Фото: TUI Россия

- После Чемпионата мира по футболу в 2018 году Россией активно заинтересовались иностранные туристы. Турпоток из-за рубежа действительно вырос, но он очень далек от массового. Что, по вашему мнению, мешает привлекать зарубежных путешественников в РФ?

- В первую очередь, это слабое продвижение туристических возможностей России за рубежом. Люди просто не знают о нашей красивой природе и интересной культуре, многие из них все еще под властью стереотипов. России нужна целенаправленная программа по продвижению в других странах – в первую очередь, на целевых рынках, среди которых я бы назвал Европу и Юго-Восточную Азию. Это такие страны, как Франция, Германия, Бельгия, Италия, Испания, государства Балканского региона.

Конечно, после проведения в РФ мега-событий – Чемпионата мира по футболу, Универсиады, зимней Олимпиады в Сочи иностранные граждане заинтересовались Россией. В частности, вырос интерес у жителей Латинской Америки. Наша компания впервые начала заниматься въездным туризмом в прошлом году именно на фоне растущего спроса. На следующий год у нас в планах увеличить въездной поток вдвое – в том числе, из-за рубежа.

Другой негативный фактор в развитии въездного туризма – стоимость авиаперевозки из-за границы в РФ. Если российские туристы могут летать на чартерах на популярные заграничные курорты Турции, Испании, дальних стран, то для иностранцев из целевых для России государств чартеров в нашу страну нет. Есть только регулярная перевозка – и многое зависит от ее стоимости.

Кроме того, отсутствует реальная конкуренция среди авиаперевозчиков в РФ. Механизм "открытого неба" позволяет создать свободную конкуренцию – уйти от монопольной структуры, которая диктовала бы цены. В этом случае в Россию смогут прийти лоукостеры, которые работают по всему миру.

Мы же хотим, чтобы иностранные туристы не только в Москву и Петербург приезжали, но и на Байкал, Алтай, Казань, Камчатку, регионы Кавказа, Карелию… И мы опять упираемся в авиаперевозку – не только ее стоимость, а вообще отсутствие. Решить эту проблему можно только совместными усилиями турбизнеса и органов власти. В частности, это могут быть субсидии из регионального или федерального бюджета на организацию чартерных перевозок – это предложение мы и другие туроператоры много раз озвучивали.

Сейчас есть механизм, когда субсидируются авиаперевозчики и появляются "плоские" тарифы по определенным направлениям, но это другое. Во всем мире страны, которые хотят привлекать туристов, субсидируют чартерные перевозки: за каждого привезенного туриста туроператору платят $30-60. Плюс субсидируют маркетинговые действия туроператоров по раскрутке направления.

Третий фактор, который пока отпугивает иностранных туристов, связан с инфраструктурой. У нас в России красивая природа, уникальные национальные и гастрономические традиции – это привлекательно. Но когда иностранцы приезжают, особенно те, кто привык к высокому уровню сервиса, — становится понятно, что от удовлетворения их потребностей мы еще далеки. В первую очередь, я о качестве услуг в гостиницах, о дорожной, инженерной инфраструктуре.

Инфраструктура должна развиваться. Прошедшие в России крупные события способствовали тому, что появилась конкурентоспособная отельная база в наиболее крупных городах. Также за последние десять лет значительно улучшилась дорожная инфраструктура, появились современные скоростные трассы. Хорошо, если появятся межрегиональные маршруты – чтобы можно было прилетать, условно, в Южно-Сахалинск, отдыхать там несколько дней, а потом улетать на Камчатку. Эти маршруты бы пользовались популярностью у японских и корейских туристов. А россияне, прибывшие на Сахалин, могли бы продолжить путешествие в Японии. Нужно развивать трансграничные маршруты.

- В каких регионах, по вашему мнению, стоит ввести режим "открытого неба" по примеру Петербурга?

- Я бы говорил о Татарстане, Дальнем Востоке, Байкальском регионе – а именно в Улан-Удэ или Иркутске. Эти регионы получили бы большой приток туристов.

- А что насчет Москвы?

- В Москве режим "открытого неба" вряд ли появится. Здесь большая перегрузка авиационного узла, власти и турбизнес заинтересованы, чтобы многие маршруты выполнялись не через столицу. В частности, наша компания в 2020 году будет работать уже с 38 регионами, из которых мы будем осуществлять прямую авиаперевозку на популярные курорты. В каждый из этих регионов подтягиваются жители соседних – так, из Брянска в Турцию, например, у нас самолеты летают заполненными на 99%. Все это способствует развитию региональных авиаузлов.

Мы, кстати, сами очень заинтересованы в режиме "открытого неба", так как он повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок, и нам станет проще находить свободные емкости у авиакомпаний в России или за рубежом.

- Вы не рассматриваете возможность создания собственной авиакомпании, как сделали некоторые крупные туроператоры?

- Такая идея была несколько лет назад. На каком-то этапе мы обсуждали вариант с активным использованием авиакомпании "Северсталь". Тем не менее, после экономических расчетов мы пришли к выводу, что лучше развиваться путем заключения хороших долгосрочных контрактов с другими перевозчиками. Сейчас у нас такой контракт с "Уральскими авиалиниями", кроме того мы летаем на самолетах AZUR air, iFly и некоторых других. Поскольку в следующем году у нас в планах увеличить полетную программу вдвое, сейчас ведем переговоры с новыми авиакомпаниями.

- Как отразится на турпотоке в Россию введение в 2021 году на всей территории страны электронных виз?

- В первую очередь надо понять, гражданам каких стран предоставят возможность оформлять электронные визы, сколько дней разрешат здесь находиться, сколько субъектов посещать – от этого зависит, насколько услуга будет востребована иностранцами. Условно, если электронные визы введут для граждан 53 стран по примеру Калининграда и Петербурга, это хорошо. В то же время, в этом списке не все страны представляют собой реальные целевые рынки для РФ, а некоторые государства, которые могли бы стать катализатором роста турпотока в нашу страну, не включены в него по дипломатическим причинам.

Я думаю, что в первый год после введения электронных виз иностранный турпоток в Россию вырастет как минимум на 20%. Сам факт того, что в России вводятся электронные визы в 2021 году, должен быть максимально широко освещен за рубежом.

- Давайте поговорим о внутреннем туризме – что нужно сделать, чтобы он быстрее развивался?

- Как и в случае с въездным туризмом основные препятствия – это высокая стоимость авиаперевозки, отсутствие межрегиональных рейсов, отсутствие или недостаточность инфраструктуры и продвижения. Кроме того, это отсутствие стимулов для компаний, которые привозят туристов в тот или иной регион – а в особенности стимулы нужны тем, кто занимается детским туризмом.

Вот мы говорим о развитии туризма на Дальний Восток, в Сибирь… TUI Россия – одна из немногих компаний, которая уделяет этим регионам значительное внимание. Да, мы готовы поставить чартер, например, на Дальний Восток, но необходимо распределение ответственности, в том числе, финансовых рисков. Если бы эти риски одновременно с нами делили органы власти или другие туроператоры, мы бы постепенно это направление развили, сделали его приоритетным и экономически выгодным.

Развивать туризм внутри России с перечисленными сложностями, плюсом к которым идут вопросы налогообложения, непросто. Внутрироссийский турпродукт сразу становится неконкурентоспособным по сравнению с выездным за счет того, что облагается НДС. В последнее время при нашем активном участии были приняты два постановления правительства РФ, направленных на поддержку туроператоров по внутреннему туризму и по въезду. Нужно, чтобы этот механизм дальше развивался.

- Вы могли бы назвать наиболее перспективные туристические направления внутри России?

- Это Калининград, Татарстан, Северо-Западный регион – республики Карелия, Коми, Вологодская область, Архангельская область, Мурманская. Сейчас, например, очень активно китайские туристы поехали за северным сиянием. На мой взгляд, недооценен Кавказ – в силу разных причин, в том числе стереотипов о том, что это неспокойный регион, что уже давно не так. Кроме того, перспективные регионы – это конечно же Байкал, Алтай, Дальний Восток.

Что касается видов туризма, самый высокий потенциал – у этнографического, экологического, детского, культурно-исторического, событийного туризма. Обратить внимание стоит и на развитие активных зимних видов отдыха в РФ.

- В последние годы государство активно занимается регулированием туроператорского бизнеса. Сейчас рынок снова ждут законодательные изменения в этой сфере. Как вы относитесь к законопроекту о введении обязательности "Электронной путевки"?

- С одной стороны, это вынужденная необходимость. Сама идея введения современных информационных технологий в турбизнесе, обеспечения гарантий для туристов, доступности для них информации – хорошо. Это позволит "обелить" рынок. Но на вопрос, что представляет собой проект, разработанный сейчас, вам не ответит ни один из туроператоров. У турбизнеса очень много вопросов к нынешнему варианту путевки.

Не так давно инициативная группа внесла в Госдуму законопроект, предполагающий введение «Электронной путевки» с апреля следующего года. При том, что система еще не прошла апробацию. Это вызвало обеспокоенность со стороны всех участников рынка, ведь никто не подумал – а не получится ли так, что наши информационные системы вдруг "лягут". Если мы обязаны подключиться к апрелю, то должны быть уверены, что работать будем без сбоев – но никакой гарантии этого нет. Другой вопрос – о сохранности персональных данных, да и данных вообще, коммерческой тайны. Турбизнес обсудил этот вопрос на IV Конгрессе туроператоров и турагентов в Сочи и по итогам подготовил письмо в Госдуму РФ с предложением провести сначала апробацию электронной путевки, и только потом ввести ее обязательность. Этот вопрос в последствие обсуждался на конференции LegalTravelDay, организованном по инициативе Центра стратегических разработок и Минэкономразвития России. Там идею участников рынка поддержала Зарина Валерьевна (глава Ростуризма Догузова – ИФ). Надеемся, что введение электронной путевки произойдет, после апробации и с учетом экспертного мнения участников рынка.

- Ранее вы также предлагали внести изменения в порядок формирования фонда персональной ответственности туроператоров, что именно стоит сделать?

- Суть в том, что закон 132-ФЗ 1996 года в определенной части выполнил свою задачу и обеспечил защиту туристов путем формирования фонда персональной ответственности туроператоров. Но те 7%, что заложены в фонде сейчас, – избыточны для крупных компаний, работающих "в белую". Ежегодно замораживать 300-500 млн и так до миллиарда рублей невостребованных, не приносящих пользу ни турбизнесу, ни конкретным туроператорам денег – абсолютно излишне. Эти деньги избыточны с точки зрения защиты прав потребителей, потому что даже в случае банкротства крупного туроператора не возникнет ситуации, когда понадобится единовременно потратить миллиард на вывоз туристов.

Порога в 7%, после которого взносы можно прекратить, наша компания никогда не достигает – и мы будем должны дальше и дальше докладывать. С нашими темпами роста через пять лет в этом фонде будет уже 20 миллиардов – зачем там эти деньги? Мы выступаем за то, чтобы реформировать порядок формирования фонда персональной ответственности – ограничиться "живыми" деньгами в размере 2% от общей цены турпродукта. А оставшиеся от 7% обязательства формировать через банковскую гарантию либо страховую компанию. То есть, деньги как таковые в фонде будут. Только эти громадные суммы не у туроператора будут изымать. Туроператоры просто заплатят по несколько процентов страховой компании или банку за то, что они в случае необходимости могут пустить в ход эти средства. Для нас, крупных туроператоров, это очень важно.