- Среди всех российских страховых компаний вы, пожалуй, больше всех пострадали от пандемии. Каких результатов вы ждали от этого года и как дела обстоят на самом деле?

- Результатов ожидали хороших, и я думаю, все отрасли планировали рост дальнейший. Первый квартал мы, можно сказать, проскочили, так как основные ограничения в России в туризме начались в марте. Но уже, конечно, в марте все это стало меняться коренным образом. Второй квартал, и соответственно, полугодие мы будем закладывать себе определенное падение.

Безусловно, нет оборотов, нет продаж, сейчас идет в основном операционная деятельность. Продажи единичные остаются только для тех туристов, кто застрял за границей и хочет продлить свой страховой полис. Это не тот бизнес, который мы вели и к которому мы привыкли. Мы сразу поставили такой пессимистичный прогноз — до конца года не ожидаем возобновления туристического бизнеса в таком большом объеме и возобновления страхования путешествий.

Для нас 2019 год был очень хороший с точки зрения финансовых показателей. Мы когда-нибудь, может быть, к ним вернемся, когда – не известно. У нас есть достаточно большой запас ликвидности, и мы этот год спокойно завершим на этой подушке.

Наша группа представлена практически в каждой европейской стране. Все исполняют свои функции дистанционно. Конечно, накладывает отпечаток невозможность быстрого восстановления, но группа спокойно совершенно дождется начала туристического сезона. У нас нет ни сокращений персонала, ни сокращений по зарплате.

- Какие виды страхования занимали наибольший вес в вашем портфеле?

- Наши страховые продукты делятся на те, которые популярны среди клиентов туроператоров и турагентств, и на продукты, популярные среди индивидуальных туристов, которые уже привыкли путешествовать по всему миру. Прямой канал продаж очень хорошо развивается, собственно, он сейчас единственный продолжает работать и приносить какие-то премии от тех, кто остался за рубежом и нуждается в продлении своего полиса.

При этом львиную долю занимает организованный туризм, так как у нас в стране индивидуальный туризм несравним с организованным по объемам, не потому, что нет каких-то навыков, а потому, что инфраструктура так устроена. Есть ряд городов и регионов, которые, например, не имеют регулярного авиасообщения с тем или иным курортом, а туроператоры с чартерными программами предоставляют возможность улететь куда угодно. В массовом туризме 80-90% занимают обычные медицинские страховки, которые нужны по закону при выезде за рубеж. Страхование от невыезда тоже очень популярно.

- А сколько у вас сейчас застрахованных туристов осталось за границей и какая часть продлевает свои страховые полисы?

- Я давно не считала, но там оставались какие-то единицы, потому что все-таки в основном это были туристы по линии туроператоров, а они всех своих вывезли, организовав дополнительные рейсы. Остались в основном те клиенты, кто в принципе выезжает из России на зиму в Таиланд, Вьетнам, Доминикану, на Мальдивы. Наверное, большинство из них не планируют пока возвращаться, но их медстраховки постепенно заканчиваются. Они обращаются к нам для продления, и мы ввиду пандемии делаем такое исключение: индивидуально принимаем каждую заявку. У нас есть возможность оформить новый полис. В обычной ситуации мы не разрешаем в поездках оформлять страховые полисы, потому что, к сожалению, очень бывает много злоупотреблений. Сейчас эти послабления жизненно необходимы. Примерно два обращения в день наш сервисный центр фиксирует.

- Были ли среди ваших клиентов люди, заразившиеся за рубежом коронавирусом?

- Среди тех, кто у нас был застрахован с момента начала эпидемии, было всего два заболевших, и то в легкой форме. Дело в том, что инкубационный период настолько растянулся, что все туристы уже вернулись и начали болеть в своих странах. Тех, кто заболел в поездках — единицы. Причем мы общаемся с коллегами из нашей группы в других странах, у них абсолютно такая же картина. В поездке COVID-19 мало кого застал.

- За чей счет лечили таких клиентов — государства или за счет страховой компании?

- Понимаете, как интересно. Вмешаться в процесс лечения, организовывать какие-то коммерческие медицинские услуги было невозможно. Все было очень строго, под государственным контролем той или иной страны. Это нормально и правильно, мы видим такой же процесс и в нашей стране. Пока счета нам не выставляли, кроме каких-то первых визитов к врачу, но это совершенно не значит, что их не будет. У нас есть такая практика: мы получаем счета от зарубежных клиник порой в течение трех лет. Для нас коронавирус — это страховой случай, мы дали свои гарантии, поэтому клиника может воспользоваться ими в любой момент, у нее есть это право. Мы на всякий случай, естественно, все эти суммы резервируем, потому что понимаем, что когда спадет накал и медики освободятся, могут начать выставлять счета.

- Всем ли клиентам, которые не смогли уехать в отпуск, вы возвращали деньги за страховку?

- У нас были такие обращения в нескольких вариантах: кто-то просил вернуть страховую премию, потому что организовывал свой отдых самостоятельно и затем принял решение, что сейчас никуда не поедет. Такие клиенты обращались и получали страховую премию обратно 100%, мы никаких РВД (расходы на ведение дел — прим. ИФ) не удерживали. Пик таких возвратов страховой премии был в апреле. Также есть клиенты, которые не хотят возвращать премию, а просят лишь перенести сроки действия полиса из-за отложенной поездки. Это очень распространено среди клиентов турагентств, которые, понимая, что их тур переносится, не хотят отказываться от страхового полиса.

Кстати, в третьем чтении уже приняли законопроект, по которому туроператорам разрешается переносить тур. Мы делаем такое изменение по заявлению страхователя. И тех, и других клиентов достаточно.

- Как вы относитесь к жалобе АТОР в ЦБ РФ из-за массового отказа страховщиков от пролонгации договоров страхования финансовой ответственности туроператоров в марте?

- Я считаю, нет дыма без огня. Страховщики очень сильно зависят от емкостей перестраховочных компаний, и ввиду такого мирового нагнетания этот рынок очень быстро отреагировал, сузился. Правда АТОР была в том, что они это быстро почувствовали, но их реакция на такой маневр страхового бизнеса была больше эмоциональная, чем конструктивная. На самом деле все эти годы, с 2007-го, мы страховали туроператоров из года в год и никогда не высказывали каких-то своих пожеланий или предложений, за исключением крупных страховых случаев, когда мы понимали, что страхование не может быть, как и во всем остальном мире, единственным инструментом для компенсации рисков.

В 2014 году была создана "Турпомощь" и другие фонды туроператоров, банки быстренько ретировались из этой схемы (по закону помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами туроператоры могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию — ИФ), их практически не было, и опять мы оставались одни вместе с "Турпомощью". Были кейсы, когда страховой суммы хватало для выплат всем пострадавшим туристам, были кейсы, когда не хватало, и в этих случаях было много всегда негатива в сторону страховщиков. Почему-то инструментов снизить этот градус накала не находилось. И в 2017, и в 2018 годах мы очень-очень планомерно готовили туротрасль к тому, что страхование ответственности туроператоров есть, мы от него не отказываемся, но нужны альтернативные инструменты, потому что мы не справляемся одни в случаях большого ущерба.

Этот год внес еще большие коррективы. В этом плане я вижу позитивным то, что рынок страховщиков, который пролонгирует договоры ответственности туроператоров, настолько сузился, что уже этого не заметить нельзя.

Я считаю, что надо реструктуризировать вообще сам инструмент фингарантий для туроператоров, потому что в какой бы период ни возьми, то его недостаточно, то емкости нет. Пандемия — это очень кризисный, но серьезный повод. Бизнес и человек так устроены, что его нужно довести до какого-то кризисного состояния, чтобы что-то появилось новое.

В июне пойдет основная масса перезаключений договоров, и туроператорам нужна какая-то поддержка. Мы все свои договоры основные сохранили, пролонгируем. Но это наша позиция. Есть еще позиция у двух-трех страховщиков, схожая с нашей. При этом есть и позиция очень крупных страховых компаний, решивших закрыть для себя страхование ответственности туроператоров, как минимум, в этом году.

- Вы пролонгируете договоры на прежних условиях?

- Мы всегда заключали договоры только с теми туроператорами, в которых были уверены. Это для нас основной критерий. Новому туроператору было очень тяжело к нам обратиться, потому что нам нужно было смотреть, какие есть уже успехи на рынке. Мы никогда не ставили для себя этот бизнес, как отдельно стоящий. Это сейчас нас спасает. Наши клиенты – те, кто с нами работает уже много лет. Мы видим их историю, и сейчас, когда у них нет бизнеса, нашему европейскому перестраховщику проще, потому что он знает же, как все было, и понимает, что сейчас просто вот отсутствие бизнеса – это лишь реакция на пандемию.

В настоящее время к нам очень многие туркомпании обращаются. Кто-то все-таки, кстати, получил банковскую гарантию, как ни странно, кто-то сформировал фонд персональной ответственности — тоже альтернатива.

- Сколько в данный момент у вас застраховано туроператоров?

- У нас было порядка 30-40 договоров, значит около 20-30 компаний.

- А есть данные, сколько страховщиков до 2020 года принимали страхование ответственности туроператоров и сколько перестали это делать?

- Раньше было около 40 компаний, которые активно страховали ответственность туроператоров. Трудно сказать, кто из них совсем перестал это делать, ведь еще какие-то договоры с туроператорами действуют, просто новых пролонгаций уже нет, либо кто-то пролонгирует, но только, например, договоры со страховым покрытием до 10 млн рублей, то есть это касается лишь внутреннего туризма.

Если говорить про тех страховщиков, которые подписывали договоры на крупные суммы (50 млн рублей и выше), то их количество сократилось, но тех, кто страхует 10 млн и 500 тыс. рублей – нет. Даже если из 40 страховых компаний остаются 30, то ушедшие 10 — это те, кто держал основной портфель договоров финансовой ответственности. Уход не ощущается одномоментно, это процесс, который рынок прочувствует позже, но сейчас об этом нужно и важно говорить, чтобы не уничтожить инструмент защиты потребителя.

Если вы возьмете топ-5, топ-10 туроператоров, то у них у всех действующие фингарантии до конца этого года или до весны следующего года.

- Вы думаете, новая модель должна быть без участия страховщиков или с ними?

- Не знаю. Нельзя же строить модель при условии, что два-три страховщика готовы взять основную часть общей ответственности туротрасли на себя. Это неправильно, такого не должно быть.

Я считаю, что страхование ответственности туроператоров может остаться и должно остаться добровольным инструментом. Если примитивно объяснять, то, например, по закону вы как туроператор должны положить в некий фонд ответственности сумму X, но если у вас есть договор страхования, вы внесете в фонд Y. Нет договора страхования — тоже неплохо, просто сумма взноса в фонд будет иная. В этом у туроператора появится преимущество: "Смотрите, какой я надежный, я даже свою ответственность застраховал", — понимаете? Но при этом и присутствие на рынке без договора страхования тоже будет возможным.

На Западе страхование туроператоров — это одна из основ финансовых гарантий, у них сейчас такая же абсолютно проблема, один в один с нашей. Зарубежный страховой мир понимает, что емкости для перестраховщиков сейчас не хватает. Никто не может гарантировать, что такая ситуация не повторится. Сейчас все оказались в одинаковых условиях, и самое время друг с другом обмениваться опытом и искать выход из сложившейся ситуации, нам смотреть на западные решение, а Западу — на наш рынок, потому что он у нас тоже достаточно развит.

- По вашим оценкам, сколько туроператоров к концу года могут уйти с рынка?

- Во-первых, туристический рынок, как и многие другие виды бизнеса, имеет некую консолидацию. Есть пул крупных и средних туроператоров, которые обеспечивают услугами основную массу туристов. Им будет попроще, потому что у них большой ассортимент услуг: откроют Россию — полетят в Россию, откроют Грецию — полетят в Грецию. Далее идут те игроки, которые занимают тоже достойное место и очень нужные, но по размеру маленькие. Въездной, выездной, детский туризм, деловой, индивидуальные экзотические туры — это тоже своя отдельная история. Им будет чуть посложнее, потому что они имеют какую-то узкую направленность.

Мне очень хочется верить в силу своих знаний о рынке, что крупные игроки никуда не уйдут. Знаете, есть такая пословица: "Пока толстый сохнет, тощий сдохнет". В период пандемии эта пословица проявила свой смысл. Проживет тот, у кого больше слой защитный. Конечно, кого-то мы недосчитаемся, кому-то просто не хватит сил.

Консолидация — это тоже выход из положения. Может быть, нас ожидает не уход компаний, а их консолидация. Сейчас ситуация такая, которая бизнес должна сплотить.

- Какие вы рассматриваете для себя сценарии развития ситуации с восстановлением туротрасли?

- Наш негативный сценарий, что до конца года за рубеж никто не полетит. К счастью, у наших туроператоров уже давно, после того, как Турцию и Египет закрыли, обкатаны российские курорты, опыт есть. Уже мост в Крыму построили, в конце концов. Можно ориентироваться на то, что летом именно российские направления будут популярны.

Безусловно, их сравнивать с зарубежными нет смысла ни по массовости, ни по финансовым результатам, но это все же бизнес, в любом случае движение. Мы очень активно страхуем туристов, которые путешествуют по России. Иметь полис ОМС – это хорошо, но помимо него должен быть туристический полис. Это не взаимоисключающие вещи, а как ОСАГО и каско — разные истории. Туристический полис — это дополнительная, но тоже очень необходимая опция.

Если будут открываться зарубежные направления — слава богу. Наша главная задача — дождаться все-таки возможности у людей выезжать за рубеж. Конечно, рынок сузится, потому что покупательная способность катастрофически упала. Однако тот оставшийся процент населения, кто финансово способен и дальше путешествовать, он будет это делать, поездки не исчезнут. Я думаю, страх заразиться инфекцией у россиян гораздо ниже по сравнению с другими нациями. Мы не такие осторожные и аккуратные, как например немцы. У западных страховых компаний больше пессимизма, потому что они понимают, что любой европеец, которому скажут: "Пожалуйста, езжайте завтра, куда хотите" — он просто не поедет. У него будут деньги, но он не поедет, он испугается там застрять, тут заболеть.

- Изменится ли рынок страхования туристов после того, как пандемия закончится? Есть ли основания говорить, что в связи с возросшими рисками ваши услуги могут подорожать?

- Пока таких опасений в Европе никто не высказывает. Все понимают, что каждое государство боролось с пандемией и сейчас продолжает бороться своими силами. Где-то не хватало врачей и больниц, пришел кризис, все проблему осознали, значит, построят что-то дополнительно. Я считаю, наоборот, будет больше стационаров, больше клиник, лучше оснащение, то есть наоборот, мы увидим, как инфраструктура медицинская там, где она была недоразвита, восстановится. Про цены сложно сказать. Весь мир пострадал, поэтому если ты повысишь цену, кто ее будет платить? Стоимость медицинского полиса сейчас, на мой взгляд, не будет никак увеличиваться, потому что у нас совершенно для этого нет предпосылок. Мы не пострадали от того, что была пандемия, все успели вернуться домой и заболеть уже дома. Я надеюсь, что после этого стресса страны будут настолько рады возобновлению туризма, что вряд ли рука поднимется повышать цены.

Другое дело, что мы сейчас всем миром, в том числе зарубежные страховщики, думаем: если ситуация в этот раз так сложилась, не факт, что это типичная картина для любого другого риска на случай, если одномоментно пострадает значительное количество людей. Мы увидели, что подобные риски, связанные с пандемией, идут под строгим государственным контролем. Возможно, будут достигнуты какие-то межправительственные соглашения. Как они вот выглядят у нас с Абхазией, например? Мы лечим ваших туристов, а вы наших. У нас с Турцией есть межправительственное соглашение. Я думаю, что в дипломатических кругах тоже эти вопросы прорабатываются.

Я очень хорошо помню, как в Израиле, когда была серия терактов, их правительство для возобновления турпотока приняло решение гарантировать каждому туристу страхование жизни чуть ли не на миллион. То есть они сами дополнительно принимали какие-то меры для поддержки туристов.