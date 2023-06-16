Обычно пляжный отдых туристы комбинируют с посещением Сеула. Проведя несколько дней в столице Южной Кореи, можно отправиться в крупный, но более расслабленный Пусан.

Пусан

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Поездка на скоростном поезде из Сеула займет чуть больше двух часов, билеты на него лучше бронировать заранее, так как это очень популярное направление не только у туристов, но и корейцев.

Пусан – второй по величине город в Южной Корее и крупнейший порт. Он расположен на юго-востоке Корейского полуострова, на побережье Восточного моря. В Пусан приезжают, чтобы отдохнуть на пляжах, заняться серфингом, погулять по красивым улочкам города, провести время на термальных источниках и в спа.

Пляж Хэундэ – один из самых красивых в Южной Корее. Он находится в восточной части города и полюбился туристам за фотогеничную извилистую береговую линию с желтым песком, а также пологим входом в воду, что делает его удобным для семей с детьми.

Живописную береговую линию красиво обрамляют многочисленные небоскребы, в зеркальных стенах которых отражается синяя морская гладь. В некоторых из зданий располагаются гостиницы популярных международных брендов Accor, Marriott, Hyatt, Best Western и многих других. Есть здесь и отели крупнейших азиатских цепочек. Все объекты адаптированы к приему иностранных туристов.

Наиболее подходящий период для купания в Восточном море – с июня по август. Но и в другие время Хэундэ не пустует – здесь регулярно устраивают культурные мероприятия, в том числе международные фестивали, концерты и вечеринки.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Еще одной туристической достопримечательностью района стала реконструированная железнодорожная линия Haeundae Blue Linepark, которая проходит вдоль морского побережья. В капсульных кабинках можно насладиться живописным видом с высоты 7-10 метров над уровнем моря. Стоимость билета на двоих «туда-обратно» – около 3,1тыс. рублей. По тарифу обратный маршрут будет проходить в поезде, а не в капсуле.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Чтобы сделать классные фотографии для соцсетей обязательно стоит посетить культурную деревню Камчхон на юго-востоке Пусана. Маленькие домики на склоне горы построили беженцы, которые во время корейской войны убегали от военных действий и разрушений. Сегодня деревня стала удачным проектом властей города, которые смогли сделать квартал популярным у туристов. Камчхон оживили с помощью красок, арт-инсталляций, а на крышах домиков разбили сады и смотровые площадки.

На территории деревни есть сувенирные лавки и кафе, а также много арт-галерей и студий, где туристы могут попробовать освоить традиционное ремесло, посетить мастер-класс по гончарному искусству, изготовить поделки из дерева и многое другое.

В районе Чунгу у побережья находится один из крупнейших азиатских рыбных рынков Чигальчхи. Здесь можно не только купить свежую, сушеную рыбу, морепродукты, но и поужинать в одном из многочисленных ресторанов и баров, которые тянутся вдоль побережья. В меню следует обращать внимание на все позиции из рыбы.

А в октябре на Чигальчхи проходит рыбный фестиваль с конкурсами и развлекательной программой.

Нельзя забывать, что Пусан – не только курортный город, но и один из крупнейших мегаполисов в Азии, с многочисленными небоскребами. В одном из них расположен самый большой универсальный магазин в мире Синсеге Сентум Сити. Остров Чеджу Фото: Национальная организация туризма Кореи

Чеджу является самым большим из более чем четырех тысяч островов, принадлежащих Южной Корее. За мягкий теплый климат, пляжи и нетронутую природу его даже прозвали корейскими Гавайями. Ежегодно остров посещают более 10 млн туристов, преимущественно сами корейцы, однако в последнее время туда стали приезжать все больше иностранных гостей.

Туристов на Чеджу привлекает отличная экология и пляжный отдых на любой вкус. Здесь есть и пятизвездочные отели популярной сети Lotte, американской Ramada Worldwide и другие.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Практически в центре Чеджу находится одна из природных достопримечательностей – гора Халласан, высочайшая точка Южной Кореи (1950 метров). На острове можно заняться дайвингом, сходить к водопадам, посетить фольклорную деревню Сонъып, посмотреть, как выращивают зеленый чай на плантации.

А еще корейцы часто проводят на острове медовый месяц: помимо романтических программ для двоих там есть Jeju Loveland – парк эротических скульптур. Естественно для посещения парка турист должен быть совершеннолетним.

Добраться на Чеджу удобнее всего из Сеула рейсами Korean Air или Asiana Air, время в пути составит всего 35 минут.

Самые популярные курорты Чеджу – Чунмун и Согвипхо. Здесь наибольший выбор отелей различного уровня.

Кодже

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Кодже – город и курорт на самом юге Корейского полуострова. Он располагается на нескольких островах в Корейском море, в основном – на острове Коджедо, втором по величине в стране. С материком и несколькими небольшими островами Кодже связывает мост длиной более 8 км.

Самое популярное место у туристов в Кодже – частный остров-сад Ведо (Oedo Botania). Добраться сюда можно на небольших корабликах, отправляющихся по расписанию с нескольких пристаней на острове Кодже. Остров – это ухоженный парк с подстриженными деревьями, пальмами, скамейками в живописных уединенных местах и террасами с невероятными видами. На всех фотографиях, сделанных на Ведо – сочетание сочной зелени деревьев и яркой синевы моря, причем зелено здесь даже зимой. Особенно удивляет туристов, когда гиды рассказывают им, что ботанический сад с непривычными для Кореи пальмами, агавами и кактусами создали два человека – рыбак Ли Чан Хо и его жена, переселившиеся сюда в 1969 году.

Еще одна точка притяжения — ветряной холм (Windy Hill). На вершине располагается живописная ветряная мельница в голландском стиле, от которой открываются захватывающие дух виды на морскую гладь. Здесь много кафе и ресторанчиков, в которых можно перекусить после подъема.

Самчхок

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Самчхок – город и популярный курорт в северо-восточной провинции Канвондо на побережье Японского моря. Лучшее время для отдыха здесь – август, когда средняя температура достигает 24 градусов. А лучшие пляжи, по отзывам туристов – Чонгсан и Чуам. Один из самых популярных отелей – четырехзвездочный Sol Beach Samcheok в 300 метрах от пляжа Чонгсан. Туристы хвалят его за удобное расположение и живописный вид на море.

Кстати, пляж Мэнбан на курорте Самчхок в марте 2021 года стал местом съемок обложки для CD-версии альбома Butter самого популярного корейского бойзбенда группы BTS. К середине лета трек Buter занимал верхнюю строчку чата Billboard, клип по нему стал самым просматриваемым видео на Youtube в первые сутки. В память об успехе на пляже сохранили шезлонги, зонты и судейское кресло, которое использовались для съемок. Также здесь установлены буквы BTS и указатель с надписью Butter. Сейчас это популярное место съемок поклонниц группы, особенно на полосатых шезлонгах на фоне моря.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Помимо пляжного отдыха туристов привлекает возможность увидеть многочисленные пещеры, расположенные в прибрежных скалах. Часть из них открыты и оборудованы для посещения туристами. Живописные водопады долины Тукпун – еще одна точка притяжения путешественников, как и тропы для хайкинга и маунтинбайка на вершинах Чхонгоксан и Тутасан.

В 20 км к югу от пляжа Мэнбан вдоль берега моря оборудована необычная туристическая тропа Йонгуль Чхотдэбави длиной 660 метров. Здесь есть и палубы, и смотровые площадки, и подвесной мост со стеклянным дном на высоте 11 метров над водой. Тропа ведет к небольшой, но живописной пещере Йонгуль, которую при желании можно более подробно осмотреть с борта туристического катера.

Городской музей Самчхока предлагает своим посетителям более 5 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории и культуре Корейского полуострова.

Янъян

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Это еще один морской курорт в провинции Канвондо, расположен он севернее Самчхока и здесь чуть прохладнее. На береговой линии располагаются несколько пляжей, самые популярные из которых Осан, Наксан, Хаджодэ, Чигён.

Сюда также приезжают любители горного туризма – в горах Сораксан находится третья по высоте вершина Кореи Тэчхонбон. Отправляться на прогулки по горным тропам, чтобы увидеть буддийские монастыри, минеральные источники Осэк и живописные водопады, лучше всего осенью.