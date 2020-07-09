- Еще недавно летняя концепция отдыха на "Роза Хутор" звучала как "Живи в горах, купайся в море", сейчас, судя по рекламе, вы внедряете новый формат "Горы выше Моря"?

- Да, курорт приступил к внедрению нового формата, новой концепции отдыха. Конечно, этот слоган – не констатация всем известного факта, что "горы выше моря". Таким образом мы обозначаем смещение центра притяжения от моря к горам. Для нас эта задача стратегическая и долгосрочная. Мы отлично понимаем, что для этого надо сделать многое, начиная с продвижения культуры отдыха в горах, демонстрации преимуществ такого вида туризма. Конечно, нам потребуется и серьезная донастройка необходимой инфраструктуры, чтобы горы были привлекательны для полноценного отдыха в той же степени, что и море. Придется учитывать и то, что есть люди, которым сколько ни рассказывай про новую стратегию и горы, они все равно поедут на море, потому что они любят воду или рыбалку, например. Поэтому есть еще такая суперзадача — адресовать наше предложение тем, кто на него может откликнуться. Мы примерно представляем, кто это, и где-то в диапазоне 3-5 лет хотим, чтобы произошла ощутимая смена нашей аудитории, которая будет приезжать именно в горы.

- На курорте что-то изменится в связи с этой новой концепцией? Сохранится ли возможность отдыха на собственном пляже в Имеретинской долине в Сочи?

- Возможность отдыха на нашем пляже, как опция, конечно, сохранится. В этом году он, кстати, вновь получил экологический сертификат качества "Голубой флаг". Но мы говорим о том, что летом нам есть что предложить кроме моря и пляжа. И здесь можно вернуться к теме донастройки инфраструктуры, которая как раз и позволит сделать летний отдых таким же увлекательным, как и зимний. Например, в сфере экотуризма у "Роза Хутор" – огромный потенциал. Однако, чтобы обеспечить высокое качество сервиса, комфорта и безопасности, еще многое предстоит сделать.

Во-первых, заняться облагораживанием существующих горных троп. Вокруг нас огромное количество троп, в том числе диких и с различными ограничениями – на территории Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника. В радиусе одного походного дня от курорта их легко наберется около 300 км. В сотрудничестве с нацпарком и заповедником, мы можем привести все это в порядок – и тогда это будут хорошие тропы мирового качества. Наши гости получат интересные горные маршруты с невероятными видами, отлично оборудованными для остановок лагерями, с конечными точками, до которых и нужно дойти, где будут какие-то достопримечательности — исторические руины, или озеро с волшебным купанием, или животные, которых можно увидеть. Это и есть то, что привлекает людей в горы.

В плане инфраструктуры где-то на маршрутах добавятся новые точки питания – хорошие заведения с запоминающейся атмосферой и особым настроением. В ресторанах мы часто запоминаем не какие-то отдельные блюда, а обстановку, в которой мы ели. Это будет значимое изменение. Понятно, что если даже будет много однодневных маршрутов, мы не ограничимся только этим. Для продвинутых горных туристов мы создадим лагеря, которые позволят быть в походе неделю, не выходя из состояния относительного комфорта. Это значит, что ты идешь налегке со своими личными сменными вещами. Приходишь в лагерь, а там есть и прачечная, и баня, и очень уютный ресторан, где не просто готовят еду в полевой кухне, а предлагают что-то интересное, уровня Мишлен, но находящееся в "диком" месте. Такой опыт – идти по комфортным маршрутам, но в дикой природе – уже есть. Пожалуй, это именно те изменения, которые постепенно позволят нам переместить летний центр притяжения с моря на горы.

- Какие-то из этих маршрутов уже доступны туристам или пока они все существуют только в планах?

- Часть инфраструктуры, о которой я говорил, уже готова. А в июле к уже действующим добавился совершенно новый пеший маршрут – "Путь к водопадам", который будет пролегать по самому живописному пологому южному склону хребта Аибга. Поднявшись на Роза Пик на канатной дороге, можно прямо оттуда пешком направиться в сторону Парка водопадов "Менделиха". Это будет такой плавный спуск по направлению к нижней станции канатной дороги "Крокус" через залитые солнцем цветущие альпийские луга по маркированной дороге. Таким образом наши гости пройдут по красивейшим местам около 7 километров. А если говорить не только о походах, то летом мы предлагаем нашим гостям много других необычных развлечений. Получить мощный взрыв адреналина можно на высокогорных качелях, установленных на краю живописного ущелья. Невероятные ощущения подарит еще один необычный аттракцион – родельбан – это управляемые горные сани, максимальная скорость разгона которых достигает 40 км/ч. И детям, и взрослым будет интересно побывать на Оленьей ферме, Хаски-хуторе или этнохуторе "Шишин двор", где все устроено так же, как столетие тому назад. Жители хутора разводят коз неприхотливой мингрельской породы, из молока варят различные сыры, готовят пироги, производят мед. Можно поиграть с козлятами и отправиться на прогулку с пастухами в горы.

- Почему вы решили поменять концепцию продвижения летнего отдыха? Ведь пакеты "Горы плюс Море" с включенными трансферами на пляж хорошо продавались, обеспечивая практически полную загрузку отелей в летний сезон.

- Как я уже говорил, показать нераскрытую пока красоту гор — это история не сиюминутная, для ее воплощения потребуется время и создание необходимой инфраструктуры. Смещение центра притяжения от моря к горам будет происходить постепенно. Пока же в наших новых пакетных предложениях по-прежнему есть и горы, и море.

- Многие туристы до сих пор опасаются коронавируса и не спешат отправляться на отдых. Насколько безопасно сейчас пребывание на курорте?

- Естественно, мы выполняем все требования Роспотребнадзора: социальная дистанция в очередях, правила подачи еды и расселения в гостинице – у нас с этим очень строго. Я считаю, что горах сейчас гораздо более безопасно хотя бы потому, что на море соблюсти социальную дистанцию, особенно, когда пляж галечный, физически очень сложно. А в горах сел на канатку, уехал вверх, пошел по тропе. Даже если очень много людей на этой тропе, то социальная дистанция будет не 1,5 метра, а 20 метров – это очень тесно для тропы, и такого почти не бывает. Понятно, что и ветер сильнее дует, и воздух чище. Я думаю, что горы для людей, которые реально боятся коронавируса, — лучший способ уменьшить вероятность заражения.

- Предлагает ли курорт оздоровительный отдых?

- У нас есть санаторий Rosa Springs с уникальной минеральной водой. Там есть полноценная поликлиника с диагностическим отделением, а также бальнеологические программы – это не новинка, это все у нас было и раньше. Но все уже работает, и мы с удовольствием приглашаем всех туда. Но еще раз скажу, что то, с чем мы сейчас столкнулись – это пониженный иммунитет, и любой доктор скажет, что надо двигаться, дышать свежим воздухом и иметь меньше стресса. Я думаю, что основной мотив сейчас ехать в горы – это не лечиться от чего-то, а укрепить свое здоровье, чтобы потом не надо было лечиться. Нужно двигаться, быть активным, есть здоровую еду – у нас огромное количество ресторанов с локальными продуктами. Нужно побольше двигаться и поменьше волноваться, и для этого горы отлично подходят.

- В этом году туристы получают довольно-таки противоречивую информацию о ценах на услуги российских объектов размещения. В июне туроператоры заявляли, что роста цен не будет, сейчас они явно пошли вверх, особенно на популярных курортах и в популярных объектах. Какова политика "Розы Хутор" в этом вопросе?

- Сезон трудный для всех, и для наших гостей в том числе, так как кто-то потерял работу, а у кого-то уменьшился доход. Точно также он тяжелый для нас, потому что нам надо восстанавливать всю структуру и запускать работу. Поэтому сейчас мы готовы предложить несколько вариантов пакетных туров. Суть у них одна: сделать более доступным отдых и при этом предложить гостю различные полезные ему услуги. Вот например: если человек сюда приехал, он может до тропы и не дойти. А мы можем предложить услугу однодневного похода в красивейшую зону и это будет дешевле, чем если ли бы он пришел с улицы и купил где-то тур. Или гость не знает, что у нас есть родельбан, где можно занять своего ребенка на какое-то время. Для детей мы, кстати, готовим усиление программы Горной Академии – хотим сделать ее более продолжительной и последовательной. В общем, по сути, мы продвигаем качественные услуги пакетами с хорошими скидками, чтобы люди знали о них и могли рассказать своим друзьям.

- Как сейчас идет бронирование, какова динамика, какую загрузку ожидаете в этом сезоне?

- На сегодняшний день средний показатель загрузки – 35%, но и бронирование началось только в июне. Кроме того, от отеля к отелю ситуация с загрузкой разная. У некоторых есть свое комьюнити, которое быстро среагировало на информацию о старте работы и там загрузка уже до 55%, т.е. разброс пока приличный. Но наблюдается тренд: каждый день идет очень высоко вверх по бронированиям и есть ощущение, что в конце июля мы получим 60-65%. И в августе уже сейчас видно, что брони больше, и мы надеемся прийти к 70-80%, что практически рядом с обычным летним сезоном. Я думаю, что по сравнению с прошлым годом мы получим в июле минус 20-30%, а в августе от 0 до 10%.

- У многих туристов есть предубеждение, что "Роза Хутор" – премиальный и дорогой курорт? Насколько богат выбор бюджетных мест размещения, развлечений и ресторанов?

- Все-таки это миф. У нас диапазон уровня сервиса колоссальный, от 2 звезд до 5. Задача новой команды маркетинга общаться напрямую с каждой аудиторией. Мы не просто хотим сказать, что у нас есть дешевые, а есть дорогие продукты. Мы хотим обращаться напрямую с помощью диджитал средств с аудиторией, которой необходимо подешевле. И мы знаем, как их найти и как установить с ними контакт. Точно также с тем, кто хочет более премиальный отдых, мы будем выходить на прямой контакт и предлагать более дорогой продукт.

- Каким вы видите курорт в ближайшем будущем?

- Мы бы очень хотели видеть его гостеприимным, учитывающим интересы всех гостей. Ни в коем случае не чопорным, не с серьезным, а с улыбающимся лицом. Мы понимаем, что люди приехали к нам отдыхать, и важно, чтобы мы им в этом помогали. Образно говоря, это как говорят про хороших официантов – их не видно, но при этом у тебя все есть. Вот и мы бы хотели, чтобы присутствие наших служб не замечалось, и гость чувствовал себя наедине с природой, но в абсолютно комфортных условиях.