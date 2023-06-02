Пермь и Екатеринбург основаны в 1723 году известным государственным деятелем Василием Татищевым как два поселения при строящихся крупных заводах. Позже в судьбе каждого из этих городов поучаствует военный инженер и соратник Петра I Георг Вильгельм де Генин. Они по очереди будут носить статус главного города региона: в XVIII веке Пермь станет центром Пермской губернии, в которую также будет входить и Екатеринбург. А в 1918 году Екатеринбург станет столицей Екатеринбургской губернии (позже ее переименуют в Уральскую, затем в Свердловскую область).

Оба города меняли имена: Екатеринбург после расстрела царской семьи могли назвать Реваншбургом, но переименовали в Свердловск, а Пермь называлась Молотов.

В этом году оба города отмечают 300-летие со дня основания. Корреспондент "Интерфакса" вместе с проектом "Медиаразведка" сервиса "Туту.ру" побывал в городах накануне юбилея и выяснил, что интересного предлагают здесь туристам.

Пермь

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Город расположен на берегу судоходной реки Кама на востоке европейской части России. Кама превратила Пермь в "город пяти морей": по воде можно добраться до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского моря.

Это третий по площади город России, один из самых протяженных и зеленых городов-миллионников страны – леса здесь занимают больше 35% территории, а небольшие парки есть почти в каждом районе.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Название городу дала Екатерина II: в переводе с фино-угорского слово "парма" или "пермаа" означает "дальняя земля". И в XVIII веке это было действительно так: путь до Перми был неблизким, зато сейчас добраться до города можно на любом виде транспорта. Туда летают крупные авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Россия" и "Уральские авиалинии". Путь занимает около 2 часов, разница во времени с Москвой – плюс 2 часа. На поезде придется ехать почти сутки, на машине из Москвы почти столько же – около 20 часов. Также в Пермь можно прибыть по воде, но путь из Москвы займет не меньше недели.

У путешественников большой выбор мест размещения: можно арендовать место в кемпинге, снять квартиру или остановиться в отеле. Самые известные гостиницы: "Урал", "Grand Hotel Perm", "AurA City Hotel" и "Holiday Perm".

Как появилось пустое пространство в центре Перми

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Одна из самых сложных задач при планировании путешествия в этот регион – определиться, что именно смотреть. С одной стороны, красивая природа: есть свой Каменный город (скальный массив, напоминающий заброшенный город), знаменитые известняковые пещеры и даже свое море – Камское водохранилище. Здесь видно северное сияние и есть белые ночи. С другой, в самом городе много достопримечательностей и мест, которые стоит увидеть.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Например, напротив отеля "Прикамье" расположен один из самых известных городских памятников "Пермяк – соленые уши". Композиция состоит из двух частей: фотоаппарата, за которым стоит фотограф, и круглой рамки с большими ушами. Памятник называют самым странным в стране: модель становится лопоухой, но как правило на снимке выглядит абсолютно счастливой.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Далее можно выйти на центральную городскую площадь или эспланаду, и оценить смелость советских архитекторов, решивших вместо жилой застройки, памятников или гостиниц оставить в городе пустырь размером с аэродром. "До этого здесь была огромная деревня – одно- двухэтажные деревянные дома, коровы, козы. Это 60-е годы XX века, центр города. В это время наш главный архитектор решил съездить в Бразилию в составе советской делегации. А повод был существенный: в Бразилии был только что построен новый город-столица – Бразилиа. Там была огромная площадь Esplanada dos Ministerios. Просто огромное открытое пространство. В Перми решили сделать нечто похожее. Современные архитекторы, видя такой пустырь в центре города, постепенно его обустраивают", — рассказывает экскурсовод Игорь Серебренников.

Сегодня на эспланаде разбит сухой фонтан, установлены памятник героям фронта и тыла, работает большой торговый центр, а у здания Законодательного собрания стоит лавка, образующая слово "власть".

Музеи Перми

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В Перми 13 музеев. Самый известный — Пермская государственная художественная галерея. Это первый художественный музей на Урале и один из крупнейших региональных художественных музеев России.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Фактически она "выросла" (https://permartmuseum.com/page/history) из художественного отдела Научно-промышленного музея Перми и начиналась с картин братьев Василия и Петра Верещагиных и еще нескольких русских живописцев. Вскоре коллекция пополнилась храмовыми скульптурами из дерева ("пермские боги") и предметами культа, а во времена Великой Отечественной войны сюда эвакуировали фонды Государственного Русского музея и часть фондов Государственной Третьяковской галереи.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В последствии часть экспонатов осталась в галерее: здесь есть работы Айвазовского, Грабаря, Крамского, Репина и Шишкина.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Изюминка галереи хранится почти под куполом — на верхнем этаже выставлена коллекция деревянной православной скульптуры, собранная в отдаленных сельских церквях края. Экспонаты одновременно напоминают и фигурки языческих идолов, и православных святых. В 18 веке Церковь запретила использовать их в богослужении, однако в деревнях пренебрегали запретом, хранили своих святых и продолжали вырезать их образы.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Первые скульптуры обнаружили во время экспедиции в 1922 году. Вскоре коллекцию пополнили боги из сельских храмов на севере региона. Самый ранний экспонат галереи датируется 17 веком.

Впрочем, боги-идолы не долго будут оставаться в храме-галерее: в течение 30 лет ее пытаются перенести, а здание вернуть РПЦ. Сегодня для галереи выбрано новое место — здание должно быть построено на территории культурного пространства "Завод Шпагина" до конца 2023 года, какое-то время уйдет на отделку и переезд экспонатов. На прежнем месте галерея будет работать только до сентября.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Погрузиться в прошлое можно и в Музее пермских древностей. В истории Земли выделяют так называемый "Пермский геологический период", а назван он так, потому что на территории края впервые обнаружили геологические следы эпохи возникновения прародителей первых млекопитающих.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В музее собраны разные артефакты: скелеты доисторических животных — эстемменозуха и волконскоита, ископаемый кузнечик и самый длинный в стране (больше 3 метров) бивень трогонтериевого слона, или степного мамонта. Есть почти полный скелет шерстистого мамонта — его обнаружили на западе Пермского края в 1927 году. По мнению ученых, это был взрослый самец. Вероятно, животное провалилось в болото и не смогло выбраться на сушу.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Перенестись в будущее и пообщаться с роботами можно на предприятии Promobot. Начиналось все как проект трех студентов, которые решили смастерить робота-снегоуборщика. Сейчас компания считается крупнейшим производителем сервисных роботов в России и Европе. Их роботов используют как консультантов, медицинских диагностов, промоутеров и консьержей, а в ОАЭ они работают в полиции.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Первый робот компании был собран в 2013 году, между собой его называли "холодильник". Он ездил по торговому залу одного из местных гипермаркетов и продавал розы. Сегодня эти роботы есть в 43 странах мира, а вскоре может появиться модель С4, которая сможет ходить, как человек.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Город можно рассматривать с воды во время путешествия по Каме, хотя такое знакомство на расстоянии будет малоинформативным. Пермь стоит того, чтобы сойти на берег. Тем более, что уже у речного вокзала сконцентрированы достопримечательности: на набережной установлен знаменитый арт-объект "Счастье не за горами", сама набережная обновлена к юбилею. Местные здесь танцуют, поют романсы, играют на гуслях и волынках.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

При желании можно прокатиться на городских автобусах или трамваях — наземный транспорт выкрашен в красный цвет и брендирован к городскому юбилею. Кроме того, осмотреть достопримечательности можно на экскурсионном автобусе "Пермь 300 — город на Каме".

Что такое посикунчики и пистики

Местные иногда шутят, что знаменитый пермский акцент, когда говорящий практически не открывает рот и из-за этого "проглатывает" гласные, появился из-за сурового климата. Возможно, это повлияло и на некоторые традиционные блюда: например, гостей здесь угощают посикунчиками — маленькими пирожками, вроде жаренных пельменей, которые можно съесть за два укуса. Традиционные начинки — мясо, грибы или ужас всех мясоедов — пистики.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Пистики — это молодые горьковатые побеги хвоща, поэтому для вкуса к ним подмешивают шпинат. "Фишка" блюда скрывается в его названии: посикунчики должны быть сочными, а бульон — вытекать при надкусывании.

Вторым не менее популярным национальным блюдом можно считать шанежки — пирожки наподобие ватрушек, начиненные картофелем или отварной крупой. Сейчас их готовят из пшеничной муки, но традиционные делали ржаными, поэтому по вкусу они напоминали карельские калитки.

Все эти блюда можно попробовать в ресторанах, специализирующихся на национальной пермской кухне — "Чӧскыт Керку", "Улитка" и "Пермская кухня".

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

День города в Перми отмечают 12 июня. В этом году по случаю юбилея запланированы выступления известных российских групп, сольных исполнителей и детских коллективов, в разных районах города пройдут театрализованные постановки, а активным горожанам вручат специально изготовленные к празднику юбилейные купюры.

Екатеринбург

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Современный Екатеринбург – это одновременно столица Урала и столица конструктивизма: город, в котором теперь есть свой Эрмитаж и все еще нет собора святой Екатерины. Здесь погибла царская семья и родился первый президент России Борис Ельцин. Это один из семи российских городов, в котором есть метро.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Из Перми до Екатеринбурга можно доехать на "ласточке" – путь занимает около 4,5 часов, в город ты прибываешь утром.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Здесь, как и в любом другом мегаполисе, много гостиниц: есть сетевые – Hyatt и Novotel, заметные – "Высоцкий" и "Резиденция". Некоторые расположены в зданиях, признанных памятниками федерального значения — например, можно остановиться в гостинице "Большой Урал" или мини-гостинице в Доме Советов.

Цветные линии туристических маршрутов Екатеринбурга

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Первое впечатление о городе можно получить, пройдя по центральной улице проспекту Ленина. Увидев по пути неоклассическое здание городской администрации, водонапорную башню на Плотинке, конструктивистские здания "Дома связи" и "Дома Печати", знаменитый "Городок чекистов", здание штаба Уральского военного округа и огромный дом-коммуну Гостяжпромурала размером с целый квартал.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Кроме того, в городе существует несколько пешеходных маршрутов, разбитых на линии. Каждая из них имеет свой цвет и пронизывает город, тематически объединяя достопримечательности. Самая известная – "красная линия" (https://www.ekbredline.ru/o-proekte.html). Это 9-километровый кольцевой маршрут по историческому центру города. Идя вдоль нее, можно любоваться открыточными видами на ротонду, Городской пруд и дом Севастьянова, издали взглянуть на здание правительства Свердловской области и дом-корабль спорткомплекса "Динамо".

Есть еще синяя, желтая и фиолетовая линии – они также проложены вдоль достопримечательностей, связанных одной темой. Например, синяя показывает маршрут христианских паломников и так или иначе связана с расстрелом царской семьи. Желтая создана для туристов на самокатах и велосипедах, а фиолетовая посвящена стрит-арту и объектам популярного фестиваля "Стенограффия".

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Почти из любой точки города будут видны небоскребы "Высоцкий" и "Исеть". А пешую прогулку по центру города можно заменить поездкой на городском троллейбусе или трамвае.

Екатеринбург – столица конструктивизма

Состоящий из невысоких деревянных домов город в начале 20 века стал потихоньку менять свой облик: строительный бум охватил город в 1920-х годах, когда во время первых пятилеток в регион хлынули люди. На месте компактного Екатеринбурга должен был вырасти современный социалистический Свердловск. Архитекторы создавали новый город в духе того времени: вместо храмов, деревянных домов и купеческих особняков стали появляться здания в стиле конструктивизм. Всем должна была править симметрия и логика. Женщин избавляли от кухонного рабства, поэтому в "новостройках" не было кухонь, ванные тоже оборудовали не везде. В последствии это станет большой проблемой для владельцев таких квартир. Но в 30-х годах верили в победу социализма и жизнь по новым правилам, поэтому в городе появлялись необычные дома.

Например,"Жилкомбинат НКВД", или "Дом чекиста", состоит из двух частей: 4-этажного здания в форме буквы "п" и примыкающего к нему 12-этажного дома, который до 60-х годов был самым высоким жилым зданием в городе. Сверху дом напоминает один из символов советской власти – серп.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Таким же передовым был и дом-коммуна Гостяжпромурала. Огромное строение из восьми связанных друг с другом переходами корпусов должно было стать настоящим городом в городе. В самом доме помимо квартир находились бытовые помещения, детский сад, больница, библиотека и ресторан. Квартиры тоже были необычные: в некоторых корпусах строили небольшие квартиры с удобствами на этаже, а в четырех крайних корпусах появились двухуровневые квартиры.

Сегодня на месте больницы оборудован арт-кластер "Л52", здание постепенно реставрируют и приводят желающих на экскурсии.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Моде на конструктивизм следовали во всем, даже водонапорную башню в новом районе Уралмаш установили необычную: на холме, где раньше бы построили церковь, появилось инопланетного вида сооружение с круглыми окнами, смотровой площадкой и красной звездой на макушке. Ее так и назвали — белая башня, или "Мона Лиза советского конструктивизма".

"Для авангардной архитектуры возник серьезный вопрос: мы создаем новые города, нам нужно полностью дистанцироваться от старого и капиталистического. Вопрос: что будем на холмах ставить? Логично, что на высокой точке нужно ставить водонапорную башню. Но ее можно сделать простым цилиндром, а можно сделать вот таким любопытным объектом", — рассказывает экскурсовод Дмитрий Москвин.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

По своему прямому назначению башню использовали недолго – питающее ее озеро быстро пересохло, а некоторое время спустя ее попросту забросили. Однако энтузиасты пытаются сохранить башню и вдохнуть жизнь в это место: здесь проводят экскурсии и надеются, что власти дадут местной "Моне Лизе" еще один шанс.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Спасением искусства во время Великой Отечественной войны занимались и сотрудники Эрмитажа: фактически за неделю экспонаты из Ленинграда упаковали и отправили в тыл – в Свердловск. В 2021 году в том же здании, куда в войну привезли знаменитые картины и предметы искусства, открылся музей "Эрмитаж-Урал"(ул. Вайнера, 11). Правда, теперь оно оборудовано по последнему слову техники. В соседнем здании расположились фондохранилище, реставрационные мастерские и лекционные залы.

Кстати, директор нового музея Никита Корытин ведет телеграм-канал (https://t.me/muzey_vnutri) о жизни "Эрмитаж-Урала" и показывает музейное "закулисье", подготовку к выставкам и работу в мастерских.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Урал часто ассоциируется со сказами Павла Бажова и сказкой о хозяйке Медной горы. Регион богат полезными ископаемыми, а местные умельцы мастерят из камня настоящие шедевры. Рассмотреть их можно в музее камня.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В Екатеринбурге несколько подобных музеев: в центре города расположен один из самых известных из них – Музей истории камнерезного и ювелирного искусства им. Денисова-Уральского (ул. Пушкина, 5Б). Здесь можно увидеть не только камни (некоторые разрешают трогать) и поделки из них, но и попробовать свои силы в камнерезном деле во время мастер-класса.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В 19 веке золотодобытчики случайно обнаружили в 70 км от Екатеринбурга деревянные обломки. На них были высечены линии и изображены человеческие лица, и когда ученые собрали этот пазл воедино – перед ними предстал пятиметровый Шигирский идол. Многим позже удалось установить его примерный возраст – больше 12 тыс. лет. То есть, эта фигура почти втрое старше египетских пирамид и может быть древнейшим деревянным идолом в мире. Вместе с гигантом обнаружили идолов поменьше – все они хранятся в Свердловском краеведческом музее и стоят того, чтобы их увидеть.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

В Верхней Пышме расположен Музей автомобильной техники УГМК — воплощенная в жизнь мечта любого любителя машин.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

Добраться до него можно на специальном трамвае "Львенок" или на автомобиле.

Фото: Интерфакс / Татьяна Кочеткова

На входе в музей установлен огромный БелАЗ, гражданская и военная техника, а на четырех этажах внутри собраны автомобили, велосипеды и мотоциклы всех марок и возрастов. Многие экспонаты на ходу, а посетители могут раскрасить "Волгу" на специальном стенде или попробовать сесть в автомобиль марки СМЗ — на нем ездили герои фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы".

Как будут отмечать 300-летие Екатеринбурга

День города в Екатеринбурге отмечают 19 августа. В этом году дата юбилейная, поэтому праздновать будут с размахом. Например, пройдет световое шоу, на здание городской администрации будут проецировать объемные изображения, а в июне снова состоится "Уральская ночь музыки". Кроме того, в течение всего лета в городе будут проходить симфонические концерты, театральные представления, анимационные программы и спектакли.