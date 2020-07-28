- Начался ли в Вологодской области туристический сезон?



- Мы рады сообщить, что регион приступил к поэтапному снятию ограничений: режим "повышенной готовности" значительно ослаблен. Музеи области с 18 июня возобновили прием индивидуальных посетителей, а также проведение индивидуальных и групповых экскурсий для групп не более 5 человек. Открыты практически все объекты показа 27 государственных и муниципальных музеев области. По рекомендации Роспотребнадзора посетители и сотрудники соблюдают масочный режим. К сожалению, пока музеи не могут принимать туристско-экскурсионные группы, однако мы надеемся, что в скором времени это ограничение будет снято.

Начали работу офисы туристических агентств, с 24 июня разрешена работа летних кафе и веранд, остальные организации общественного питания работают на вынос.

И, наконец, с 14 июля в Вологодской области открылись гостиницы, туристические базы и дома отдыха. Необходимое условие их работы – размещение в номере одного человека или одной семьи, а питание отдыхающих должно быть организовано в номерах. Разрешен также семейный палаточный отдых.

Снято ограничение на работу санаториев и профилакториев. Принимаются пока только жители Вологодской области по медицинским показаниям, с ограничением числа проживающих – не более 1-2 человек в номере.

- Действуют ли в регионе какие-то ограничения для приезжающих туристов и когда они будут сняты?

- Конечно, мы заинтересованы в возобновлении приема туристов. С 14 июля сняты ограничения на въезд гостей из других регионов России вне зависимости от целей поездки, отменены электронные пропуска на въезд и требование соблюдения двухнедельной самоизоляции для прибывших из других регионов. Но режим повышенной готовности будет действовать в области до 3 августа: дезинфекция, социальное дистанцирование и масочный режим в общественных местах по-прежнему обязательны.

- Что обязательно стоит посмотреть туристам на Вологодчине?

Фото: Vologdatourinfo.ru

- У нас много таких мест. Среди самых посещаемых – Кирилло-Белозерский музей-заповедник, по итогам 2019 года здесь побывали 250 тыс. туристов и почти 73 тысячи посетили филиал – Музей фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, единственный на территории региона объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, которая приняла почти 160 тыс. человек. Всегда много гостей у Вологодского музея-заповедника: Вологодский кремль и Софийский собор с колокольней посетили 120 тысяч человек. Популярны Музей кружева (более 44 тысяч туристов) и Архитектурно-этнографический музей "Семёнково" (более 47 тысяч).

Столько же приняли очень популярный у туристов частный Ботанический сад "Ботаника" в Вологде и открытый в нем музей орхидей. Еще один востребованный объект — усадьба Брянчаниновых "Покровское" в Грязовецком районе (36 тысяч гостей в 2019 году).

Среди муниципальных музеев наиболее интересно Череповецкое музейное объединение, в состав которого входит Дом-музей Верещагиных, Тотемское музейное объединение и Вытегорский объединенный музей с филиалом "Музей "Подводная лодка Б-440". А среди объектов активного туризма назову центр отдыха и развлечений "Y.E.S." в Вологодском районе.

- Каков сейчас режим посещения этих объектов? Можно ли зайти в монастыри и музей фресок Дионисия? Или все это заработает 3 августа?

- Для посещения открыты как территории Вологодского кремля, Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, так и экспозиции музеев-заповедников, располагающихся в их стенах. Все музеи уже могут принимать индивидуальных посетителей и экскурсионные группы до 5 человек при обязательном исполнении рекомендаций Роспотребнадзора, включающих соблюдение масочного режима для посетителей и сотрудников, а также социальной дистанции.

7 июля на Вотчине Деда Мороза заработал детский оздоровительный лагерь. Входная группа Вотчины и все объекты показа оснащены необходимыми санитарными средствами, на территории действует масочный режим. Вотчина готовится к приему организованных групп туристов и экскурсантов – уже идет прием заявок на бронирование и организацию туров после снятия ограничительных мер.

- Можно купить онлайн билеты в эти объекты заранее? Действуют ли сейчас какие-то ограничения на число посещений и соответственно билетов в сутки?

- В продаже билетов онлайн нет необходимости – существующий поток посетителей позволяет приобрести билеты в кассах даже самых крупных музеев без очередей в любое время. То же самое касается и введения ограничений на число продаваемых билетов. Но требования к наполняемости музейных залов и территорий соблюдаются.

- Помимо известных и давно популярных музеев, что нового регион может предложить гостям в этом году?

- В Кирилловском районе, помимо прославленных монастырей, обязательно нужно побывать в музее Евгения Преображенского – это новый экспозиционный комплекс Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Этот выставочный проект посвящен истории советской авиации времен Великой Отечественной войны и рассказывает о летчиках и авиаконструкторах – уроженцах Кирилловского района. Главный герой экспозиции – Герой Советского Союза Евгений Николаевич Преображенский, командовавший бомбардировкой военно-промышленных объектов в Берлине в августе 1941 года.

В 2019 году в Вологде открылся и стал популярным частный Музей детства, где представлено более 2000 экспонатов советской эпохи – в основном это игрушки, хорошо знакомые старшему поколению и вызывающие большой интерес у нынешних детей.

Фото: Vologdatourinfo.ru

В Череповце в 2019 году в здании старейшей аптеки в центре города открылся Музей аптеки, а в здании городского вокзала появился Музей Череповецкого железнодорожного узла. Стоит посетить и Музей археологии, который переехал в отреставрированное историческое здание – дом купца Высоцкого в центре Череповца.

По темпам развития промышленного туризма Череповец является лидером на всем Северо-Западе. В 2018 году городу присвоен статус пилотной площадки по развитию промышленного туризма в регионе, а в 2019-м здесь побывали почти полмиллиона туристов.

Если говорить о новых экскурсионных маршрутах, то это, конечно, Промышленный тур, адресованный посетителям от 14 лет. Он включает экскурсию по Центру металлургической промышленности – оборудованному по последнему слову техники музею – и визит на Череповецкий металлургический комбинат. В ходе экскурсии туристы смогут увидеть производственные объекты комбината, в том числе самый производительный стан в России.

Новый вологодский экскурсионный проект – пешеходная экскурсия "Кружевная линия", разработанная Туристско-информационным центром Вологодской области. Маршрут планируется запустить уже в августе 2020 года. Это кольцевой маршрут по Вологде протяженностью 4 км, включающий 60 объектов показа, среди которых – главные достопримечательности центральной части города. По пути следования на тротуарах будет нанесена "кружевная" разметка, и каждый желающий сможет пройти по маршруту самостоятельно, используя карту-путеводитель, или с экскурсоводом.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Вологодском музее-заповеднике создана новая экспозиция "Город. Человек. Война", оснащенная современным мультимедийным и интерактивным оборудованием. Уникальные предметы и документы из фондов музея-заповедника знакомят гостей с жизнью Вологды в военные годы.

В Череповецком музейном объединении открылась экспозиция "Санитарный эшелон", посвященная легендарному военно-санитарному поезду № 312 (ВСП–312), который в июне 1941 года был сформирован и направлен на фронт с Вологодского паровозовагоноремонтного завода. При обновлении вагона, установленного на Череповецком железнодорожном вокзале, удалось сохранить значительную часть исторических деталей.

- В этом году из-за закрытых границ вырос интерес к отдыху на российских водоемах. Вологодской области есть что предложить туристам, которые хотят отдохнуть у воды?

- Наша область славится своими водными просторами. Особой популярностью пользуются Шекснинское и Рыбинское водохранилища, а также Ежозеро и Тудозеро, озера Белое, Боровское, Воже, Кубенское и Онежское. В путешествие к рекам и озерам области можно включить культурно-познавательные программы, активные туры и рыбалку.

Отдых на Белом озере обязательно нужно совместить с посещением достопримечательностей Белозерска. Основанный в 862 году, он является самым древним городом Вологодчины и одним их самых древних городов России. Жемчужина Белозерска – прекрасно сохранившийся крепостной вал XV века, с которого открывается захватывающий вид на город и Белое озеро.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Уникальна природа Вытегорского района – здесь много ландшафтов потрясающей красоты: Онежское озеро – второе по величине в Европе, Андома-гора, высота Атлека – точка соединения водосборных бассейнов Атлантического и Ледовитого океанов и Каспийского моря, Девятинский перекоп, исчезающая река Ужла, более 600 малых озер. На территории района расположены 6 из 7 шлюзов Волго-Балтийского водного пути, составляющие так называемую "Вытегорскую лестницу". Эти грандиозные гидротехнические сооружения неизменно вызывают интерес у туристов.

Отдых на берегах реки Шексны и Сиверского озера нельзя представить без посещения достопримечательностей Кирилловского района: Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Ферапонтова монастыря, Горицкого женского монастыря, историко-этнографического комплекса "Сугорье".

- Гастрономический туризм становится все более популярным у туристов. Какие блюда можно считать специалитетами региона и в каких ресторанах их лучше всего попробовать?

Фото: Vologdatourinfo.ru

- Наш регион предлагает разнообразные экскурсионные программы с гастрономической составляющей: посещение предприятий пищевой промышленности и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд с дегустациями, у нас богатый событийный гастрономический календарь.

В рамках маршрутов "Сказы Бабушкинского края" (Бабушкинский район), "В гости в Починок" (Шекснинский район) проходит дегустация молочных продуктов и хлебных изделий местных производителей, домашнего хлеба, мастер-класс по выпеканию пирогов, сбор лекарственных трав.

"Традиции никольской народной кухни" — программа "Центра традиционной народной культуры г. Никольска", она включает дегустацию аутентичных блюд (шаньги, капустная селянка, олашки, картовнухи) и мастер-классы по их приготовлению.

В рамках туристского маршрута "В буднях великих строек", при посещении экспозиции "Коммунальная квартира" в Сокольском районном музее предусмотрено угощение посетителей в стиле советской эпохи (вареная картошка, соленые огурцы, грибы, конфеты "Дунькина радость" и т.п.).

В рамках туристского маршрута "Сокол деловой и творческий" — дегустация сгущенного молока ООО "Сухонский молочный комбинат". На Тотемском хлебокомбинате туристы узнают, как делаются тотемские подарочные пряники и, конечно, пробуют их.

В деревне Пожарище Нюксенского района, которая позиционируется как национальная деревня Русского Севера, туристу предложат отведать блюда традиционной кухни региона. Это грибы соленые — волденцы с луком и растительным маслом, мясное или грибное жаркое, каша из семи круп на домашнем молоке, селянка из домашних куриных яиц, морсы. К чаю с травами подают пироги с ягодами и дежонь, десерт из толокна, который крестьяне ели во время уборки зерновых.

Самое популярное из сел области – Сизьма Шекснинского района, здесь можно посетить храм святителя Николая чудотворца, святые источники Георгия Победоносца и Пантелеймона Целителя, часовню Ксении Блаженной, а также множество музеев: хлеба, пива, льна, истории Сизьмы, "Крестьянская изба". Здесь угостят местным напитком дроженником и печатными солодяными пряниками, приготовленными по старинным русским рецептам, еще одно известно местное блюдо — сиземские щти из квашеной капусты. Экскурсионные программы включают обед из традиционных местных блюд.

В подворье "Медовый хуторок" владельцы пчеловодческой усадьбы предлагают туристам не только проживание в деревенском доме, но и дегустацию натуральных продуктов пчеловодства, добычу меда из сот и изготовление свечей из воска.

В рыбацком селе Маэкса в Белозерском районе туристы знакомятся с многообразием рыбачьих лодок от древности до наших дней, секретами лодочного мастерства, рыболовецкими династиями, жизнью рыбаков. Для них проводят мастер-класс по плетению сетей и изготовлению белозерского рыбника, дегустацию ухи из белозерского судака.

В Тотемском районе проходит гастрономический фестиваль традиционной кухни "Морошка", гости которого в течение недели пробуют блюда из морошки в местных ресторанах. А заодно слушают музыкальные поединки тотемских музыкантов.

Попробовать специалитеты вологодской кухни можно рекомендовать в ресторане гостиницы "Прионежская ривьера" (Вытегорский район) и в вологодских ресторанах "П.П.", "Верещагинъ", "Великий Устюг", "Паровозофф".



- Вологодская область у людей из других регионов в первую очередь ассоциируется с маркой сливочного масла. Предлагаются ли в регионе какие-то гастрономические маршруты, связанные с этим брендом?

- Наверное, самым ярким примером может стать программа "Масло само не родится" в Архитектурно-этнографическом музее "Семенково". В ходе программы гости не только знакомятся с историей и традициями крестьянского быта, но и пробуют самостоятельно сбить масло. Об истории вологодского масла расскажут и в Центре музейной работы Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Верещагина. Музей "Семенково" и ВГМХА включены в межмуниципальную туристскую программу "Вологодское масло". Попробовать знаменитый вологодский деликатес и познакомиться с его историей можно и в рамках гастрономических туров по Вологодчине – "Лакомая Вологда", "Вологодский край – хлебосольный рай", "Вологодская трапеза".

- Если туристы едут к вам самостоятельно, какие онлайн-ресурсы стоит использовать для планирования поездки? Можно ли там найти туры различных типов – активные, для детей, оздоровительные?

Фото: Vologdatourinfo.ru

- Мы открыли сайт Vologdatourinfo.ru, где собрана вся информация о возможностях туризма Вологодской области. В июле на нем внедрена функция бронирования экскурсий от Туристско-информационного центра Вологодской области. Среди предлагаемых программ – экскурсии по Вологде и в популярные объекты области, о которых я говорила выше. Туристы могут выбрать обзорные, тематические программы, в том числе квесты и интерактивные.

На сайте представлены все виды туров по Вологодчине – культурные, гастрономические, религиозные, лечебно-оздоровительные, сельские, активный отдых и, конечно, возможности детского туризма.



- Интересно, какие разделы сайта наиболее популярны у туристов?



- С июля 2019 по июль 2020 года посетители чаще всего заходили в разделы "Экскурсии" и "Туры", а также на страницы, посвященные отдельным туристским проектам. Среди них – "Рождественская сказка в Вологде" и парк динозавров в Стризнево Вологодского района. Востребована информация о селе Сизьма, которое я упоминала, и об экскурсиях по Череповцу.



В планах – создание раздела "Кружевная линия", посвященного пешеходной экскурсии по Вологде, разработанной специалистами областного "Туристско-информационного центра". Здесь будет интерактивная карта маршрута, информация об объектах, расположенных по пути следования, и ссылка на аудиогид для самостоятельного знакомства с городом.

- Вы упомянули "Рождественскую сказку". Что это за проект и в целом, что область предлагает туристам, в том числе с детьми, на Новый год? Какие программы наиболее востребованы в этот период?

Фото: Туристическое предприятие АО "Дед Мороз"

- Это событийный новогодний проект, который проводится ежегодно с 30 декабря по 8 января с 2017 года, "апгрейд" культурно-событийного проекта "Вологда – новогодняя столица Русского Севера". В этот период Вологду посещают тысячи туристов: и им, и местным жителям город предлагает насыщенную программу мероприятий. В проекте участвуют не только учреждения культуры, различные коллективы области и других городов России, но и гостиницы и рестораны города. В преддверии Рождества в Вологде проходит Всероссийский детский конкурс-фестиваль "Рождественские огни", программы в Архитектурно-этнографическом музее "Семенково", музейные программы, уличные развлекательные мероприятия, фестиваль вертепных театров. О популярности проекта говорят цифры – каждый год увеличивается поток туристов, а проект "Рождественская сказка в Вологде" не первый год входит в список Национальных событий России.

- Сколько российских и иностранных туристов побывало в области в 2019 году? На какие результаты рассчитываете по итогам 2020 года?

- В 2019 году туристский поток в область составил 3 миллиона 150 тысяч туристов и экскурсантов, число иностранных посетителей составило более 93 тысяч человек. С января 2020 года у нас побывали порядка 700 тыс. человек. Снижение туристского потока из-за ограничительных мероприятий составило 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – тогда по итогам мая насчитывалось 1 млн 116 тысяч посетителей.

Конечно, сейчас сфера туризма во всем мире переживает не лучшие времена. Из-за коронавируса мы вынуждены были ввести временный запрет на въезд туристов на территорию региона и приостановить работу объектов размещения. В связи с этим ожидаем снижения турпотока в область на 10-60%. То есть, по итогам года мы можем принять от 1,86 до 3 млн туристов, в зависимости от продолжительности карантинных ограничений.

- Правительство объявило о реализации программы субсидирования поездок по России, в рамках которой туристы получат кэшбек за путешествия в любые регионы России в размере от 5 до 15 тысяч за тур. Есть у туроператоров региона готовые предложения, которые они смогут представить для участия в программе?



- В области на сегодняшний день зарегистрировано 43 туроператора, все они активно подключились к программе стимулирования поездок по России. Представить готовые предложения, думаю, не вызовет затруднений. Вологодская область достаточно большая по территории, поэтому путешествовать по ней более пяти дней несложно: это и областная столица Вологда с ее памятниками архитектуры, музеями, промышленный центр области – город Череповец, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск – древние города Северо-Запада России с древними памятниками архитектуры и природными территориями Национально парка "Русский Север", Вытегорский район и уникальная лестница шлюзов, обилие озер, памятники природы, на востоке области – это город мореходов Тотьма и Великий Устюг – родина Деда Мороза.

- На сколько, по вашему мнению, может увеличиться турпоток в связи с этой программой?

- В Вологодскую область едут, чтобы отдохнуть от больших городов, насладится природой, посетить памятники архитектуры и наши музеи, погулять по тихим зеленым улочкам. Поэтому не думаю, что турпоток резко вырастет, но могу с уверенностью сказать, что у Вологодской области есть "свои" постоянные туристы.