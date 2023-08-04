- Какие проекты на Черноморском побережье реализует LeePrime Group? Когда они будут введены в эксплуатацию?

- Объем инвестиций в туристическую отрасль Краснодарского края за последние годы существенно вырос. Реализуемые сегодня проекты позволят создать в крае более 30 тысяч единиц номерного фонда. По оценкам инвесторов, с вводом их в эксплуатацию будет создано 18 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в работе LeePrime Group 17 проектов, 11 из них – в Краснодарском крае. Мы проектируем, управляем, строим отели под собственными брендами и в партнерстве с международными гостиничными компаниями. В результате реализации наших инвестиционных проектов в крае будет создано 6,25 тыс. номеров, что составляет более 20% всего строящегося номерного фонда в регионе.

Основные города Краснодарского края и Адыгеи, где мы строим – Сочи, Анапа, Майкоп. Отмечу, что мы возводим не только гостиничные комплексы, но и объекты санаторно-курортного сектора.

В 2024 году в горном кластере Сочи будут сданы первые два проекта компании — комплекс LeePrime residences Polyana Sochi и один из наших ключевых объектов – курорт LeePrime collection Medvezhij ugol 5* в долине реки Чвижепсе.

- Насколько вырастет инвестиционный портфель компании на рынке гостиничной недвижимости в ближайшие пять лет?

- Мы рассматриваем новые активы. Точные цифры в такой среднесрочной перспективе сложно назвать, так как они зависят от множества факторов. Хотя можно смело сказать, что в будущем внутренний туризм будет только развиваться. Приведу пример двух последних соглашений, подписанных на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме по строительству гостиничных комплексов в Анапе и Майкопе – общий объем инвестиций компании в проекты превысит 20 млрд рублей.

- Почему именно Сочи выбран флагманом для строительства отелей?

- Прежде всего, это локация – море и горы, благодаря чему Сочи является круглогодичным курортом. Плюс проведение Олимпийских Игр в 2014 году и развитие инфраструктуры позволило сделать его привлекательным с точки зрения привлечения инвестиций.

При этом объектов размещения здесь по-прежнему недостаточно. По данным администрации курорта, в текущем сезоне в Сочи работает более 2,3 тыс. гостиниц с суммарным фондом в 150 тыс. номеров, более 80% которого были забронированы еще в мае, а в июле власти уже заявили о 100%-ной загрузке отрасли.

Еще более интересную статистику в летний период показывают горные курорты, где в текущем году наблюдается рост бронирований более чем на 60% в сравнении с сезоном 2022 года. Сейчас средняя загрузка отелей в горном кластере Сочи достигает 80%.

Все эти цифры говорят о повышенном спросе туристов на отдых в регионе. То, что сейчас необходимо – улучшение качества услуг, поскольку российские туристы хорошо знакомы с высоким уровнем сервиса.

Еще один важный фактор, который, пожалуй, имеет отношение не только к Сочи, но и ко всем курортным городам – программа государственной поддержки санаторно-курортного сектора. Для нас это стало весомым основанием для развития оздоровительных программ, велнес-технологий, превентивной медицины.

- По какому принципу выбираете места для новых объектов?

- У нашего инвестиционного подразделения есть "воронка" параметров, влияющих на выбор локации. Еще недавно он состоял максимум из 10 пунктов, сейчас этот список значительно шире. Все понимают, что хорошее расположение означает успех проекта в целом. Мы учитываем сам земельный участок: пятно застройки, ландшафт, подъездные пути, наличие коммуникаций и их состояние, ограничения, которые могут быть в ходе его реализации. В случае, если на проектируемом участке есть строения, безусловно, будет изучаться возможность их использования.

Для оценки местоположения составляется SWOT анализ, который позволяет учесть все риски. Маркетологи изучают конкурентное окружение и возможности реализации: учитываются гостевые потоки, зоны действующих объектов, транспортные артерии и ряд других факторов. В итоге, имея все данные по участку, мы можем предложить концепцию проекта и определиться с тем, что в данной локации будет востребовано: отель, санаторий, комплекс апартаментов, каким должен быть номерной фонд, ценовой сегмент, набор сервисов.

Перечисленные параметры — это далеко не полный перечень того, что берется во внимание. Анализ локации – работа большой команды, где каждый со своей стороны оценивает проект. В итоге принимается решение о выборе местоположения.

- Эксперты сходятся во мнении, что в гостиничной отрасли растет популярность отелей премиум-сегмента. Вы согласны с этим? Влияет ли этот тренд на сроки окупаемости ваших проектов?

- Уже никого не удивляет выражение, что "Сочи – русский Монако". Развитая инфраструктура прибрежного и горного кластера плюс существующие ограничения на зарубежные путешествия делают курорт привлекательным. По официальной статистике в 2022 году Краснодарский край посетили 16 млн туристов, почти половина потока пришлась на Сочи. В текущем году эта цифра будет еще выше.

Курорт ежегодно бьет собственные рекорды по посещаемости и вне зависимости от экономических или геополитических обстоятельств был и остается приоритетным направлением для отдыхающих.

Тренд на премиальность Сочи начался не в текущем году, а с момента начала пандемии, и, по нашей оценке, в перспективе он сохранится. Премиум-сегмент и раньше был чрезвычайно конкурентным. Сегодня, на мой взгляд, успешным в этом сегменте может быть только отель, где каждая деталь соответствует высокому запросу гостя. Чем выше уровень отеля, тем больше ручной работы. В категории "пять звёзд и выше" гость должен получать максимально персонализированный подход. Простой пример: вы приезжаете в отель, и вас при входе встречают по имени. Это трогает гостя, и он возвращается снова.

Если говорить о цифрах, то сроки окупаемости гостиничных проектов в премиум-категории – от 10 лет.

- Российский турист, привыкший в свое время отдыхать за рубежом, требователен и к уровню сервиса. Существует ли проблема с кадрами? Как планируете искать и готовить персонал для новых проектов?

- Дефицит линейного персонала – проблема не только Краснодарского края, она актуальна для страны в целом. О нехватке специалистов сферы гостеприимства говорит более 80% отельных операторов, а дефицит кадров по итогам прошлого года в РФ составлял более 400 тыс. человек. Особенно востребованы такие специалисты как горничные, официанты, сотрудники зоны ресепшена.

Выход из сложившейся ситуации мы видим в популяризации профессий отрасли, а также активной подготовке будущих специалистов. Уже сейчас, на стадии строительства объектов, мы сотрудничаем с профессиональным сообществом, университетами страны. Например, с Финансовым университетом при Правительстве РФ реализуем совместную программу "Гостиничное дело", взаимодействуем с РЭУ им. Плеханова. Наши сотрудники регулярно повышают собственные компетенции.

В планах компании – воплотить в жизнь идею специальных кампусов для обучения будущих команд отелей без отрыва от практической деятельности.