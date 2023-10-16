Фото: Сочи Казино

- На базе игорной зоны «Красная Поляна» уже создана туристическая территория. Что это такое?

— Игорная зона «Красная Поляна» — это олимпийское наследие, а современные реалии требуют изменений. Наши гости хотят от любой поездки большего – развлечений, активного отдыха и гастрономических изысков. Поэтому для развития самого туристического кластера Сочи мы начали организовывать событийные мероприятия. Для этого возведен концертно-спортивный зал RED ARENA, где проводятся шоу программы, выступления звезд эстрады, спортивные и MICE мероприятия и многое другое, открыты отели и рестораны. Так мы сохраняем туристов в нашей «экосистеме». В последние годы большой популярностью пользуется гастротуризм. Есть гости, которые приезжают только в ресторан и только на определенное наше блюдо нашего бренд-шефа Ильи Захарова.

Фото: Сергей Комаров

В ближайшие годы комплексное развитие туристической территории игорной зоны «Красная Поляна» будет продолжаться. Мы планируем провести реновацию комплекса «Горки-молл». Туда будут заводиться такие новые услуги, как электронные спортивные площадки, MICE площадки, бары и рестораны, digital развлечения. Это масштабный проект под названием «Эпицентр». Его мы планируем запустить в 2026 году.

- «Красная Поляна» уже несколько лет трансформируется в туристическую территорию. А как будет происходить этот процесс в других российских игорных зонах?

Фото: Сочи Казино

- В «Красной Поляне» уже сформирована инфраструктура. Но если мы берем игорные зоны «Приморье» на Дальнем Востоке и «Сибирская монета» на Алтае, то там ситуация совсем другая. Например, «Приморье» получит дальнейшее развитие после реализации мастер-плана, где будут учтены все потенциальные пути гостя: автомобильные дороги, отели, развлечения, рестораны, кафе и все, что необходимо для путешествия по региону.

В эти мастер-планы заложена идея того, что казино не является основополагающей услугой, а формирует комплексный подход к отдыху и развлечениям. Это и способствует развитию туристических территорий вокруг игорных зон.

Представители Ассоциации игорных зон России (АИРИС) встречались с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и договорились, что игорная зона «Сибирская монета» пойдет по такому же пути, как Приморский край. То есть, там будет разработан мастер-план, где казино — это не основная услуга, а только часть большого туристического проекта.

- Кто выступает инициатором и инвестором этих проектов?

- Инициатором развития туристических территорий является АИРИС – ассоциация, которая объединила все действующие игорные зоны России — «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна». Есть и другие заинтересованные инвесторы. К примеру, в Приморском крае есть корпорация развития Дальнего востока (КРДВ) – это тот государственный орган, который ищет инвесторов непосредственно на туристический кластер. А с мастер-планом им гораздо легче их найти. Соответственно, инвестор, который заходит на эти территории видит, где по плану будут дороги, и какая планируется инфраструктура, — все то, что определяет путь гостя.

- Какие объекты появятся на этих новых туристических территориях?

- Казино будет только там, где разрешена игорная зона, а вокруг них – масштабная многофункциональная туристическая инфраструктура.

Это различные MICE площадки, всевозможные парки, многофункциональные объекты общественного питания и, конечно, инфраструктура для сотрудников (кампусы): детские сады, школы, поликлиники, больницы, магазины. Важно отметить, что все игорные зоны кроме Сочи расположены далеко от города, и это серьезная проблема для сотрудников. Однако она будет решена в соответствии с мастер-планами, разработанными АИРИС.

Вероятно, такая же перспектива ждет игорные зоны Калининграда и Крыма.

- Какова сегодня посещаемость российских игорных зон?

- За летний сезон 2023 их посетило 353,2 тыс. гостей. Начиная с 2020 года мы фиксируем стабильный рост числа посетителей в летние месяцы: 2020 год – 129,2 тыс. человек, 2021 год – 253,8 тыс., 2022 – 296,8 тыс.

В этом году лидером по количеству посетителей стала игорная зона «Красная Поляна», южная игорная зона приняла 207 827 человек. Вторым по популярности стало казино Tigre de Cristal (игорная зона «Приморье»), принявшее 89 139 гостей. Далее следует калининградская «Янтарная» — 41 442 гостя. Рейтинг посещаемости замыкает «Сибирская монета» на Алтае, где за лето побывало 14,8 тыс. человек.