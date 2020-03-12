Фото: АО "НТТ"

- В ноябре прошлого года на официальном сайте АО "Национальные туристические технологии" появилась информация о том, что вы, как оператор единой информационной системы электронных путевок объявляете о подготовке к ее запуску в тестовом режиме. Когда он начнется, и что для этого было сделано?

- На сегодняшний день АО "Национальные туристические технологии" заканчивает подготовительные мероприятия по возобновлению эксплуатации системы. Как ожидается, работы будут завершены в апреле-мае этого года, о чем было сообщено 16 декабря на конференции LegalTravelDay-2019, проведенной "Центром стратегических разработок" при участии Минэкономразвития, Ростуризма и представителей турбизнеса.

Что касается самих мероприятий, то после получения 7 октября доступа к системе мы провели ее аудит, отчет о котором 23 декабря направлен в Минэкономразвития и Ростуризм. Результаты аудита свидетельствуют о том, что система в целом соответствует техническому заданию, рабочей и эксплуатационной документации, а также законодательству РФ. Однако, в ходе аудита были выявлены недостатки, которые устраняются до ввода системы в эксплуатацию.

Кроме того, сейчас мы проводим работу по аттестации системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После аттестации АО "Национальные туристические технологии" приступит к началу "тестового" режима, таким образом, сведения, в том числе персональные данные, которые туроператоры будут передавать в систему, будут защищены в строгом соответствии с законодательством РФ.

Кроме аттестации системы как государственной, что еще делается для ее доработки?

- Одна из основных целей единой информационной системы электронных путевок – защита прав потребителей, в первую очередь от действий недобросовестных участников рынка. Например, система будет интегрирована с Единым федеральным реестром туроператоров, что позволит регулятору (Минэкономразвития) контролировать достаточность финансовых гарантий в сравнении с объемом продаж, для этого нами разработан регламент информационного взаимодействия с реестром туроператоров. Также система будет интегрирована с Единой государственной информационной системой обеспечения транспортной безопасности. А для повышения надежности интеграции информационных систем туроператоров, скорректирована схема подключения по защищенному каналу.

- Как будет проходить тестирование, и кто сможет в нем участвовать? Ваша компания также заявляла, что у туроператоров-участников будет возможность формировать предложения по доработке, как это будет реализовано?

- Обеспечение максимально комфортной интеграции с системами туроператоров – одна из наших приоритетных задач. Она будет состоять из двух этапов: первый подразумевает подключение к тестовому контуру системы, совместную проверку специалистами туроператоров и АО "Национальные туристические технологии" параметров корректности обмена данными, синхронизацию нормативно-справочной информации. На втором этапе – подключение к промышленному контуру, где обмен данными будет происходить в штатном режиме.

Именно на этих этапах начнется непосредственное исполнение заключенных с крупнейшими туроператорами России соглашений о добровольной интеграции. При этом мы открыты для заключения новых соглашений и сотрудничеству с любым обратившимся туроператором на безвозмездной основе.

Что касается формирования предложений по доработке системы со стороны профессиональных участников рынка, то это также одна из наших важнейших задач. Нам важно услышать мнение отрасли и использовать его для обеспечения комфортной работы туроператоров, как с системой в нынешнем виде, так и в ходе её дальнейшей модернизации.

Для оптимизации работ по доработке системы, а также для информирования профессиональных участников рынка о ее возможностях запущен технический форум. Каждый желающий представитель отрасли после прохождения регистрации может задать интересующий вопрос нашим IT-специалистам.

- После подключения к промышленному контуру обмен данными будет происходить в штатном режиме. Означает ли это, что система на тот момент окажется готовой к запуску в эксплуатацию для всех участников рынка?

- Безусловно, да, но не стоит забывать про обязательность передачи профессиональными участниками рынка в систему сведений о заключении/изменении договора о реализации турпродукта. По нашему мнению, с учетом приоритетности защиты прав туристов, обязательность системы должна вводиться в первую очередь в сфере выездного туризма, а после — въездного и внутреннего, с отложенным сроком введения административной ответственности для туроператоров. Окончательное решение примет законодатель, срок ввода обязательности системы будет определен в ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности", проект которого внесен в Государственную Думу еще в ноябре прошлого года.

- После введения обязательности, как будет происходить подключение туроператоров к системе, и известно ли уже хотя бы примерно, сколько это будет стоить?

- Для размещения информации о реализации туристского продукта туроператорам будет предоставлена возможность доступа в единую информационную систему электронных путевок как в автоматизированном режиме, то есть путем интеграции собственных информационных систем с системой, так и в "ручном" режиме ввода информации через веб-интерфейс. С целью обеспечения комфортного подключения и непосредственно работы с системой для участников рынка в качестве основного режима работы нами предусматривается автоматизированный ввод информации. Тем самым мы учли справедливые замечания туроператоров к ручному вводу, который ошибочно закладывался в качестве основного при разработке Ростуризмом и вводе в эксплуатацию системы.

Для подключения к системе туроператорам необходимо выполнить требования законодательства РФ по защите информации, после чего заключить с оператором соглашение о информационном взаимодействии, зарегистрировать свою информационную систему в единой информационной системе электронных путевок для автоматизированного ввода информации, а также назначить учетные записи работникам для работы в ручном режиме.

Что касается стоимости, то само подключение к системе бесплатно. Но туроператору необходимо приобрести (в случае отсутствия) сертификаты квалифицированной электронно-цифровой подписи, а также программное обеспечение для установления защищенного канала соединения с системой. Ориентировочная стоимость в типовой конфигурации составит от 15 до 40 тыс. рублей на организацию. Отмечу, что меры, принятые нами, ведут к существенному снижению затрат туроператоров на подключение к системе в отличие от ранее принятых разработчиком Ростуризма дорогостоящих решений.

- Что даст система туристу, сможет ли он её пользоваться?

- В системе предусмотрен личный кабинет туриста, где он сможет авторизоваться через ввод уникального номера электронной путевки и кода авторизации либо через портал Госуслуги. Далее они смогут проверить актуальность статуса тура и его условия. В случае несоответствия условий тура с информацией, представленной в электронной путевке, заказчик и потребитель смогут информировать оператора системы. В системе реализован механизм направления обращений и претензий о ненадлежащем исполнении договора туроператором и турагентом, что позволит регулятору оперативно принимать меры в экстренных ситуациях.

Кроме того, при модернизации системы планируется ее интеграция с другими ГИС федеральных органов исполнительной власти (ФНС, Росграница, ЦБР). Это позволит повысить функциональность системы и эффективное достижение поставленных перед ней целей и задач.

- Один из главных вопросов, который волнует туристический рынок: сколько будет стоить использование системы как для профессиональных участников рынка, так и для туристов?

- Проект Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности" предусматривает платность электронной путевки, а размер платы и порядок внесения будут установлены правительством РФ. Здесь важно понимать, что неправильно перекладывать затраты по эксплуатации отраслевой системы на плечи всех налогоплательщиков, учитывая, что не все граждане РФ пользуются туристскими услугами. Поэтому плата должна вводиться именно для пользователей системы без привлечения бюджетных средств. Ее размер будет рассчитан нами совместно с Минэкономразвития, исходя из обоснованных расходов на эксплуатацию и модернизацию системы. Хочется подчеркнуть, что мнение отдельных "экспертов" о "непосильной нагрузке на бизнес" представляется надуманным, так как уже очевидно, что платность системы будет крайне незначительна в сравнении со средней ценой турпродукта. До принятия соответствующего постановления Правительства его проект будет вынесен на обсуждение профессионального сообщества.

- Есть ли в мире аналоги "электронной путевки", учитывали ли вы опыт подобных систем при доработке российской?

- Безусловно, мы внимательно проанализировали международный опыт создания и работы похожих проектов. К примеру, мы обращались к партнерам из Казахстана, а также изучали опыт Великобритании и стран ЕС. Наши специалисты проанализировали статистические данные в этих странах до и после начала эксплуатации подобных ресурсов. Подтверждена эффективность подобного рода механизмов обеспечения защиты прав туристов в случае неисполнения туроператорами и турагентами обязательств по договорам о реализации турпродукта, в том числе в результате прекращения деятельности туроператора. Яркий тому пример — банкротство Thomas Cook. В Великобритании есть система ATOL, гарантирующая дожитие туриста и полный возврат денежных средств в случае банкротства туроператора. А что мы видим в России? При банкротстве российских туроператоров – дожитие отдыхающих практически не обеспечивается, а возмещение ущерба туристу не превышает и 10% от общей стоимости турпродукта. В ситуации с "Натали Турс" возмещение и вовсе составило чуть больше 6%.

О чем это говорит? Во-первых, подобные системы сводят к минимуму количество умышленных случаев неисполнения профессиональными участниками рынка обязательств по договорам о реализации турпродукта и нарушений прав туристов. Во-вторых, это приводит к возврату лояльности и доверия потребителей к покупке классических туров, а следовательно, и к самим туроператорам и турагентам. Люди перестали бояться за свои деньги, которые они тратят на путешествия. Все это подтверждает важность введения для российской туристской отрасли единой информационной системы электронных путевок. Система станет важнейшим инструментом обеления рынка, а значит обеспечения равной добросовестной конкуренции на туристическом рынке.