- Последние годы не радовали отельеров Красной Поляны большим количеством снега. Но в этом году снежный покров лег так рано, что трассы удалось открыть уже 1 декабря. А какие прогнозы у метеорологов по поводу всего зимнего сезона?

- У нас на курорте три метеостанции, мы постоянно делаем замеры состояния снега и уровня лавинной опасности. Каждое утро принимаем решение об открытии трасс в зависимости от погодных условий. Сейчас высота снега больше метра на верхних отметках курорта, что позволило открыть сезон на две недели раньше срока. Изначально мы планировали открывать трассы 15 декабря. Судя по погодным условиям, в этом году можно смело бронировать отели не только на январь-февраль, но и на март, и на апрель – мы ожидаем, что и в эти месяцы снега на трассах будет достаточно.

- Но ведь выпавший в ноябре снег может растаять, если будет оттепель и дождь?

- Снег выпал в горной долине выше 2000 метров, там стабильные холода и там снег точно не растает благодаря высоте и особому природному рельефу этой долины. Уже сформирована хорошая подложка и снег на отметках выше 2000 метров пролежит до июня.

- Туроператоры говорят о том, что на Новый год в Красной Поляне аншлаг – зимой это чуть ли не самое популярное направление организованного туризма в России. Вы ощущаете рост спроса?

- Сейчас на новогодние каникулы забронировано порядка 70% номеров в наших отелях и апартаментах, через две недели добронируют то, что осталось, и загрузка вырастет до 95%. Среди отелей наиболее популярны пятизвездочные, Rixos уже весь раскуплен, так как это флагманская «пятерка». Глубина продаж на Новый год в этом году существенно выше, чем в прошлом, поскольку зимой наш главный маркетолог – это снег.

Снег выпал, глубина бронирований выросла. В феврале ситуация тоже лучше, чем год назад, так как этот месяц с каждым годом становится все популярнее у туристов. Средняя загрузка 65%. Апартаменты в этот период загружены на 72%, пятизвездочные отели – Rixos, Marriott – на 64-67%. В отличие от Нового года, в феврале более популярны апартаменты. Их часто выбирают те, кто добирается к нам на машинах, с семьями и домашними питомцами.

Уже в июле, когда мы открыли раннее бронирование номеров и ски-пассов, было видно, что темпы продаж превышают прошлогодние примерно на 5%. Это связано с тем, что по раннему бронированию всегда очень хорошие цены и скидки, и опытные лыжники стараются забронировать отели в Красной Поляне по наиболее выгодной цене.

Хотя в последние годы все более заметный тренд – бронирование отдыха в последнюю минуту: люди следят за погодой, снегом, ценами на авиабилеты и буквально накануне вылета покупают туры. Особенно, кстати, эта тенденция характерна для туристов до 30 и без детей из всех регионов. Они легко берут билет и бронируют отель в пятницу, прилетают на выходные и улетают в понедельник. И это не обязательно люди из соседних регионов, активно летят на выходные и москвичи.

- Из каких регионов к вам приезжает больше всего туристов?

- Здесь все традиционно – прежде всего, загрузку дают Москва, Петербург и Краснодарский край, а наши соседи – Ростовская область, Ставропольский край в последнее время существенно подросли. Плюс те города-миллионники, откуда есть прямые рейсы в Сочи. Мы видим, что география растет с каждым годом в том числе благодаря тому, что региональные комитеты по туризму занимаются не только привлечением туристов к себе, но и продвижением внутреннего туризма по России в целом. Мы с ними работаем, приглашаем к нам, продвигаем наш курорт.

- Как изменилась стоимость ски-пассов в этом году?



- Незначительно, как и номеров в отелях. У нас каждый год происходит рост цен в пределах инфляции на 5-10%, в этом году – на 10%. Но для ски-пассов разработана гибкая сетка тарифов, которая позволяет существенно сэкономить. Например, однодневный ски-пасс в низкий сезон обойдется в 3300 рублей, а если брать на неделю, то цена дня составит 2300. Плюс много тарифов со скидками до 20% для тех, кто берет ски-пасс и при этом пользуется прокатом и услугами инструкторов.

Еще один вариант сэкономить на ски-пассе – купить сезонный. Если турист планирует кататься 2-3, а тем более больше раз за сезон, ему будет более выгоден сезонный ски-пасс. Например, в этом году он стоит в 51 500 рублей и включает неограниченное катание в любое период в течение всего зимнего сезона. Если мы сравним его стоимость с ценой дневного, получается, что это 14 однодневных ски-пассов в высокий сезон. В целом если в планах катание хотя бы в течение двух недель за зиму, сезонный получается выгоднее. Сезонные ски-пассы, кстати, покупают далеко не только жители ближних к нам городов, таких как Сочи или Краснодар: 35% продаж приходится на москвичей, которые внимательно следят за нашими предложениями

Для желающих осваивать все три курорта горного кластера Сочи есть единый сезонный ски-пасс на все трассы Курорта Красная Поляна, Розы Хутор и ГТК «Газпром», он в этом году стоит 72 тыс. рублей. А в день на Новый год – 5,7 тыс. рублей.

- А что с ценами на отели?

- У нас динамическое ценообразование, и цены меняются каждый день в зависимости от загрузки той или иной даты. В целом цены выросли в пределах инфляции на те же 10%. Сейчас еще действует тариф раннего бронирования «Отдыхай и катай», по которому можно купить отель со скидкой 10% и ски-пасс со скидкой 25%. Для примера, на выходные 16-17 декабря самые дешевые апартаменты обойдутся от 4,1 тыс. на двоих, пятизвездочный Новотель Резорт – от 15 тыс. за номер на двоих, в самом дорогом отеле Rixos номер на двоих – 20 тыс. рублей.

- Что чаще выбирают гости курорта – лыжи или сноуборд? Меняется ли как-то соотношение любителей того и другого снаряжения?

- Более популярны лыжи и больше детей учатся кататься на лыжах. Три четверти новичков хотят встать на лыжи. Сноуборд безусловно предпочитает молодежь от 15 до 25 лет, но на склонах мы видим порядка трети катальщиков на сноубордах, остальные лыжники. Если говорить про прокаты – пропорции те же: 70% арендуемого оборудования – это лыжи и 30% сноуборд. В год может быть на 3-4% снижается количество сноубордистов и, соответственно, растет лыжников, но не могу пока сказать, что это свидетельствует о какой-то заметной тенденции.

- Какая доля гостей, по вашей оценке, не катается ни на чем?

- Мы считаем, что не катаются процентов 30 наших гостей – они приезжают просто отдохнуть, подняться в горы, походить по ресторанам. Плюс есть те, кто приезжает, катается два-три раза, а дальше проводит время на открытых террасах горных ресторанов.

- Если загрузка ваших отелей растет, увеличивается ли количество инструкторов в горнолыжных школах?

- Да, их будет от 100 до 130, в зависимости от загрузки курорта. Мы видим, что желающих научиться кататься больше с каждым годом, поэтому расширяем и прокаты, и количество инструкторов. Для детей будет работать Академия райдеров, где им предложат заниматься не только один на один с инструктором, но и в группах с игровой методикой, что обычно нравится детям больше. Мы, кстати, видим, что детей до 9 лет на курорте каждый год больше на 20-30%.

- Что нового появится на курорте в этом сезоне?

- Мы обновили оборудование прокатов и, как я уже говорила, расширили штат инструкторов. Количеств трасс не изменится – в прошлом году мы завершили реконструкцию трассы Восточная, самой длинной в горном кластере Сочи, и сейчас у нас протяженность трасс составляет 30 км.

Для тех, кто не катается, в отелях есть центры , где подскажут чем заняться на курорте: покататься на тюбинге, снегоходах, познакомиться с хасками и северными оленями. Плюс в каждом отеле есть спа-комплекс. Еще одна новинка сезона – репозиционирование одного из отелей. Новотель Конгресс теперь будет называться Новотель фит, так как растет количество гостей, которые хотят продолжать заниматься спортом даже на отдыхе. Для них важно придерживаться своего системного расписания. У нас есть профессиональные спортсмены, которые занимаются с гостями, предлагая разные виды тренировок от растяжки и йоги до силовых. Кроме того, для них организованы лыжероллерные тренировки. И в отеле мы открыли точку фит поинт – единую точку доступа ко всем спортивным активностям курорта.

Плюс запустили Краснополянскую кухню в ресторане «Вершина» на высоте 2200 метров над уровнем моря. Шефы ресторана – специалисты по локальной кухне самых разных народов, которые здесь проживали – эстонцев, греков, кубанцев. Они специально собирали интересные рецепты, общаясь с местными жителями. Из самых интересных блюд упомяну форель Ахцу в староабхазском стиле, козленка по-гречески и клецки с уткой по-эстонски.

- Сколько в этом году ждете гостей за зимний сезон?

- Не меньше 800 тысяч. Кстати, 7 февраля на курорте будет широко праздноваться десятилетний юбилей Зимней Олимпиады в Сочи.