?

- Оживление началось практически сразу после снятия ограничений. Наибольший рост показали наши резорт-отели в республике Алтай, Карелии, а также Подмосковье. Так, загрузка отеля Cosmos Collection Altay Resort в июле 2020 года превысила 92%, что на 20% выше этого показателя в июле прошлого года.

При этом стоит отметить, что и региональные гостиницы показали достойный результат. Хуже всего дела были в Москве, здесь загрузка не превышала 30%. Мы видим, что люди засиделись дома, и путешествия стали для них глотком свежего воздуха. Закрытые границы позволили провести отпуск на Родине, многие, по сути, открыли Россию для себя заново. А это хороший знак для всего отельного бизнеса. Тезис, что будущее у внутреннего туризма есть, оправдывает себя в полной мере.

- Сейчас, по отзывам туроператоров, ситуация вновь ухудшается. Хотя ограничения и не вводят, туристы опасаются путешествовать из-за второй волны пандемии. Как она отражается на отелях, которыми вы управляете? Заметен ли спад бронирований?



- Ответ на этот вопрос как раз показывает преимущества диверсифицированного портфеля. С одной стороны, новые ограничения и частичный перевод сотрудников на удаленную работу привели к спаду загруженности городских отелей. С другой – спрос на курортный отдых остается. В Сочи, например, сейчас загрузка держится на уровне 75-80%. Но глубина бронирования значительно сократилась: люди, опасаясь второй волны бронируют не раньше, чем за несколько дней до приезда.

При этом отмечу еще один позитивный момент: несмотря на все меры предосторожности, мы наблюдаем всплеск бронирования на новогодние праздники. Загородные курорты уже сейчас почти полностью распроданы.



- Каких результатов ожидаете по итогам года?



Конечно, результаты будут отличаться от прошлого года. По нашим расчетам, падение выручки по итогам года составит порядка 40%. С другой стороны, эта цифра могла быть в разы хуже. Все, что мы предприняли весной из антикризисных мер, позволило нам избежать фатальных последствий и необходимости идти к акционеру просить деньги. Мы кардинально пересмотрели подходы к ведению бизнеса и организации внутренних процессов.



- Помогли ли вам те меры поддержки, которые предложило отрасли государство?



- Мы воспользовались всеми предложенными мерами поддержки. Это и отсрочка уплаты налоговых взносов, и получение кредита на выплату заработной платы сотрудникам, и отсрочка возврата денежных средств по бронированиям, и перенос проверок и предписаний. Они, безусловно, оказались актуальными, вопрос в их объеме.

При этом мы, как крупный бизнес, который сдает часть площадей отелей в аренду, в том числе, пошли на встречу своим арендаторам в части уплаты арендных платежей.



- Ваши отели участвуют в программе кешбэка на туры по России? Если да, то есть ли приток бронирований в рамках программы?



- Идея программы кешбэка интересная и правильная, поэтому все наши отели принимают в ней участие. Очень важный момент, что Ростуризм перед вторым этапом акции учел пожелания отрасли, изменив условия программы. Увеличилось ее продолжительность, уменьшилось минимальное количество дней проживания, мощная pr-поддержка сказалось на вовлеченности людей. Это повлияло на число бронирований, оно увеличилось в несколько раз по сравнению с первым этапом. Хочу выразить благодарность всей команде Ростуризма за их оперативность и гибкость. В том числе, благодаря их своевременным мерам поддержки, удалось быстро перезапустить всю сферу туризма.



- Какие три проблемы вы назвали бы главными в работе людей, управляющих гостиницами в России?

- Первая проблема – налогообложение, в особенности налог на имущество. Практически неподъемная ставка является сдерживающим фактором для инвестиций. Она съедает всю прибыль, убивает мотивацию инвесторов и тормозит развитие отрасли.

Вторая – несовершенство данных статистики: неактуальные показатели, устаревшие методики сбора делают большинство гостиничных рынков страны непрозрачными для инвесторов и затрудняют принятие решение о «входе» на рынки для развития гостиничной инфраструктуры.

Третий момент — отсутствие квалифицированного персонала. В стране есть большое количество образовательных программ, но они больше про теорию, чем про практику. Выпускники ВУЗов не умеют применять полученные знания в работе, их этому попросту не учат. Мне как работодателю, хочется трудоустраивать молодых специалистов, у которых горят глаза, которые понимают, чем они хотят заниматься. Сейчас же нам приходится переучивать выпускников, тратить на это и время, и деньги без гарантии сохранения такого сотрудника в команде в будущем.

- Может ли государство как-то помочь в решении перечисленных вами проблем?

- Мы неоднократно разговаривали с правительством, они в курсе. Ростуризм уже выступил за снижение НДС для гостиниц до 7%, мы полностью поддерживаем подобные инициативы.

Относительно статистики также наблюдаются положительные моменты. В принятой стратегии развития туризма до 2035 года особое место уделяется цифровизации. Если все проекты будут реализованы, то это, безусловно, даст еще один толчок развитию отрасли. Бизнес-процессы станут проще и эффективнее.

Что касается кадрового вопроса, мы готовы совместно с вузами разрабатывать и запускать свои программы по качеству и сервису гостиничного бизнеса, предоставляя возможность стажировок. Это трудоемкий процесс не одного года. Но начинать нужно как можно скорее.

- По вашему мнению, удастся ли российской гостиничной отрасли пережить пандемию? Можно ли ожидать банкротств в этой сфере в связи с тем, что пока эпидемиологическая ситуация не улучшается, и зима явно будет не менее тяжелой, чем лето?

- Обстановка в стране, да и в мире очень сложная, поэтому, судя по всему, без потерь не обойтись, причем не только в сфере туризма. При этом важно отметить, что мы не наблюдаем какого-то всплеска продаж отелей, а это тоже своего рода маркер. Но дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Я уже говорил, что мы все сегодня действуем порой "вслепую". С первой волной более или менее справились, сейчас задача пережить вторую.

Это вызов для всех нас. Все пересматривают или даже меняют концепции и подходы к бизнесу, и мы здесь не исключение. Важно, что мы видим огромное будущее у российского туризма, поэтому мы продолжим в него инвестировать и наращивать свой портфель несмотря на все текущие трудности.