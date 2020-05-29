- Каким будет алгоритм запуска курорта после выхода из карантинных ограничений, есть ли уже какой-то план по запуску объектов?

- Если будут соответствующие решения властей, то мы надеемся открыть бронирование наших отелей не позднее 8 июня. С 1 июля начнут постепенно открываться отели, рестораны, кафе, магазины и развлечения на нижнем уровне курорта – в Роза Долине. Естественно все будет происходить с учетом всех новых норм и рекомендаций по обеспечению нераспространения пандемии. Повторюсь, что финальная дата открытия курорта зависит от решений властей.

- Какую ожидаете загрузку номеров после открытия?

- Мы провели специальное исследование аудитории курорта, которое подтвердило, что людям после длительного периода самоизоляции в буквальном смысле требуется перезагрузка. Поэтому мы ожидаем, что 80-90% номерного фонда курорта будет занято. Многие готовы приехать отдыхать в горы, как только появится такая возможность, поэтому рекомендуем не откладывать бронирование.

- Есть ли уже бронирования, как много?

- Около 30% номерного фонда наши постоянные гости и корпоративные клиенты забронировали на летний сезон еще до 1 апреля, эти бронирования они не отменяли и ждут, когда курорт откроется.

- Как будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность гостей и персонала курорта? Удастся ли вам работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые многие руководители санаториев и отелей называют достаточно жесткими.

- Весь персонал будет еженедельно проходить лабораторное клиническое тестирование в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечиваться всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. На заездах и регистрации в отелях курорта будет проводиться бесконтактная термометрия гостей, передаваться продезинфицированные электронные пластиковые карты.

Мы создадим бесконтактную среду: безналичные средства оплаты, безопасные дверные ручки в гостевых номерах и общественных зонах, защитные экраны на стойках регистрации гостей и других общественных зонах. На входах в отели, как для гостей, так и сотрудников, планируется установка барьеров дезинфекции — мелкодисперсного распыления безопасного дезинфектанта.

Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В номерах — сменные наматрасники и чистка фильтров систем кондиционирования.

В ресторанах отелей сохранится формат «шведского» стола с учетом социального дистанцирования и безопасного расположения сервисных станций с готовыми блюдами. Время работы завтраков планируется продлить для того, чтобы избежать скопления гостей. В то же время рестораны отелей продолжат работать по принципу a la carte на обед и ужин с учетом соблюдения всех необходимых требований.

- Предстоящее лето явно будет необычным. Как будет выглядеть летний отдых в Розе Хутор, изменится ли что-то для гостей?

- Горы – это лучшее место для того, чтобы зарядиться энергией, перезагрузиться, уделить внимание физической активности на свежем воздухе. Поэтому в этом году мы делаем фокус на здоровом и активном отдыхе, хайкинге, трекинге, развлечениях и активности для всей семьи, а также вводим новые специальные пакеты с учетом потребностей аудитории.

Мы подготовили новые горные пешие и вело-маршруты. Их общая протяженность будет существенно увеличена. Сейчас готовим подробную карту всех троп и маршрутов, поэтому более подробно об этом будем готовы рассказать чуть позже.

На курорте «Роза Хутор» множество развлечений, в том числе и для тех, кто путешествует всей семьей. Мы надеемся, что все наши объекты на открытом воздухе, которые так любят гости – подвесной мост, качели, родельбан, парк водопадов «Менделиха» и др. – будут работать.

Как сообщалось, в Сочи с 1 июня возобновит работу часть санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Информации по датам открытия других объектов размещения пока нет.

"Роза Хутор" – крупнейший в России горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трасс составляет более 100 км, здесь работают 29 подъемников и более 400 установок для производства искусственного снега. За прошедшую зиму на курорте отдохнули более 800 тыс. туристов.