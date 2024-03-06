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- Сейчас идут бронирования туров в Россию на летний сезон 2024 года. Из каких стран в этом году можно ждать туристов?

- Основным нашим поставщиком туристов в предстоящем году, судя по раннему бронированию, будет Китай, причем как материк, так и Гонконг. Нас радует, что это не только деловые туристы, но и экскурсионные группы, причем в процентном отношении доля экскурсионных групп постепенно начинает расти. Кроме того, получаем брони от турагенств Индии, Ближнего Востока, Объединенных Арабских Эмиратов. Видим интерес со стороны Ирана, но в силу специфики рынка основные бронирования начнутся только с конца марта, сейчас сделать прогноз практически невозможно.

Главное отличие от допандемийного рынка – отсутствие Европы. У компании есть обращения от европейских партнеров, но это не привычные нам цепочки групп из Италии, Германии, Австрии, Испании, а в основном мини-группы и индивидуальные туристы. Здесь нужно отметить, что в этом году приходит достаточно большое количество запросов на мини-группы из многих стран. В частности, есть брони на группы туристов из США и Японии. Потоком это сложно назвать, но заявки появились, и мы надеемся, что они реализуются.

- В каких европейских странах есть интерес к поездкам в Россию?

- В Европе – это Германия прежде всего, Испания и Италия в небольшом количестве, Швейцария. Вот, наверное, и весь список. Но еще раз повторюсь, это не какой-то поток, это именно единичные мини-группы. В лучшем случае будут сотни туристов и по сравнению с допандемийными цифрами разница, скорее всего, составит более 90%. Плюс снижается глубина бронирования. Например, если в 2019 году в конце февраля нами было продано уже 75-80% объема на летний сезон, то по итогам прошлого года примерно 15-20%. Во въездном туризме сейчас глубина бронирования становится меньше, чем во внутреннем.

- А если сравнивать с показателями прошлого года?

- Здесь все выглядит гораздо лучше. Сейчас в 4 раза больше бронирований, чем год назад. Рост произошел в основном за счет Китая и Индии, этих двух крупных рынков. Как и говорил, Ближний Восток просыпается чуть позже. Бронируют в основном классические маршруты: Москву, Санкт-Петербург. При этом становится больше запросов и по другим направлениям, таким как Казань и Мурманск.

- Что сейчас больше всего мешает росту въездного потока?

- Среди тех вопросов, которые нам задают как отправляющие компании, так и сами туристы, первое – это вопрос безопасности, второй – авиаперевозка. Ее по-прежнему недостаточно, а значит и авиабилеты остаются дорогими. Многие путешествуют к нам с пересадками и иногда даже и не с одной, что, естественно, сказывается и на удобстве, и на цене. В прошлом году средняя стоимость авиабилета была в районе тысячи долларов. Это большая сумма и она составляет значительную долю пакета.

Здесь нужно отметить, что Россия – это достаточно дорогой рынок по международным меркам. По данным Всемирной туристской организации, средняя стоимость международной турпоездки в мире составляет $1400 долларов на человека, тур в Россию для иностранца стоит около $2 тыс., то есть выше среднего.

Еще одна причина, почему въездной поток не растет так быстро, как нам бы хотелось, — трудности с оплатами банковскими картами, выпущенными за рубежом. По-прежнему, к сожалению, нет эффективного механизма по оплате картами зарубежных банков в России. Большинство существующих на сегодняшний день решений сводится к тому, что можно дистанционно выпустить российскую карту, находясь за рубежом, но положить средства на эту карту можно только внутри России. То есть, в любом случае туристу нужно лично через границу провезти наличные валюту. При этом действует ограничение в $10 тысяч недекларируемой валюты, а туристы зачастую хотят тратить больше, особенно это касается путешественников из стран Ближнего Востока.

- То есть карта туриста пока не работает?

- По моей информации, пока такая карта только тестируется и на данный момент нет решений, которые бы позволяли приехать с уже оформленной за рубежом картой и с депозитом на ней и сразу совершать покупки в России.

- А какая ситуация с оплатой через зарубежные платежные системы?

- Карты UnionPay китайских банков работают в некоторых терминалах и в некоторых банкоматах, но не во всех. Это отчасти решает проблему для туристов преимущественно из КНР. Кстати, во время Московской Олимпиады в 1980 году именно благодаря "Интуристу" в отелях, где останавливались спортсмены и болельщики, появились терминалы, которые позволяли принимать оплату картой visa.

- Как решается эта проблема для туристов, которые приезжают сейчас?

- Если говорить о китайских туристах, то у них настолько насыщенные программы, что ни за что платить не нужно. Это фактически all inclusive, куда включен огромный набор услуг. Далеко не каждый выдержит такие насыщенные экскурсионные программы, по которым ездят китайские туристы. Необходимость что-то оплачивать здесь у них возникает не часто, исключение – сувенирные магазины, где они пользуются, как правило, наличными.

Деловые туристы чаще всего меняют валюту на наличные рубли. Но здесь усложняет ситуацию то, что даже в Москве в последние годы сильно сократилось количество обменных пунктов. Если раньше обменники были во всех гостиницах, повсюду в центре города, то сейчас это не так. Если приезжает турист с долларами, ему еще надо поискать, где обменять их по приемлемому курсу.

- Вы упомянули проблему дороговизны авиабилетов. Но ведь география полетов в тот же Китай постоянно расширяется. На цены это не влияет?

- На данный момент цена значительно выше ожиданий, примерно в 1,5 раза. Есть надежда, что летом картина изменится, так как авиакомпаниям сейчас наращивать перевозку экономически нецелесообразно. Важны перспективы полетных программ именно летнего сезона, который длится с конца апреля по начало октября, то есть в высокий сезон для въездного туризма.

- Государство как-то может помочь в решении этой проблемы?

- Конечно, помогло бы субсидирование. Компенсации за привезенных туристов предлагают многие туристические развитые страны, причем делают это разными способами. Впереди планеты всей был тот же Китай, где на острове Хайнань субсидии при выполнении определенного объема перевозки туристов могли достигать $300 за человека. Наши турецкие коллеги выплачивали субсидии дифференцированно в зависимости от сезона, они могли достигать 90 евро за человека. Так же делали в разное время Израиль, Греция, Египет, то есть фактически все туристически развитые страны в тот или иной период, либо стимулировали рост спроса, либо пытались привлечь туристов в определенное время года, субсидируя организованную перевозку в низкий сезон. Такой опыт пригодился бы и нам, учитывая тот эффект, какой был достигнут, и что нам бы это тоже помогло в развитии иностранного въездного туризма, тем более, что и в России подобный опыт до пандемии был.

- Как вы оцениваете итоги полугода действия электронной визы для интуристов?

- Напомню, что виза действует с августа 2023 года для 55 стран, дает возможность пребывания в стране до двух недель, причем не ограничивая в переездах внутри страны. Плюс стоит она значительно дешевле, чем обычная, при очном оформлении. Например, в Иране оформление визы в консульстве РФ стоило от $150 до $300, а электронная виза стоит $52 для всех 55 стран, то есть она как минимум в три раза дешевле. По электронной визе туристы почти не получают отказов. Мы в "Интуристе" с ними вообще не сталкивались, по информации МИДа их менее 1%. Ну и самое главное, что визу можно оплатить в валюте той страны, из которой турист едет. То есть, например, в Индии он может легко визу оплатить в рупиях, не занимаясь переводами и конвертациями, что очень удобно.

Мы видим, что виза стимулирует поток и, по нашим данным, число бронирований со стороны иностранных туристов не снизилось в прошлом году даже после окончания высокого летнего сезона. Считаем, что это результат в том числе и введения электронной визы. То есть это реально работающий и очень сильный инструмент продвижения. Электронными визами сейчас пользуются фактически все наши клиенты. Это и Китай, и тот же Иран, и Индия. Есть жалобы на отдельные моменты, связанные с тем, что много пунктов для заполнения, их больше 50. Но, как мы знаем, анкеты на электронные визы других стран, того же Китая, гораздо более сложные. В целом к этой процедуре большинство относится с пониманием. Из пожеланий к совершенствованию системы – сделать визы двукратными, так как существует запрос на комбинированные туры, например, Россия-Казахстан или Россия-Белоруссия, и двукратные визы позволили бы активнее продавать такие маршруты. Также наличие открытой визы в Россию, на мой взгляд, стало бы дополнительным стимулом для туриста совершить повторную поездку в нашу страну.

Уверен, что к сезону 2024 года с работающей и "обкатанной" электронной визой по итогам года получим гораздо больше туристов, чем в 2023 году.

- Почему китайские туристы ездят по электронным визам, а не групповым безвизовым спискам? Этот механизм ведь заработал одновременно в августе 2023 года.

Опыт нашей компании не совсем показателен, так как 80% наших китайских гостей едут из Гонконга, а им по действующему межправительственному соглашению вообще не нужны визы. Туристы с материковой части Китая чаще всего это деловые туристы и мини-группы, состав которых постоянно меняется. Он может быть и больше, и меньше пяти человек, в этом случае также больше подходит электронная виза, чем безвизовые списки. Тем не менее «Интурист» входит в список организаций Министерства экономического развития РФ, которые могут участвовать в безвизовом групповом туристическом обмене.

- Вы согласны с тем, что после пандемии китайский туризм изменился и уже не будет таким как прежде – массовым и недорогим?

- Китайский рынок точно также реагирует на все внешние и внутренние изменения, как и все другие рынки. А въездной туризм после пандемии действительно сильно изменился во многих аспектах. Уменьшилась глубина бронирования, стал значительно меньше размер групп, увеличилось количество индивидуалов и доля деловых туристов — больше 60%. Все это актуально и для Китая. Высокая стоимость авиабилета – это сейчас основной тормозящий фактор развития именно массового туризма. До пандемии перелет стоил в 2,5−3 раза дешевле, чем сейчас. Сегодня к нам приезжают из Китая в основном более состоятельные туристы, чем ранее, то есть средний класс и выше среднего, и это не массовый туризм. Также до пандемии в Китае были субсидиарные программы путешествий, они сейчас приостановлены. Практически отсутствуют бронирования и от тайваньских компаний.

Китайский рынок всегда был интересен туроператорам со всего света, так как туристы любознательны, очень организованы. Необходимо прилагать большие усилия для их привлечения. Хотя наши представления о размерах этого рынка преувеличены – несмотря на многочисленность населения загранпаспортами владеют только 200 млн. Это тоже много, но не полтора миллиарда

- Что государство может сделать, чтобы вы принимали здесь больше иностранных туристов? Какие меры поддержки вам нужны?

Важно продвигать Россию за рубежом под единым брендом. Наибольшую активность проявляют турофисы Москвы и Санкт-Петербурга, мы участвовали во многих мероприятиях, организованных ими на очень хорошем уровне. Но интересы наших туристов простираются далеко за пределы двух мегаполисов. Им интересны Мурманск, Архангельск, Байкал и многое другое. Не менее важен и вопрос субсидий отправляющим зарубежным компаниям, которые можно использовать как на продвижение российского продукта, так и уменьшение стоимости тура.

Плюс ко всему важно, продвигая отечественный продукт в профессиональной среде, не забыть и сегмент B2С – как донести информацию о себе до рядовых иностранных туристов. На тех же выставках мы до сих пор слышим вопросы, где купить тур в Россию. Про электронные визы тоже далеко не все знают. И здесь мы самостоятельно вряд ли сможем достучаться до иностранных туристов. Нам нужно больше и эффективнее работать с отправляющими компаниями и возможно даже субсидировать их рекламу, их усилия по продвижению России среди их клиентов в той же Индии или Малайзии – больших странах, где знают про Россию гораздо меньше, чем хотелось бы. Говорят, у нас там есть Красная площадь и на ней стоит Диснейленд. Знания о нашей стране за рубежом очень зачастую фрагментарные. Мы сами-то свою страну не знаем целиком, настолько она огромная и разнообразная, а иностранцы и подавно. И если бы, например, международные отечественные СМИ делали преференции для отправляющих иностранных компаний на рекламу именно туров в Россию с конкретными контактами, где их купить, конечно, это был бы тоже большой плюс.

- Какие доли у "Интуриста" занимают разные виды туризма?

- До пандемии у нас примерно такие были пропорции: 50% выезд, 30% въезд и 20% внутренний туризм. Теперь у нас внутренний туризм и выезд сравнялись и на них приходится примерно по 45%, а въезд существенно сократился и составляет не больше 10% наших объемов. Надеемся, что в 2024 году ситуация поменяется и въезд у нас увеличится. Уверен, что увеличится внутренний туризм, а выезд скорее всего, будет меньше.

- Почему вы прогнозируете еще большее сужение рынка выездного туризма? Ведь его география в прошлом году выросла.

- Прежде всего из-за цен, которые существенно выросли. Основной паксмейкер выездного туризма – Турция, где в прошедшем году средний чек вырос больше, чем в два раза. И вряд ли в этом году мы увидим снижение цен, потому что все факторы, влияющие на их рост – ослабление рубля, дорогая авиаперевозка из-за дефицита судов, все это останется. Поэтому мы считаем, что тенденция к сокращению выезда сохранится.

- Но ведь цены растут и на внутреннем рынке.

- На выездном они растут более ощутимо из-за курса и авиабилетов. Все-таки внутри России все взаиморасчеты идут в рублях и плечо, связанное с дорогой, намного короче. А чем дальше перелет, тем больше он влияет на стоимость тура. То есть, если во внутреннем туризме стоимость дороги не превышает половины стоимости тура, она составляет 30−40% турпакета, а иногда даже и меньше, то на выездных, особенно дальнемагистральных направлениях, составляющая именно авиабилетов, который максимально подорожал — это 60%, а, например, для Таиланда –все 70% от стоимости тура.

- Как вы оцениваете общее повышение цен на внутреннем рынке?

- К сожалению, мы наблюдаем повышение цен во многих сегментах. Общее подорожание примерно 15%. Это не то, чтобы новый тренд, некоторый рост происходит из года в год. Плохо для рынка, когда получаются резкие скачки. В этом году они возможны для экскурсионных туров, так как гостиницы в среднем подорожали на 10−15%, музеи, объекты показа – на 5-7%, а составляющая наземного транспорта в частности автобусов и микроавтобусов дорожает очень существенно. Те прайсы, которые мы получаем, выше на 30-40%, чем годом ранее.

На это множество причин: это и трудности с импортом и обслуживанием некоторой зарубежной техники, и дефицит больших автобусов, которые используются именно для заказной туристической перевозки, и трехкратное увеличение утилизационного сбора, которое транспортники получили в прошлом году.

Все факторы суммируются и в итоге именно автобусная составляющая существенно повышается. Это все отразится прежде всего на стоимости экскурсионных туров, в том числе в Москве, Петербурге, Золотому кольцу.

- По вашему прогнозу, насколько они могут подорожать?

- Общее подорожание, как говорил, примерно на 15% может быть, но хочу сказать, что, как правило, наши туристы не готовы платить больше. Они пожертвуют либо продолжительностью туров, либо качеством. То есть, если раньше ездили в отели 4+-5*, они были доступны в постпандемийный период, то тут будет снижение категорийности до четырех, до трех звезд, чтобы выйти на привычные цены. В итоге средний чек не изменится за счет того, что в жертву приносится продолжительность тура и качество размещения.

- Появятся ли в этом году на рынке какие-то новые направления внутреннего туризма или все, что можно было предложить в России интересного, уже предлагается?

- Российские регионы нами достаточно объемно представлены. Мы еще в 2014 году усилили наш департамент внутреннего туризма, чтобы создать максимальный ассортимент (ранее были в основном пляжные направления). Сейчас делаем упор именно на ассортимент, на разнообразие продуктового портфеля, его доступность. То есть получаем больше отелей на эксклюзивных условиях, берем больше жестких блоков, жестких гарантий, что опять же дает и наличие мест в высокий сезон, и гарантию низкой цены, больше экскурсионных программ. Уделяем особое внимание качеству сервисов. Можно одинаково просто забронировать сложный мультимодальный тур, например, в Карелию, который сочетает разные виды транспорта или многодневную экскурсионную программу по четырем Кавказским республикам, где есть исторические, религиозные, гастрономические элементы. В то же время можно купить просто обзорную пешеходную экскурсию в Санкт-Петербурге. При этом для индивидуальных туристов всегда есть возможность присоединиться к группам, что существенно сокращает расходы на путешествия. Получается так называемый эффекта ИКЕА, когда, делая индивидуальный заказ, получаешь оптовую цену.

Мы видим рост продаж в текущем году в 2-3 раза. Он связан в том числе с тем, что все больше туристов начинают пользоваться ранним бронированием на внутреннем рынке. Как раньше покупали в январе Турцию, так теперь бронируют с такой же высокой глубиной и Сочи, и Крым, и Дагестан. Почему это происходит? Потому что сейчас ниже цены по раннему бронированию и потому, что люди знают, что в мае номеров в хороших отелях может не остаться.

- Сколько с вами сотрудничает турагентств и как вы и ваши партнеры пережили внедрение электронной путевки?

- Сейчас с нами работают порядка 15 тысяч агентов и, думаю, это порядка 80% всех агентств на рынке. При введении электронных путевок мы постарались максимально избегать каких-либо чувствительных изменений в работе с агентствами. А те нововведения, которые появились в работе компании касались больше условий платежей, статусов заявок. Они не спровоцировали агентства к прекращению работы с нами и можно сказать прошли незаметно. Партнерская база фактически не изменилась с введением электронной путевки.

- Получается, электронная путевка, которую все очень боялись, не привела к революции на рынке?

- Изменения есть, но они в большей степени технические и юридические. А в работе, к которой привыкли агенты, изменения минимальны.

- Насколько затратным оказалось для вас введение путевки?

- Непосредственные затраты, связанные с сертификацией, с установкой оборудования, для работы именно с информационной системой для нас, как для крупного туроператора, были относительно небольшими. Но мы были вынуждены на несколько месяцев отвлечь часть программистов и системных администраторов от их непосредственных задач и переключить их на интеграцию, на доработки и адаптацию систем, на установку дополнительных модулей. Посчитать эти затраты невозможно.

На старте было, конечно, очень много ошибок технических, они и сейчас есть, но мы находимся в контакте с оператором информационной системы, работаем по каждому прецеденту. Не скажу, что все происходит полностью гладко, но, так или иначе, все вопросы решаются.