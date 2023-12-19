Фото: Комитет по туризму города Москвы

- Как вы оцениваете итоги премии "Путеводная звезда" в этом году?

- Никто заранее не мог предсказать результат, поскольку в Москве много достойных проектов, которые из года в год показывают высокий уровень. Следовательно, конкуренция между проектами довольно серьезная, и сложно делать заранее какие-либо прогнозы. Все победители – настоящая гордость города и москвичей, и я очень рада, что у нас есть такие проекты.

- Как отбираются участники, увеличивается ли их число год от года?

- Подать заявку на участие может любой представитель сферы туризма и гостеприимства: от крупных компаний до самозанятых граждан. К числу последних относятся кондитеры, экскурсоводы, журналисты и т.д. При выборе номинаций и оценке претендентов большую роль играет участие в продвижении событийного и гастрономического туризма. Число участников растет с каждым годом, как и расширяется число номинаций. Премия развивается вместе с городом. В этом году поступило 477 заявок, в то время как в прошлом году их было 404.

- Как проходит голосование?

- Победителей определяют по оценкам профессионалов индустрии, в том числе по рейтингам систем бронирования, отзывам потребителей и итогам онлайн-голосования. Голосование проходит в несколько этапов. Участники набирают определенное количество баллов, что позволяет им пройти в следующий этап.

В этом году было представлено 22 номинации. В шести из них победителей определяло экспертное жюри, в 11 номинациях лучших выбирали москвичи при помощи голосования на сайте проекта “Активный гражданин”. Пять номинаций были специальными призами от организаторов Премии.

- В чем цель премии?

- В задачи Премии входит поощрение новаторских инициатив и формирование положительного имиджа Москвы как мирового туристского центра. Премия оценивает эффективность новаторских методов в туристической отрасли, формируя вектор развития для новых проектов.

- Способствует ли она улучшению сервиса в столичном туризме?

- Премия Правительства Москвы "Путеводная звезда" — престижная награда, она повышает статус победителя в глазах и участников рынка, и потребителей. Когда победителей признают лучшими в своей нише, это мотивирует к новым достижениям, к созданию интересных туристических продуктов. Участники стремятся повысить качество своих услуг, чтобы получить эту награду. Речь идет об улучшении гостиничного сервиса, качества обслуживания в ресторанах и кафе, более интересных экскурсионных и выставочных продуктах, более захватывающих публикациях. А это, в свою очередь, влияет на туристическую привлекательность столицы в целом. Кстати, следующая премия "Путеводная звезда" будет юбилейной. Мы будем вручать ее в 25-й раз. Так что будем ждать новые интересные проекты в сфере туризма.