Фото: Pexels.com

«К летнему курортному сезону 2023 года в Сочи подготовлено 165 объектов туристического показа на территории Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, наших горных курортов и в городской черте. Открываются 170 обновленных пляжных территории и три новых экопляжа в Адлерском и Лазаревском районе, всего их шесть. На набережных появляется дополнительная инфраструктура для детей и занятий спортом. К летнему сезону проведены масштабные работы по благоустройству – обновлены площадь у цирка, территория вокруг концертного зала Фестивальный. Открывается обновленная набережная реки Хоста и пешеходных мост через реку Сочи к парку Ривьера», — рассказал «Интерфаксу» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, особое внимание уделяется безопасности и обеспечению правопорядка во время курортного сезона.

«За каждой городской локацией, нашими транспортными объектами, пляжами следят свыше 2,5 тысяч видеокамер системы «Безопасные город». Увеличено количество пунктов полиции в местах массового пребывания людей, маршрутов патрулирования, сотрудников полиции, Росгвардии, казачества и ДНД. Большое внимание уделяем мерам санитарно-эпидемиологической безопасности. Ежедневно проводится обработка специальными дезинфицирующими растворами всех мест, которые посещают наши жители и туристы, а также транспорта, объектов размещения и питания», — добавил мэр города курорта.

Сочинский национальный парк

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

На территории Сочинского национального парка находится более 200 пещер, из них 50 представляют интерес для науки и спелеотуризма, 114 памятников истории и культуры – это стоянки древних людей, дольменные сооружения, курганные могильники, остатки храмов и крепостей, жертвенные камни, аценгуары, военные памятники и обелиски. Более 550 км маршрутов и экологических троп находится в ведении учреждения. На территории парка насчитывается 158 водопадов. Почти все природные и историко-культурные достопримечательности Большого Сочи также расположены на территории Сочинского национального парка. В число самых востребованных объектов туристического показа входят: парк «Дендрарий», природно-исторический комплекс «Волконское ущелье», «Змейковские водопады», «Агурское ущелье и водопады», обустроенный природный комплекс «33 водопада», «Орлиные скалы» и другие.

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Сочинский национальный парк на регулярной основе работает над модернизацией и обустройством рекреационных объектов. Сейчас проводится объединение трех популярных маршрутов «Орлиные скалы», «Агурское ущелье и водопады», природный комплекс «Ахун» в один большой природно-исторический комплекс «Массив Большой Ахун» с благоустройством троп и созданием необходимой инфраструктуры. В планах также реконструкция комплекса «33 водопада» с работами по благоустройству тропы и созданием дополнительных объектов инфраструктуры. Планируется к восстановлению и лесопарк Мацестинский с созданием на его базе прогулочно-познавательного объекта для всех категорий граждан.

Кавказский заповедник

Кавказский заповедник – сам по себе большая природная достопримечательность. Туристические маршруты, которых десять, открываются в июне. В поселке Красная Поляна это экоцентр «Лаура», на Федеральной территории (ФТ) «Сириус» — парк «Южные культуры», в Хосте – Тиссо-самшитовая роща. Каждый из объектов имеет свою историю, и каждый интересен по-своему.

Фото: пресс-служба Кавказского заповедника

В экоцентре «Лаура» становится все более популярной «Тропа чувств». Гости, что называется, «распробовали» объект. К сезону его дополнили новыми природными тактильными и зрительными экспонатами. Но в целом в экоцентре «Лаура» и на туристических маршрутах идет подготовка к 100-летию Кавказского заповедника. Планируется обновление инфраструктуры, появятся новые настилы и места отдыха на маршрутах.

Фото: пресс-служба Кавказского заповедника

В Тиссо-самшитовой роще туристам также предлагают заняться трекингом. Чтобы испытать свои силы перед походом, необходимо пройти по Большому кольцу и почувствовать на себе сложность любого из туристических маршрутов.

«Южные культуры» — парк с более чем 100-летней историей. Здесь главные экспонаты и главная ценность — это экзотические растения со всего мира. Традиционный фестиваль цветения магнолий, сакур, камелий сейчас в самом разгаре. Но мало кто знает, что это парк непрерывного цветения, а значит цветущие растения того или иного вида здесь можно увидеть круглый год. Между тем, Кавказский заповедник решил вспомнить, как выглядел парк 50, 60 и даже 70 лет назад. В этом году здесь открывается выставка под открытым небом – история парка в фотографии.

Курорт «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Летний сезон на горном курорте «Роза Хутор» стартовал 28 апреля. В этом летнем сезоне карта пеших троп курорта пополнилась новыми маршрутами, запущено самое большое количество троп в горах Сочи, в том числе с возможностью подняться на самую высокую точку хребта Аибга – «Каменный столб» 2509 метров с панорамой на 360 метров и видом не только на Черное море, но даже на Абхазию. Вновь будет открыт популярный природный парк водопадов Менделиха, где находится и самый высокий в регионе водопад – «Золотой». Гостям курорта будут доступны 24 тропы с протяженностью пеших маршрутов более 110 км.

Курорт продолжает развивать природный туризм в горах Сочи как стратегическое направление в летний сезон. В этом году создается новая карта пеших троп. «Теперь курорт «Роза Хутор» оперирует именно понятием пеших троп, по которым можно составить индивидуальные маршруты. Их карта стала более разветвленной и разнообразной. На курорте будет работать 24 пеших тропы, из них 4 – совершенно новые», — сообщила «Интерфаксу» руководитель управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Впервые курорт классифицирует тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые – легкие, синие – средние и красные – наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. Именно такими цветами они будут помечены и на специальной карте троп курорта, которую получат все отдыхающие для выбора подходящих маршрутов. Таким образом, в этом летнем сезоне сделан фокус на возможности самостоятельного планирования похода в горы.

«Это дополнительное преимущество для наших гостей: теперь, ориентируясь на карту, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте. Мы также обновили систему навигации, на важных перекрестках разместили столбы с навигационными стрелками, через каждые 100-150 метров установлены маркировочные знаки, информационные стенды, где можно посмотреть свое местонахождение, общую карту троп», — отметила Падейская.

По ее словам, все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: «B-one», затем «Тропа Йети» и «Озерный Траверс». Далее, начнут работать маршруты по природному парку водопадов «Менделиха» — «Малое кольцо» и «Среднее кольцо». Большинство троп, в том числе и новые – «Путь тритона», «Календула», «Лабиринт», «100 пихт» — будут открываться в июне и июле.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Горный кемпинг курорта «Нахазо» откроется 1 июля, как и новые радиальные тропы вокруг него. Каждая тропа имеет свою «изюминку». Например, «100 пихт» проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами (зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов). На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе «Путь Тритона» можно встретить озеро краснокнижных тритонов.

Почти по всем тропам можно составить индивидуальные маршруты и пройти их самостоятельно. Однако, в Центре активного отдыха «Роза Хутор» предложат услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, которые не только сопроводят в походе, но и расскажут об истории, флоре и фауне региона. Два маршрута по тропам «Юрьев Хутор» и «От снежников до водопадов» доступны только в сопровождении проводника. Услуги по организации пеших походов, экскурсий в горы предоставляет Центр активного отдыха курорта. Кроме пеших троп, на «Роза Хутор» действуют и несколько велосипедных маршрутов. Велосипеды можно взять напрокат в пунктах Роза Долины или Горной Олимпийской Деревни.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» продолжается обычно до ноября.

Курорт Красная Поляна

Фото: Курорт Красная Поляна

На курорте «Красная Поляна» летний сезон официально стартовал в начале мая. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе курорта, среди его гостей растет спрос на экологический туризм, сохранение окружающей среды и путешествия с бережным подходом к природе. Туристы отдают предпочтение посещению высокогорных панорамных площадок и прогулкам по экотропам.

На курорте расположено более 30 природных достопримечательностей: двадцать пешеходных маршрутов – 60 км экотроп, проходящих через альпийские луга, реликтовый лес, папоротниковый лес, долину рододендронов. По тропам можно добраться в три горных цирка – Цирк-1, Цирк-2, Цирк-3 – уникальные горные долины, к двум горным водопадам – Медвежий и Поликаря, двум горным озера – Холодное и Айсберг, горной купели на Тропе здоровья, к вершине Чёрная Пирамида на высоте 2375 метров – самой высокой точке курорта.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В летнем сезоне наибольшей популярностью среди туристов пользуются: путешествия по канатным дорогам к вершинам горного хребта Аибга на высоту 2,3 тыс. метров над уровнем моря; семейный маршрут восхождения на вершину Чёрная Пирамида, походы с гидом по экотропе «Альпийские луга» в окружении высокогорных растений, маршрут с посещением средневекового ацангуара, расположенного на высоте выше 2 тыс. метров над уровнем моря, пеший маршрут через лиственный лес к водопаду Поликаря, посещение ледяной горной купели на фоне панорамных видов, оборудованной комфортным спуском.

«Впервые в этом летнем сезоне курорт «Красная Поляна» запускает «зелёный» тариф «Наполни своё лето». В него входит проживание в отеле, имеющем экосертификат, прогулочный билет на Поляну 2200, мини-поход по уникальному маршруту к водопаду Поликаря, кино и занятия йогой под открытым небом на фоне горных пейзажей», — рассказала «Интерфаксу» генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

По ее словам, в летнем плане мероприятий курорта – события для всей семьи и делового сообщества. Разнообразить отдых в горах можно высокогорными вечеринками Sunset Party на панорамной площадке, соревнованиями в байк-парке и скейт-парке, фестивалем практик и медитаций Yoga Camp. Также туристы смогут посетить театральные постановки и живые концерты: программу мероприятий на курорте впервые представит культурный центр «Амфитеатр» на Поляне 960.

Также летом впервые будет доступен высокогорный пешеходный маршрут «Три курорта», соединяющий по горному хребту Аибга три курорта в горах Красной Поляны, появится возможность заказать пикник с видом на горы.