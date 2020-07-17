Фото: Пресс-служба ОСИГ

- Объединение профессионалов туротрасли, которое вы возглавляете, было создано год назад. Чего удалось достичь за прошедшее время?

- Пожалуй, я бы выделил два главных достижения Общенационального союза индустрии гостеприимства. Прежде всего, ОСИГ удалось консолидировать вокруг себя множество сообществ и организаций турбизнеса. На сегодняшний день в состав союза входит более 1500 членов и партнеров. Благодаря совместной работе такого масштабного объединения новая национальная идея "Развиваем туризм — развиваем Россию" реализуется в формате грамотных, своевременных системных решений. И сегодня это особенно важно, потому что развитие регионов через туризм вносит огромный вклад в экономический рост городов и субъектов страны.

Во-вторых, за сравнительно небольшой промежуток времени мы добились того, что мнение ОСИГ слышат и принимают во внимание на федеральном и региональном уровнях. Мы смогли наладить конструктивный диалог с органами власти, Ростуризмом, министерствами и ведомствами, которые курируют туризм и смежные сферы.

- ОСИГ успел проработать чуть более полугода к моменту, когда туриндустрия России и всего мира столкнулась с кризисом совершенно беспрецедентного масштаба и огромными финансовыми потерями. Как это повлияло на деятельность союза?



- Конечно, нам пришлось решать огромный объем задач. У членов нашего объединения появилось множество проблем, с которыми они обращались в пик пандемии и сегодня продолжают обращаться к нам. Мы видим, что наши усилия способны спасти чей-то бизнес, добиться мер поддержки, субсидирования, налоговых льгот и других результатов.

Один из недавних случаев произошел в Краснодарском крае и связан с запретом на ведение экскурсионной и туроператорской деятельностью в регионе. Запрет был регламентирован постановлениями губернатора и главного санитарного врача субъекта. Очевидно, что ситуация вызывала серьезную социальную напряженность и "била" по финансовому положению туроператоров. Учитывая, что на тот момент туристический сезон в Краснодарском крае уже был официально открыт, а отдыхающие поехали в регион, введение запретов на экскурсии и туры казалось и вовсе абсурдным. О проблеме ОСИГ сообщил руководитель Сочинской ассоциации туризма, который попросил оказать содействие в вопросе отмены ограничений. Союз направил соответствующее письмо губернатору Краснодарского края региона, после чего спустя неделю действие постановлений в регионе было отменено.

Также эксперты ОСИГ направили в Роспотребнадзор предложения по изменению рекомендаций ведомства по организации работы санаторно-курортных учреждений после карантина с целью снижения рисков распространения коронавируса. Это оказало положительный эффект — наши просьбы были услышаны и существенно смягчены рекомендации.

Эти примеры иллюстрируют то, что в наших руках сосредоточены действенные рычаги защиты интересов представителей сферы туризма, мы имеем реальную возможность менять ситуацию в отрасли к лучшему и создавать условия для ее развития.

- Как вы оцениваете меры поддержки, предложенные государством туристической отрасли? Позволят ли они преодолеть последствия кризиса отельерам и другим представителям турбизнеса?



- Меры на данный момент недостаточные и над ними еще необходимо работать. Преодолевать проблемы: кадровые, финансовые, административные бизнесу приходится самостоятельно. Сегодня уже нужно не только преодолевать последствия кризиса, но создавать условия для безопасности высокого сезона, его продления и форсированного развитии внутреннего туризма, пока для этого есть все возможности.

- Удалось ли ОСИГ принять участие в разработке мер поддержки отрасли?

- Мы очень быстро подключились к экспертной работе по оценке масштабов и последствий кризиса. Еще в конце января 2020 года эксперты ОСИГ выступили с предложениями по мерам поддержки индустрии гостеприимства. В марте и апреле мы регулярно проводили мониторинги состояния отрасли, онлайн-круглые столы и слушания и подготовили несколько резолюций с мерами поддержки, которые были направлены в правительство РФ и профильные министерства. Многие из разработанных нами предложений были приняты ими в работу.

Месяц назад ОСИГ инициировал проведение онлайн-совещания с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым по вопросам поддержки туристической индустрии и развития внутреннего туризма. Предложения, которые Союз выдвинул в рамках этого совещания, вошли в состав предложений по развитию туризма от партии "Единая Россия" и далее были переданы на рассмотрение главе правительства и в Госдуму. Все эти предложения уже находятся на рассмотрении Госдумы, и часть из них будет рассмотрена во время осенней сессии депутатов.

Мы и сами в рамках ОСИГ предложили не только членам объединения, но и всем участникам отрасли помощь и поддержку. С марта стартовала серия вебинаров с экспертами сферы туризма под названием "Антивирус ОСИГ". Все мероприятия проходили в прямом эфире, поэтому слушатели могли в режиме реального времени задавать вопросы, разбирать кейсы из своей профессиональной практики и незамедлительно получить компетентную консультацию. Эфиры были открыты абсолютно всем желающим, не только членам Союза. С начала запуска проекта своими советами поделились почти 200 экспертов, среди которых были эксперты-практики и владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса, представители туроператоров, экскурсионных бюро, предприятий сферы досуга, транспортных организаций и другие авторитетные спикеры. По проекту "Антивирус ОСИГ" мы получили немало положительных отзывов, благодаря ему многие смогли по-новому посмотреть на свой бизнес, адаптировать его в условиях пандемии.

Еще одной мерой поддержки отрасли стал наш проект ocigturizm — полноценная интернет-площадка виртуальных туров по России, на которой собраны более 800 виртуальных экскурсий по различным локациям страны. При этом каждый посетитель сайта может оставить заявку на размещение экскурсии по своему городу. Менее, чем за две недели, в апреле площадку посетили более 5,5 тысяч пользователей, которые добавили на нее более 300 экскурсий. Создав портал, мы достигли сразу двух целей — скрасили нашим гражданам период ожидания завершения карантина и подогрели интерес к этим туристическим направлениям, создав определенный объем отложенного спроса.

- Были ли какие-то меры, которые вы хотели, но не смогли пролоббировать?



- Мы направляли свои предложения в правительство РФ, и не все меры пока были поддержаны: снижение НДС, аннулирование платежей и сборов за электроэнергию и коммунальные услуги и расширение мер поддержки вне ОКВЭД для пострадавших отраслей. Мы не лоббируем, но всецело поддерживаем предложение Дмитрия Чернышенко, курирующего туризм вице-премьера, о необходимости создания национального проекта "Туризм". Лоббизм – слово в нашей стране ругательное, а законы и постановления появляются часто без согласования с отраслью. Могу сказать о том, что мы сейчас хотим избежать запуска электронной путевки в актуальном виде и предварительно обсудить все положения о ней с отраслью. Для туроператоров передача данных в электронной путевке станет еще одним финансовым бременем, которое никто не возместит. С учетом того, что индустрия гостеприимства понесла самые большие потери от закрытия границ и введения режима самоизоляции, это – непозволительная роскошь.

Добавлю, что мы всецело поддерживаем реализованную Правительством России реформу в управлении туротраслью. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оперативно подключился к решению данного вопроса и, как и профессионалы сферы туризма, стремится достичь быстрых побед, оценивает будущее туризма, что находит отражение в предложениях зампредседателя Правительства по созданию отдельного отраслевого национального проекта. Это повышает статус индустрии, предоставляет ей больший объем полномочий и новых функций, что открывает перспективные возможности для развития туризма в России.

- Вашим самым масштабным и известным проектом с момента создания стал конкурс "Мастера гостеприимства". Как оцениваете его результаты? Удалось ли завершить проект и выбрать победителей с учетом, что конкурс по сути был прерван пандемией.

- Да, ОСИГ стал соорганизатором всероссийского конкурса профессионалов туриндустрии на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей". Его целью было раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые традиции гостеприимства, улучшить стандарты сервиса и повысить престиж профессий в сфере туризма. Конкурс стартовал в ноябре прошлого года, и на сегодняшний день в нем успели принять участие более 20 тысяч человек. Мы получили колоссальное число заявок, которые радуют нетривиальностью подхода участников к выполнению заданий, профессионализмом, перспективностью.

Конкурс пока не завершен, но на сегодняшний день состоялось уже шесть региональных полуфиналов "Мастеров гостеприимства". Всего их девять. В финал попадут 200 отраслевых специалистов, из которых 50 станут победителями.

Главное здесь в том, что лучшие проекты конкурса — а это и бизнес-идеи, и идеи, связанные с туризмом для людей с ограниченными возможностями, и программы развития детского, семейного туризма — будут обязательно реализованы при поддержке Ростуризма, Министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной пассажирской компании и многих других организаций. Интеграция этих проектов позволит вывести туризм в России на качественно новый уровень, предложить жителям и гостям страны большой перечень уникальных турпродуктов.

Что касается других реализованных проектов, то я бы упомянул о комитетах, созданных в ОСИГ. Это наши отраслевые объединения, деятельность которых связана с решением ряда важных, актуальных, часто злободневных, вопросов в сферах компетенций комитетов. Сегодня в рамках ОСИГ сформированы комитет по развитию детского и семейного туризма, комитет по кинотуризму, по цифровым технологиям в туризме. Буквально на прошлой неделе были организованы комитет по автомототуризму и караванингу, комитет по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры, комитет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию. Комитеты оказывают всестороннюю экспертную, методическую и ресурсную поддержку членам Союза, помогают урегулировать острые моменты в их работе — от подготовки кадров и цифровой настройки бизнеса до продвижения актуальных инициатив в развитии всей туротрасли на региональном и федеральном уровнях.

Добавлю также, что с недавних пор в ОСИГ функционирует собственный аналитический центр, который самостоятельно проводит исследования в совершенно разных сегментах туристического рынка. Причем как исходя из своих нужд, так и в соответствии с запросами участников Союза.

В рамках деятельности комитета по развитию детского и семейного туризма прошли конкурсы экскурсионных образовательных маршрутов "Живые уроки" и "Живые уроки Победы". В ходе проведения конкурсов мы получили большое количество работ от школьников, которые они подготовили вместе с родственниками, педагогами и наставниками. «Живые уроки Победы» вызвали такой интерес со стороны участников и претендентов, что мы приняли решение продлить его до конца ноября 2020 года.

Хотел бы также упомянуть о проекте – кампусная карта "Молодежная карта привилегий". Это совместное детище ОСИГ, Газпромбанка и Российского союза молодежи.

- ОСИГ продвигают ряд амбассадоров. Чем именно они занимаются?

- Союз действительно объединяет вокруг себя сообщество блестящих профессионалов индустрии гостеприимства — клуб амбассадоров. Каждый из этих людей — исключительно выдающаяся личность не только в туризме, но и в социальной среде, спорте, бизнесе, медиапространстве. Амбассадоры занимаются развитием внутреннего и въездного турпотока в России, способствуют повышению уровня сервиса в регионах страны и престижа профессии в индустрии гостеприимства. Союз и его амбассадоры высоко ценят это партнерство и осознают ответственность и значимость совместной работы.

Так совместно с нашим амбассадором и партнером, координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди. Как партнеры мы уже провели совместный всероссийский форум «Античное наследие России» и готовим новые мероприятия.

- Какие проекты планируете реализовать в будущем?

- Способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в России, создавать условия для того, чтобы путешествия по стране стали максимально комфортными, безопасными и доступными. У нас есть для этого все необходимые инструменты – экспертный ресурс, аналитический, методический, административный. Мы постоянно расширяем этот пул возможностей и готовы делиться ими с участниками индустрии гостеприимства.

Если говорить о конкретных программах на ближайшее будущее, в рамках Комитета по развитию детского и семейного туризма планируем сформировать единый рынок в этой сфере, интегрировать образовательные программы в детские туристские маршруты, сформировать событийный календарь для школьников, создать базы экскурсионно-образовательных маршрутов, утвердить и реализовать госпрограмму по развитию детского туризма.

Планируем активно развивать новое направление кинотуризма и в этой связи считаем, что нужно разработать и сформировать в каждом субъекте России экскурсионные кинотуристические маршруты, тематические программы, киноквесты, реализовывать программы по кинообразованию детей и молодежи, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития кинотуризма в России.

Кроме того, в настоящее время в разработке ОСИГ находится проект создания общенационального знака качества для индустрии гостеприимства. Мы работаем над этой идеей совместно с нашими коллегами и партнерами. Также готовим ряд законодательных инициатив. Продолжим вести деятельность по урегулированию ключевых вопросов в развитии отрасли в рамках созданных Союзом комитетов, совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» проводить всероссийский конкурс «Мастера Гостеприимства. В целом наша работа, как и ранее, будет направлена на реализацию значимых проектов в сфере создания прочной основы для роста всех сегментов индустрии гостеприимства и защиты интересов её участников, оказания им всесторонней поддержки, кадрового обеспечения и образования в туризме, решения других системных задач и проблем в туротрасли.