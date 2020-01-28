Фото: пресс-служба ОСИГ

Почему это так, рассказал Грант Бабасян, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор Mriya Resort & Spa – самого крупного крымского курорта, неоднократно признанного премией World Travel Awards лучшим в мире.

- Каковы ваши ожидания от нового состава правительства по развитию туристической отрасли?

- В прошлом году произошли важные системные изменения в работе органов власти, касающиеся туристической отрасли — туризм стал подведомственным Минэкономразвития РФ. Год назад был назначен новый руководитель Ростуризма, с этого момента началась активная работа. Максимом Орешкиным совместно с Сергеем Галкиным и Зариной Догузовой была проделана огромная работа. Созданию Стратегии развития туризма до 2035 года уделили особое внимание, и уже в октябре прошлого года — сразу после принятия правительством новой стратегии – был создан Координационный Совет с 12 рабочими группами по направлениям, которые готовят предложения в План мероприятий, то есть список конкретных действий для развития отрасли.

Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы увидим согласованный правительством план. Однако важен здесь не только процесс подготовки плана мероприятия всем сообществом с учетом всех мнений и потребностей, но и реализация намеченных планов. Сделать это необходимо после оценки эффективности уже инвестированных средств и определения источников финансирования этапов реализации стратегии.

Уверен, что назначение Максима Решетникова на должность министра экономического развития России придаст ускорение реализации стратегии и развитию туристического рынка, приведёт к видимым позитивным изменениям уже в 2020 году. Лично с господином Решетниковым мы не знакомы, но Максим Геннадьевич тоже учился в ВШГУ. Он успешный управленец с большим опытом регионального управления и работы в правительстве, принимал участие в создании инвестиционной стратегии Москвы до 2025 года.

- В телеграмм-каналах пишут, что вас могут назначить куратором по туризму в Минэкономразвития? Это правда?

- Со мной такие решения не обсуждались. Если говорить про туризм, то конечно, эта сфера мне очень близка и интересна. Моя команда и я уже давно активно развиваем внутренний рынок туризма на всей территории страны. Летом прошлого года мы создали ОСИГ, чтобы собрать все ассоциации, союзы и бизнес в единую сильную организацию и постараться масштабировать формат первого в стране межотраслевого объединения для развития рынка туризма по всей стране. Много лет мы развиваем комплекс Mriya Resort & Spa. Сегодня это первый и единственный курортный комплекс России, который ежегодно получает самые престижные мировые награды. Самое главное, что там уже собрана крепкая команда лучших профессионалов со всей России.

Совместно с президентской платформой «Россия-страна возможностей» мы запустили конкурс «Мастера гостеприимства», который привлек более 20 тысяч участников. Огромную поддержку в этом оказала на тот момент заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, которая обратила особое внимание на необходимость воспитания собственных кадров в индустрии гостеприимства и помогла с реализацией нового проекта социальных лифтов для работников индустрии гостеприимства.

Мы хотим строить будущее туризма вокруг нашей миссии, будущей национальной идеи «Развиваем туризм – развиваем Россию». Сегодня в Союз входит уже больше тысячи компаний и организаций по всей России, нашу деятельность поддерживают двухкратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, президент Международного Эногастрономического Центра Леонид Гелибтерман, директор по развитию компании «Интурист» Максим Головин, телеведущий Джон Уоррен и многие другие.

Общими усилиями мы сможем создать позитивный имидж России как направления, привлекательного для отдыха и туризма. Мы стремимся сделать качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируя новые традиции гостеприимства в нашей стране. Хочется верить, что наши победы пойдут на пользу развития туризма в целом. Своим примером мы стараемся задавать стандарты высочайшего уровня и готовы делиться своим опытом с новыми участниками туристического рынка.

- Как вы считаете, какие задачи сейчас первостепенные для сферы туризма?

- Первое, необходимо утвердить План мероприятий Стратегии-2035 и прописать детально шаги по его реализации, найти средства на финансирование в период до 2025 года сначала. Президент в своем послании озвучил, что есть излишки в бюджете 2019 г. и часть этих средств можно было бы направить на развитие туризма и сопутствующей транспортной инфраструктуры.

Второе, часть неиспользованных средств из нацпроектов МСП, экспорта и образования можно было бы направить на развитие туризма через создание федеральной программы. Мы все-таки говорим с вами не просто о туризме, а о гостеприимстве. В индустрию гостеприимства входит больше 50 сфер, и у туристической отрасли — мультипликативный эффект в экономике, который пока никто не мог ранее обосновать. Мы прикладываем все усилия, чтобы показать, что цифры, которые приходят в ВВП страны и в ВРП регионов со стороны, намного больше, чем те, которые показывает статистика. Так, по официальной оценке туризм дает около 2,5% ВВП, но, если считать смежные сферы, то получится больше 10%, что существенно больше в абсолютных цифрах и по важности для экономики. Именно поэтому мы настаивали на изменении системы управления туризмом, так как экономический эффект колоссальный, равно как и социальный. В мире туризм вышел на 2-е место после углеводородов по вкладу в мировой ВВП.

Задач много. Это и анализ потенциала каждого региона и его возможностей, стандартизация сбора данных в индустрии гостеприимства, помощь в создании и развитии общественных организаций в туризме.

Ну, и конечно, кадры. Кадры решают все. Для того, чтобы заниматься экспортом туристических услуг, нужно иметь не только сильную инфраструктурную базу, но и кадровое обеспечение с практико-ориентированным современным уровнем образования. Но более важным сейчас, считаю, является не столько экспорт услуг, сколько внутренний туризм. Именно это и должно стать акцентом в работе: развитие внутреннего туризма, формирование региональных центров поддержки туризма и обеспечение отрасли кадрами. Конкурс «Мастера гостеприимства» уже показал, что интерес специалистов отрасли к этому есть. И таких людей десятки тысяч. Уже сегодня понятно, что такие кадровые проекты нужно масштабировать и проводить в дальнейшем.

Мне доверили руководить рабочей группой по образованию и кадрам в Координационном Совете при правительстве РФ, и, благодаря коллегам, которые работают в группе, а это как практики, бизнесмены, общественники, так и ВУЗы/СПО, теперь понимаю четко, что нужно сделать в этом направлении.

Еще один сложный кейс. Это вопросы с упаковкой туристического продукта и его продвижением. Нам нужно глобально изменить подходы к продвижению нашей страны внутри самой России, начиная со школьной и студенческой скамьи.

- Каким видите туризм 2035 года?

- Прогнозировать 2035 год очень сложно, но совершенно точно надо идти поступательно и развивать туризм сначала хотя бы до 2025, потом до 2030 г. и до 2035 г., отслеживая результаты и корректируя их. Я абсолютно точно уверен, что при объединении усилий общественности, государства, бизнеса, мы сможем в 2035 г. видеть совершенно другой туризм в России с высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Я надеюсь, что через 10 лет каждый россиянин хотя бы два раза в году будет путешествовать по России, и это будет трендом, национальной идеей.

Туристы начнут активно использовать во время своих путешествий цифровые турпродукты — искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность, новейшие разработки в сфере информационных технологий. Уверен, что уже совсем скоро гостей будут встречать «умные технологии» повсеместно: в музее, в отеле, в транспорте…

Эксперты комитета по развитию цифрового туризма ОСИГ за несколько месяцев разработали серию цифровых продуктов для туристической отрасли. Сейчас особенно важно объединиться и консолидировать усилия для реализации разработанных проектов в сфере цифрового туризма.

Например, сейчас ведутся переговоры об установке «умных зеркал» в пилотных отелях. Первой «умными зеркалами» будет оснащена сеть крупных гостиниц Санкт-Петербурга. Новая технология, с одной стороны, существенно разгрузит персонал гостиницы, с другой – станет помощником для клиентов и повысит лояльность к отелю. Кроме того, для гостиницы это еще и возможность повысить продажи дополнительных услуг. На текущий момент это является проблемой для всей отрасли. Есть еще пару проектов в разработке: чат-бот, мобильное приложение.

- На ваш взгляд, чего не хватает российскому туризму сейчас?

- Не хватает государственного финансирования, грамотного законодательного регулирования, частных инвестиций и, повторюсь, профессиональных кадров. Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. и Чемпионат мира по футболу в 2018 г. показали, что мы можем делать масштабные международные проекты, мы можем мобилизоваться и объединить свои усилия так, чтобы о России заговорили по всему миру. И такая тактика действительно работает, вы только вспомните, какой турпоток хлынул после Чемпионата мира по футболу. Мы надеемся, что в ближайшие 5 лет будет рывок в развитии дорожной инфраструктуры, что соответственно даст возможность увидеть те красоты России, которые сегодня недоступны.

И, как бы это банально не звучало, российскому туризму не хватает российских туристов. Внутренний туризм имеет большой потенциал для развития, он должен стать стержнем для формирования национальной идеи.