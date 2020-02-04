- В Китае бушует эпидемия коронавируса, из-за которой в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Ростуризма все российские туроператоры, в том числе и вы, приостановили отправку туристов на Хайнань. Сколько сейчас россиян отдыхают на острове, когда они вернутся?

- На данный момент наших туристов на острове уже не осталось, последний рейс с ними прилетел в ночь на 30 января в аэропорт Шереметьево. Борт Hainan Airlines встретила бригада медиков, которые прямо в самолете произвели первичный осмотр пассажиров с помощью тепловизоров и специальной техники. Ни у одного из прибывших не было зафиксировано признаков заражения.

- Ваши туристы летают авиакомпаниями "Уральские авиалинии" и Hainan Airlines. "Уральские авиалинии" уже объявили о приостановке полетов из-за коронавируса. Какова ситуация с Hainan Airlines?

- На данный момент Hainan Airlines выполнила все свои обязательства – вывезли туристов обратно в Россию и временно приостановила полетную программу до того, как ситуация на острове стабилизируется. "Уральские авиалинии" также перенесли полетную программу. Обе авиакомпании приняли такие меры в связи с рекомендацией Ростуризма, чтобы не подвергать российских граждан возможной опасности и планируют восстановить полеты, как только власти КНР дадут информацию о том, что им удалось победить эпидемию. На данный момент на острове приняты все необходимые меры: остановлено движение автобусов и скоростных поездов, временно закрыты крупные торговые центры и экскурсионные маршруты, магазины и мини-маркеты работают в штатном режиме, а по городу курсируют автомобили с устройством по очищению воздуха. Важно понимать, что такие радикальные меры приняты для того, чтобы предотвратить массовое распространение короновируса. Министерство здравоохранения Китая утверждает, что им удастся справиться с ситуацией примерно за 20-30 дней.

- Какие рекомендации вы даете туристам, чтобы они могли себя обезопасить на отдыхе в КНР? Осуществляют ли гостиницы и принимающие компании профилактические меры для туристов? Существуют ли какие-то запреты для россиян: например, покидать территорию отелей?

- На данный момент важно не посещать места массового скопления людей, передвигаться исключительно в масках, а также тщательно мыть руки. Наши сотрудники выдали всем туристам маски, тщательно следят за ситуацией и находятся в постоянной связи с туристами. Запрета покидать отель для российских туристов нет, однако в качестве превентивной меры мы не советуем активно передвигаться по острову либо материку.

- Как вы оцениваете последствия и размер ущерба от приостановки отправки туристов в Китай для российского турбизнеса?

- Конечно, ситуация с короновирусом – это форс-мажор, который предусмотреть не смогли бы ни туроператоры, ни какие-либо другие компании. Сейчас сами туроператоры и туристические агентства находятся в щепетильной ситуации: ведь все услуги были оплачены задолго до случившегося. Положительного эффекта от эпидемии ждать, к сожалению, не приходится, однако если смотреть на тенденцию подобных форс-мажоров по другим направлениям (вулкан на Бали, закрытие Египта и Турции), то все-таки прогнозы достаточно оптимистичные. Несмотря на то, что ситуация в здравоохранении КНР сейчас вызывает некоторые опасения, интерес к самому направлению не спадает, скорее, туристы ждут, когда ситуация стабилизируется и можно будет снова безопасно посещать Хайнань.

- По вашему мнению, как скоро стабилизируется ситуация с коронавирусом в Китае? Что об этом говорит ваш китайский инвестор?

- Правительство острова утверждает, что им необходимо 20-30 дней, чтобы побороть эпидемию короновируса. Важно отметить, что остров пострадал меньше всего, так как на данный момент на Хайнане зафиксировано только 37 случаев заражения. Мы ожидаем, что направление откроется уже весной, в середине марта. Однако, необходимо ждать официального подтверждения о том, что обстановка полностью безопасна.

Наши китайские партнеры не планируют прекращать свою деятельность на территории РФ и, как и прежде, заинтересованы в плотном сотрудничестве. Мы, в свою очередь, все также считаем Китай одним из самых перспективных направлений в сфере туризма. На данный момент мы работаем над подготовкой летней и осенней полетной программы на остров. Как и в зимней программе, цены на туры останутся очень конкурентоспособными по сравнению с другими дальнемагистральными направлениями.

- Каким образом Хайнаню удается поддерживать такие привлекательные цены на отдых для иностранных туристов? Они действительно заметно ниже, чем на других азиатских направлениях, что привело к резкому росту спроса на остров со стороны россиян в 2019 году.

- Заинтересованность китайского правительства в этой программе позволила нам предложить хорошие цены на отели, а также авиаперевозку. Все это нужно для того, чтобы привлечь как можно больше российских туристов на Хайнань и открыть им огромные туристические возможности острова. Хайнань уже давно перестал быть местом, где из главных достопримечательностей – чистая вода в море и белоснежный песок. Темпы, с которыми строится инфраструктура, поражают: премиальные отели всех известных международных сетей, огромное количество гольф-полей и ипподромов, образовательные центры и университеты для иностранных граждан, крупнейшие мировые выставки и фестивали искусства – все это Хайнань готов предложить своим гостям в 2020 году. В Санье открыт самый большой в Азии торговый центр Haitang Bay duty free shopping complex, предлагающий товары без таможенных пошлин.

- В настоящее время "Тартус-Тур" – единственный российский туроператор, инвестором которого является китайская госкомпания. Почему CITS решила выйти именно на российский рынок?

- China International Travel Service является крупнейшим государственным туроператором КНР. Они уже давно крупные и признанные игроки на международном рынке туризма. В связи с тем, что внешняя экономическая политика Китая сейчас направлена на расширение своего влияния на международном рынке, остров Хайнань был выбран стратегическим объектом – через 10 лет правительство Китая планирует сделать его зоной свободной экономической торговли. Именно поэтому привлечение туристов из стран СНГ и России в частности имеет большое значение. Видя большие перспективы российского туризма, власти острова предпринимают огромные усилия для привлечения туристов из нашей страны. О том, насколько активно строятся отели и развивается инфраструктура, мы уже говорили. Но особая ставка делается на китайскую традиционную медицину.

- На пресс-конференции в «Интерфаксе» в декабре вы заявляли, что правительство Хайнаня активно поддерживает российских туроператоров, отправляющих туристов в КНР. Какие существуют формы поддержки?

- Если говорить конкретно о нашей компании, то владельцем "Тартус-Тур" является гражданин Китая, представитель CITS. Думаю, что в некотором роде, беря под свой контроль управление российским туроператором, владельцу проще реализовывать те цели, с которыми CITS пришел на российский рынок. Китайские компании предлагают компенсации за каждого туриста, побывавшего на острове Хайнань – эта стандартная процедура для всех туроператоров. В нашем случае, благодаря тому, что управление подчинено китайцам, кроме стандартных компенсаций мы получаем доступные цены на отели и обслуживание туристов на острове. Также благодаря CITS наша авиаперевозка сейчас осуществляется на абсолютно новых самолетах – Airbus A330 Hainan Airlines и бортах "Уральских авиалиний" Airbus A321neo, что для туристических маршрутов большая редкость.

Туроператор "Тартус-Тур" – совместный проект крупнейшего государственного Туроператора Китая China International Travel Service и предпринимателей Юрия Голубева и Александра Иншакова. Компания существует на туристическом рынке уже 20 лет, но в 2019 году ее приобрел китайская госкорпорация CITS. Основное направление, на котором работает туроператор – китайский остров Хайнань. Полетную программу "Тартус-Тура" осуществляют SCAT Airlines, "Уральские авиалинии" и Hainan Airlines.