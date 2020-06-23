Фото: facebook.com/Turkish.Embassy.Moscow

- Есть ли у вас информация о том, когда может возобновиться авиасообщение между Россией и Турцией и, соответственно, туризм?

- Как вам известно, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции авиасообщение между двумя странами было временно приостановлено в конце марта. Сейчас власти двух стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть авиасообщение, учитывая то, что ситуация с эпидемией находится под контролем в обеих странах и принимая во внимание приближение туристического сезона. Хотя окончательная дата все еще не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля.

- Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой заявил в начале июня, что хотел бы видеть российских туристов в июле. Значит ли это, что Турция откроет для россиян въезд в этом месяце?

- По этому вопросу все еще не принято окончательное решение. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждем ответа наших российских друзей.

На всех наших туристических объектах были приняты необходимые меры безопасности, чтобы в лучших и самых безопасных условиях принять наших российских друзей, которые поедут в Турцию. Для нас превыше всего то, чтобы российским гостям было в этом отношении комфортно. Мы направили данные о проделанной работе в этой области России и для оценки на месте принятых мер пригласили посетить Турцию в ближайшее время делегацию, которая будет состоять из представителей соответствующих российских ведомств.

Мы запустили программу «Сертификации здорового туризма», которая будет действовать с летнего сезона 2020. Программа подготовлена при содействии, прежде всего, Министерства культуры и туризма Турции, Министерств здравоохранения, транспорта, внутренних дел и иностранных дел, а также при сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами сектора, охватывает широкий спектр мер, которые приняты в различных областях от транспорта до объектов размещения, от персонала учреждений до здоровья путешественников.

Этот сертификат, который будет выдаваться международными организациями по сертификации, удостоверяет, что санитарно-гигиенические условия исполняются на высоком уровне в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, а также в местах проживания и объектах питания.

Мы поделились с российскими властями информацией об этих мерах, которые охватывают все этапы пребывания туристов. Надеемся, что в ближайшее время мы получим положительный ответ на наши предложения и запустим в кратчайшие сроки авиасообщение между двумя странами.

- Много пишут о том, что даже если этим летом россияне попадут в турецкие отели, отдых будет сильно отличаться от того, к которому они привыкли, из-за мер безопасности, таких как дистанцирование, дезинфекция, маски и тп. Как Вы думаете, приведет ли это к снижению спроса на отдых в Турции?

- Эпидемия, которая в определенной степени затронула все страны мира, повлияла на все сферы нашей жизни и заставила нас изменить привычный образ жизни. Тем не менее, фактом является то, что если принять необходимые меры предосторожности, то можно защитить себя от заражения. Мы в Турции в этом контексте приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией. Все они будут проходить строгую проверку.

- Как Вам кажется, в связи с пандемией коронавируса, насколько на турецких курортах сейчас безопасно отдыхать. Достаточно ли тех мер предосторожности, которые предпринимаются?

- В Турции по всей стране с первого дня эпидемии и до сегодняшнего дня были приняты строгие меры для предотвращения распространения вируса, включая, в том числе, запрет выходить на улицу и ограничения на путешествия. В результате этого число новых случаев в сутки по стране продолжает уменьшаться. Хотел бы поделиться с вами информацией о том, что на курортах не было установлено активных случаев. Количество случаев в этих городах или очень низкое или практически ни одного. Например, в провинции Анталья, которая является одним из излюбленных россиянами мест, среднее количество выявленных за последние 15 дней случаев составляет 6. Благодаря принятым мерам, включая систему определения источника инфекции и изоляцию, удалось предотвратить рост числа новых случаев.

Еще раз хочу заверить наших российских друзей в том, что в Турции были реализованы все необходимые меры, чтобы принять их в самых безопасных и благоприятных для здоровья условиях. Наряду с мерами, принимаемыми в отелях и объектах, также важное значение имеют медицинские учреждения на курортах. Хочу заверить, что по этому вопросу также были сделаны все необходимые приготовления.

На самом деле система здравоохранения в Турции была сильной и до появления вируса. Благодаря этому и благодаря протоколам и методам лечения, разработанными и применяемыми в Турции, а также быстрому процессу лечения и ранней диагностике, которая была осуществлена при применении системы определения источника инфекции, эпидемия была взята под контроль и уровень смертности по сравнению с другими странами мира остался на очень низком уровне.

Все наши друзья, которые до этого бывали в Турции, могли убедиться насколько развита система здравоохранения в Турции. В этом отношении у нас сильная инфраструктура и компетентные врачи, которые обойдут даже самые развитые страны Европы.

- В 2019 году в Турции побывало более 7 млн российских туристов. Сколько российских граждан смогут в этом году отдохнуть в Турции? Сколько времени понадобится, чтобы восстановить турпоток?

- Сейчас сложно сказать, так как все еще нет определенности, когда будет восстановлено авиасообщение, и при каких условиях наши российские друзья полетят в Турцию. Однако сильная туристическая инфраструктура в Турции при всех принятых нами мерах в области здравоохранения способна обеспечить лучшие и безопасные условия, которых пожелают наши российские друзья.

- В турецких СМИ постоянно муссируется тема отказа турецких отелей от системы «все включено». Она всегда встречает горячий отклик у российских туристов, так как именно благодаря этой системе Турция стала такой популярной в России. Как вы думаете, могут ли действительно отельеры отказаться от «все включено» или это просто отдельные мнения отдельных экспертов и представителей отрасли?

- Хотя эта возможность ранее уже была вынесена на повестку дня, решения не было достигнуто. Система «все включено» является привлекательным вариантом как для российских гостей, так и для местных и других иностранных туристов. Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе «все включено» в самых безопасных условиях. Продолжится предоставление услуги «шведский стол» по системе «все включено». На кухне постоянно будет производиться проверка санитарно-гигиенических норм. Кроме того, гости не сами будут брать и накладывать себе еду, им будут подавать желаемые блюда. Кроме этих моментов принципы питания, которые составляют основу системы «все включено», не потерпят изменений.

Система сертификации, деталями которой я ранее поделился и по которой мы будем строго инспектировать наши отели, вместе с исполнением санитарно-гигиенических норм направлена на обеспечение здоровья и спокойствия наших гостей.

- Сколько иностранных туристов Турция рассчитывает принять по итогам 2020 года? Когда, по вашему мнению, удастся преодолеть кризис туризма, связанный с пандемией?

- В 2019 году мы приняли 51,7 млн туристов. В этом году из-за борьбы с пандемией на данный момент сложно прогнозировать количество туристов. Однако мы предполагаем, что Турция, являющаяся страной-лидером в туризме, вновь примет у себя большое количество туристов.

С другой стороны, как вам известно, борьба с пандемией – это не то, что страны могут осуществлять в одиночку. Условием для эффективной борьбы является международное сотрудничество. Лучший пример такого сотрудничества мы видим в солидарности в этом процессе между Турцией и Россией.

Странам также необходимо сотрудничать, чтобы преодолеть экономические трудности, вызванные пандемией. Наши контакты и сотрудничество с Россией по этому вопросу не ограничиваются сферой туризма. Обе наши страны, как всегда, продолжают прилагать интенсивные усилия, чтобы развивать экономические и торговые отношения, несмотря на все трудности.

Приоритет в туризме для нас – это всегда здоровье людей. Нам хотелось бы представить наилучшим образом предпринятые с этой целью на туристических курортах и объектах Турции меры, чтобы наши российские гости могли со спокойной душой в этом году провести свой отпуск.

- Планируют ли турецкие отели в этом году делать упор на внутренних туристов?

- Безусловно, местные туристы также важны в нашем туристическом секторе, как и иностранные. Однако, нет речи о том, чтобы «сделать упор» исключительно на внутренний туризм. Как я сказал ранее, нашей целью и является наилучшим образом рассказать о реализованных мерах, при помощи которых мы сможем принять самым безопасным и надежным образом всех туристов, местных и иностранных.

- Как Турция планирует дальше развивать туризм? Насколько востребованы у россиян экскурсионные туры? Какие перспективные регионы страны еще не освоены российскими туристами, что им еще можно предложить?

- Российские гости в основном путешествуют в нашу страны по пакетным турам. Эти туристические пакеты включают в себя также экскурсионные туры, которые пользуются достаточно высоким спросом со стороны наших российских гостей.

Мое предложение российским гостям – обратить внимание на Эгейский регион с его богатой культурой, историческими местами, кухней, морем и объектами отдыха. Этот регион представит нашим российским гостям возможность новых открытий в Турции, и я думаю, что наши гости останутся довольны путешествием.

- Что вы думаете о перспективах турецкого туризма в Россию? Какие, по вашему мнению, существуют препятствия для роста турпотока из Турции?

- Турция является страной, с которой наши российские друзья близко знакомы, знают и любят. Самым важным показателем того, что наши российские гости довольны своим отдыхом в Турции, предоставляемым услугами и обслуживанием является стабильный ежегодный рост числа туристов в Турцию.

Хочу, чтобы наши российские друзья, которые в этом году выберут для отдыха нашу страну, знали, что они будут в Турции в такой же безопасности, как и в России.

Турецкие туристы также проявляют интерес к России. К сожалению, визовый режим, который все еще применяется Россией для граждан Турции, является самым большим препятствием для реального проявления этого потенциала. Верю, что после введения Россией безвизового режима для турецких граждан, количество туристов из Турции в Россию значительно увеличится.

Мехмет Самсар был назначен послом в России в сентябре 2018 года. До этого он занимал должность главы консульской службы МИД Турции.