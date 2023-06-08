Фото: Национальная организация туризма Кореи

Как говорят туроператоры, этим летом продажи туров в Южную Корею заметно оживились благодаря снятию антиковидных ограничений, а также переориентации российских туристов с Европы на Азию. В московском представительстве Национальной организации туризма Кореи (НОТК) ожидают, что допандемийный турпоток из РФ может восстановится уже в этом году. В 2019 году Южную Корею посетили более 340 тыс. россиян.

Добраться в Южную Корею можно пока только со стыковкой. Сейчас чаще всего россияне покупают авиабилеты со стыковочным перелетом через Ташкент. Также пользуются спросом и хаб в ОАЭ за счет удобного времени стыковки, но такой перелет обойдется дороже.

Королевские дворцы Сеула

Сеул – столица и один из самых привлекательных городов для туристов. Здесь поп-культура соседствуют с буддийскими храмами, дворцами и уличными рынками.

На севере города находится «Дворец лучезарного счастья» Кенбоккун – один из пяти роскошных комплексов, возведенных в период правления династии Ли, при которой государство более 500 лет до конца XIX века называлось Великий Чосон.

После оккупации Японией Южной Кореи из более чем 300 строений комплекса Кенбоккун сохранилось лишь 10 – тронный зал, библиотека, беседка для приемов, кабинет короля, его спальня, павильон королевы и другие.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Сегодня дворцовый комплекс представляет собой музей под открытым небом, а перед входом, у главной арки три раза в день проходит торжественная смена караула. Увидеть королевских гвардейцев можно в 11:00, 14:00 и 16:00.

Стоимость входного билета на территорию дворца – 3000 вон (около 190 рублей) для взрослого и бесплатно для детей и подростков до 18 лет. Чтобы узнать больше и погрузиться в историю страны лучше взять экскурсовода.

Если о Кенбоккуне можно говорить как о самом крупном и значимом дворцовом комплексе, то, пожалуй, самым красивым и аутентичным можно назвать дворец Чхандоккун. Большинству его строений удалось уцелеть: после восстановления в 1610 году и на протяжении последующих 250 лет он был главной королевской резиденцией.

Входят в резиденцию туристы через ворота, построенные в начале XIII века и сохранившие свой облик. На них высечена надпись, которая гласит: «Любить и управлять народом великодушным сердцем».

Чхандоккун, или в переводе с корейского Дворец процветающей добродетели построен у подножия горы Пик Орла. Корейцы верят, что энергия гор взращивает в правителях добродетель и силы для управления страной.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

В Сеуле туристы могут увидеть не только образ жизни королевских особ, но и познакомиться с жизнью южнокорейских дворян. Недалеко от дворцов находится фольклорная деревня Пукчхон –традиционное поселение, сохранившееся до нашего времени. Оно было возведено около шестисот лет назад, примерно в одно время с основанием Сеула.

Сейчас на территории деревни работают Центр традиционной культуры, открыты ресторанчики с национальной кухней.

После длинной экскурсионной программы можно отправиться в центр города, чтобы посетить старейший рынок Кванчжан. Здесь можно купить не только продукты питания, но и ткани, качественную одежду, в том числе традиционную – ханбок.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Кстати на первом этаже рынка находится гастрономическая аллея, где можно отведать корейский фастфуд – блинчики «чон», жареную рыбу, тартар из говядины «юкхе», острые рисовые клецки «токпокки»

За брендовой одеждой лучше отправиться на улицу Мендон, где торговые центры с магазинами масс-маркета соседствуют с дизайнерскими бутиками. Если хочется перекусить более привычной едой, то в районе достаточно ресторанов с европейской кухней.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Рядом находится популярный у туристов католический собор Мендон. Это первая и главная церковь католиков в Корее, построенная в готическом стиле.

Площадка Seoul Sky и парк Everland

Один день отдыха в Сеуле можно полностью посвятить развлечениям, благо их в окрестностях города и в ближайшем пригороде достаточно.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Лучший вид на панораму современного Сеула — на обзорной площадке Seoul Sky. Она занимает пятое по высоте место в мире, на ее счету также есть установленный рекорд Гиннеса как «самой высокой обзорной площадки со стеклянным полом». Билеты туда недешевые – 3 тыс. рублей с человека в кассе в день посещения и 7,5 тыс. рублей при бронировании заранее. Посещение включает обзорную экскурсию с гидом, а также две фотографии.

В полутора часах езды от Сеула находится крупнейший в Южной Корее парк-курорт Everland. Там можно провести целый день, а удовольствие от поездки получат и дети, и взрослые. Огромная площадка включает парк аттракционов, разделенный на несколько секций, как в Диснейленде, зоопарк, а также аквапарк.

Добраться можно на метро до конечной остановки Jeondae Everland, на рейсовом автобусе или автобусе-шаттле, который курсирует между Сеулом и парком и останавливается прямо у ворот.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Билет на день в Everland обойдется в 3,8 тыс. рублей за взрослого, 2,9 тыс. рублей за подростка и 2,7 тыс. – за пенсионера или ребенка. Он действует на все аттракционы и шоу, проводимые в этот день в парке, однако за посещение аквапарка и зоопарка надо платить отдельно.

Интересно, что парк-курорт Everland принадлежит крупнейшему южнокорейскому конгломерату высокотехнологичной продукции Samsung.