- Расскажите об итогах летнего туристического сезона. Оправдались ли ваши ожидания? Чем он больше всего запомнился?

- Об итогах сезона говорить рано, мы в компании подводим их обычно в конце года, потому что считаем годовой объем туристов. В целом 2023 год порадовал россиян открытием новых стран с прямым авиасообщением. Спрос на заграничный отдых уверенно восстанавливается. Правда, допандемийные объемы еще не достигнуты, что, в первую очередь, связано c количеством рейсов и доступных стран для отдыха. Так, за первые девять месяцев 2023 года россияне посетили 105 стран, в 2022 году эта цифра была почти в 2 раза меньше — 60 стран, а в 2021 — всего 40.

Отмена ковидных ограничений, упрощение визовых формальностей, выгодные цены на отели и перелеты, и многие другие факторы положительно сказываются на выездном туризме и его поэтапном восстановлении.

- Какие направления стали лидерами и аутсайдерами прошедшим летом? Были ли направления, которые вас удивили?

- На первом месте традиционно Турция, на втором в этом сезоне выстрелили ОАЭ. Это связано с расширением полетных программ авиакомпаний эмиратов. Третье место занял Египет. К сожалению, по сравнению с прошлым годом объемы продаж в АРЕ немного снизились, что связано с закрытием пролета для авиакомпаний с двойной регистрацией.

Если говорить про аутсайдеров, то очевидное проседание спроса и продаж идет по тем же направлениям. Так, Турция, я думаю, недосчитается 1-1,5 млн туристов по итогам года из-за повышения цен на 30% перед началом летнего сезона. То есть турпоток из РФ в Турцию составит около 5 млн по итогам года.

Турция потеряла раннее бронирование из-за высоких цен, а когда отельеры в начале летнего сезона сделали скидки, произошло ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Если раньше по раннему бронированию мы продавали 30% туров на сезон, то в этом году реализовали 10%.

В этом году Таиланд показал хороший результат, туда летом мы отправляли достаточно большие объемы. Традиционно это было зимнее направление, а этим летом он вошел в топ-5, заняв четвертое место.

Также в топ-5 вошли Мальдивы, которые активно продвигаются на российском рынке и адаптируются под запросы наших туристов. Некоторые отели там предлагают размещение с питанием по системе «все включено», добавили анимацию.

Мы развиваем и внутренний туризм, так как понимаем, что путешествия по России – это большие возможности в плане бизнеса. Пока Россия занимает одиннадцатое место по объему продаж. Но мы работаем над тем, чтобы она поднялась в нашем рейтинге выше. Летом наиболее популярным направлениями были Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан.

Поскольку сейчас открыто много стран, то большим спросом у нас пользуется агрегатор туристических услуг Tez Plus, который мы запустили как расширенный аналог Booking.com после его ухода с рынка РФ. Рост объема бронирования услуг через новый сервис в этом году составил 500% по сравнению с прошлым годом, забронированы туры в более чем 120 стран.

Сейчас сервис актуален для турагентов, но скоро сервис будет доступен и туристам. Оплата тура, авиаперелета, размещения, экскурсии, трансфера будет происходить в рублях.

- В этом летнем сезоне россияне столкнулись с серьезным повышением цен на выездных направлениях из-за ослабления рубля. Снизились ли продажи из-за этого и на сколько? Что будет с ценами дальше?

- На самом деле, турист как хотел отдохнуть, так и хочет. Но если у него скопилась сумма в рублях, которую он готов потратить на отдых, то он планирует в нее вписаться. Соответственно, путешественник просто будет корректировать свои запросы.

Ослабление рубля привело к перераспределению спроса по объектам размещения. В прошлом году отели 5* бронировали 70% туристов, 4* — 25%, 3* и ниже – 5%, их туристы почти не брали. В этом году ситуация иная: отели 5* просели на 20%, 4* стали занимать долю в 40% и 3* — 10% и ниже.

По дорогому сегменту такого проседания нет. По каждому направлению есть возвратные туристы с высоким доходом, которые высоко ценят свой комфорт, вне зависимости от возможных колебаний стоимости тура.

Что касается цен в следующем году, то напомню, что у нас динамическое ценообразование, поэтому все очень зависит от загрузки гостиниц. Если на этапе раннего бронирования отель загрузит себя на 80% на весь сезон, то ему нет смысла предлагать скидки на размещение, а если на 10-30%, то скидки и акции будут сопровождать объект весь сезон.

- В этом году значительно подорожал отдых в популярной у россиян Турции, что привело к заметному снижению спроса. Какие направления получили туристов, не поехавших в Турцию? Будут ли туроператоры продлевать на зиму летние программы, как это делалось в последние годы до пандемии?

- Повышение цен оттянуло обеспеченных туристов из Турции на Мальдивы, поскольку разница в цене была не такая большая. Если они могут потратить миллион рублей на отдых, то путешественники отдают предпочтение более экзотическим направлениям – Мальдивам, Маврикию. Тем более, что в этом году количество доступных стран и полетных программ больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым летним сезоном.

Таиланд не может конкурировать с Турцией на ее уровне, поскольку страны предлагают разные продукты. С детьми в Таиланд летают реже, другой тип отдыха.

Регулярные рейсы в Турцию есть, чартеры на зиму ставить не планируем. Мы рассматриваем вариант взять блоки мест, находимся на стадии переговоров. Но мне кажется, что будет достаточно регулярных рейсов. Загрузка рейсов в Турцию на Новый год невысокая, хорошо бронируются Мальдивы, там качественные объекты размещения уходят на стопы. Также на новогодние каникулы пользуются спросом Таиланд, ОАЭ, Египет.

- Какой будет ценовая политика турецких отельеров в следующем году? Сделали ли они выводы из ситуации 2023 года или стоит ждать нового повышения цен?

- Важно отметить, что Турция сама по себе очень гибкая, и если этот сезон они немножко проиграли, то на следующий сезон уже многие отели дают цены в евро ниже примерно на 30%, чем были в этом году. Если курсы мировых валют не продолжат расти к рублю, то цена будет ниже в валюте, чем в этом году. Сейчас мы заключаем контракты по Турции на следующий сезон и видим, что цены ниже.

- Как развивается ситуация с продажами туров в Египет? Повлияли ли на спрос и соответственно цены туров события в соседнем Израиле?

Ситуация непростая, делать какие-либо прогнозы на дальнейшее развитие событий невозможно.

Вплоть до ноября продажи по направлению оставались стабильными, но снизилась глубина бронирований и средний чек.

- А какие европейские направления пользуются спросом у россиян? Как обстоят дела с оформлением шенгенских виз через туроператоров?

- Интерес к Европе есть, спрос по сравнению с прошлым годом вырос. Среди самых востребованных направлений – Греция, Кипр, Франция. С визами проблем как таковых нет, увеличился срок рассмотрения заявлений и чаще визу дают под даты поездки. Нет, как это было раньше, виз на 5 лет, на три года.

Некоторые консульства готовы давать аккредитацию туроператорам, и тогда мы можем заносить документы на визы. Если говорить о Греции или Кипре, то процент отказов минимальный или их нет вообще. Когда документы подает туроператор, то консульство понимает, что это не просто какой-то человек, у которого могут быть скрытые цели поездки. Это организованный турист, который едет тратить деньги в страну.

- Какие направления наиболее востребованы в осенне-зимнем сезоне? Появятся ли в ассортименте туроператоров какие-то новые направления предстоящей зимой?

В предстоящем осенне-зимнем сезоне представлены все традиционные допандемийные направления, пожалуй, кроме Китая. Лидирующую позицию занимают ОАЭ, на их долю приходится чуть меньше половины от общего числа поступающих бронирований. Второе место делят в равных пропорциях Таиланд и Египет (по 16%). Замыкают пятерку лидеров Венесэула и Мальдивы (около 5% на каждое направление). На сегодняшний день туристы забронировали туры в 75 различных стран, и эта цифра в осенне-зимний период увеличится примерно в 1,5 раза.

В России зимой будут пользоваться популярностью горнолыжные туры в Красную Поляну, Шерегеш, а также экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.

Что касается новых направлений, то мы очень надеемся на Хайнань. Единственный авиаперевозчик, который заявлял о своих серьезных намерениях – это Hainan Airlines. Мы пока анализируем те предложения и цены, которые они дали, насколько они интересны для рынка. И рынок размышляет, тратить деньги на Hainan Airlines или дождаться предложений от других компаний.

- Когда можно ждать появления прямых рейсов на китайский Хайнань? Нет ли у вас информации, почему в условиях достаточно большого числа рейсов между РФ и Китаем авиасообщение с Хайнанем до сих пор не возобновлено?

- По моим внутренним ощущениям, мы можем рассчитывать на запуск прямых рейсов на Хайнань в декабре. Мы анализируем возможность открытия продаж туров на прямых рейсах на остров, потому что спрос большой.

На Хайнане производился ремонт ВПП, окончание ремонта произошло раньше срока, а китайский турбизнес оказался не готов к стремительному запуску. Для этого нужно время.

Предпосылки были весной этого года, потом планировали летом полететь, а теперь эксперты более осторожны в своих оценках.

- Начали ли вы отправлять туристов в Китай в рамках безвизовых списков? Почему, по вашей оценке, безвизовый обмен возобновляется так медленно?

- Российские туристы очень интересуются Китаем, очень много бронирований туров на материк. Что касается групповых безвизовых турпоездок, то пока мы туристов не отправляем по этому соглашению. Мы получили аккредитацию на китайский визовый центр, но все равно пока надо подавать документы на визу. Правда, в упрощенном режиме.

Полноценный запуск безвизовых поездок зависит не только от готовности туркомпаний, но и от правительственных соглашений, формальностей.

- Готов ли турбизнес к введению электронной путевки? Какие еще меры могут показать себя эффективно в регулировании туристического рынка?

- Интеграция системы «Электронная путевка» идет, ведутся работы с программистами, учитываются все недочеты. До 15 ноября у нас есть время, чтобы все подготовить. Насколько я знаю, крупные игроки туристического рынка справляются с подключением и отладкой работы в ней. До 15 ноября мы все тестируем и очень надеемся, что все пройдет хорошо.

Что касается небольших туроператоров, то у них могут быть трудности, поскольку это недешево, нужен программист, который возьмет на себя эту работу. У небольших туркомпаний зачастую нет таких ресурсов, нет бюджета, чтобы расширить штат сотрудников. Возможно, регулятор продумает этот момент и облегчит подключение небольших туроператоров, придумает какую-то унифицированную программу.

В отечественной туриндустрии есть и другие проблемы – неурегулированная деятельность онлайн-агрегаторов и необходимость получения лицензии для работы в туротрасли. Сейчас на платформах онлайн-агрегаторов появляется все больше турпакетов, где бронирование проживания происходит не через туроператоров, а в отелях напрямую или у других принимающих партнеров.

Согласно российскому законодательству, две и более услуг, приобретенных одновременно, считаются турпакетом, для продажи которого необходимо иметь соответствующую лицензию и состоять в Едином федеральном реестре туроператоров. То есть агрегатор сейчас – это посредник, который не несет какой-либо ответственности. Поэтому так важно начать регулировать их деятельность, например, приравнять к туроператорам. Это повысит безопасность туристов при покупке тура, увеличит прозрачность рынка.