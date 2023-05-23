Сейчас на российских реках ходит порядка 90 теплоходов разного класса: от лоукоста до премиального. Для старта проекта FUN&SUN выбрал недавно реновированный теплоход компании "Водоходъ" "Нижний Новгород", относящийся к премиальному сегменту. На его базе туроператор разработал собственную концепцию речных путешествий, предполагающую, что круиз может быть не только спокойным созерцательным видом отдыха для пенсионеров, но и познавательным, насыщенным, увлекательным событием для людей разного возраста.

Фото: FUN&SUN

Оператор изначально ориентировался на свою постоянную аудиторию, прежде всего, любителей пляжного отдыха в Турции и Египте, поэтому предложил речной продукт с основными элементами отдыха в отелях под собственным брендом FUN&SUN, уже полюбившихся туристам. В него входят анимация в течение всего дня, Детский Клуб TOUCAN, ставший "фишкой" отдыха от FUN&SUN, кондитерская, специально разработанное меню и многое другое.

Фото: FUN&SUN

Фактически теплоход – это плавучий отель уровня 4* с хорошей инфраструктурой. Понятно, что размер речного судна не позволяет разместить на палубе бассейн или баскетбольную площадку, как на морских лайнерах, – все же это другой масштаб путешествия. С другой стороны, для туристов запланировано много мероприятий на борту и активная экскурсионная программа в портах по маршруту, так что отдых получается динамичным. По отзывам пассажиров, из трехдневного круиза они возвращались с ощущением, что провели в поездке целую неделю.

Фото: FUN&SUN

"Мы заметили, что наши круизы востребованы не только среди постоянных, но и новых клиентов, причем это не всегда приверженцы экскурсионных туров, а скорее туристы, привыкшие отдыхать в Турции на «все включено» и решившие получить новый опыт круизного путешествия. Наблюдаем у туристов интерес к истории российских городов, новым местам и событиям. Они активны и с удовольствием принимают участие во всех наших мероприятиях на борту", — рассказала руководитель отдела разработки и продвижения FUN&SUN Hotels Юлия Русакова.

На борту присутствует команда контроля качества, которая внимательно отслеживает посещаемость мероприятий, собирает с пассажиров обратную связь, оперативно реагирует на их пожелания.

Фото: FUN&SUN

Поскольку оператор ставил задачей привлечь и более молодежную аудиторию, то концепция анимации была изменена. Игры, соревнования, конкурсы, квесты и другие развлечения продолжаются весь день – это важно и потому что пассажиры проводят на борту много времени на переходах между городами. "Разработаны 12 тематических сценариев анимационных программ, которые не будут повторяться в течение одного круиза. Такого подхода к анимации, чтобы с детьми и взрослыми занимались с утра до вечера, нет больше ни у кого на речном круизном рынке", — уточнила представитель туроператора.

Фото: FUN&SUN

Много внимания уделили меню, которое специально для круизного продукта разработал приглашенный шеф-повар. Традиционный для всех круизов капитанский ужин будет не единственным особым событием для гостей, их также ждет приветственный ужин с фирменным десертом FUN&SUN от шефа.

Фото: FUN&SUN

На корабле два ресторана с различным оформлением, но одинаковым меню. При этом блюда практически не повторяются в течение даже шестидневного круиза. Между основными приемами пищи работает кофейня с выпечкой и сэндвичами, это включено в стоимость, как и качественный зерновой кофе. Пассажиры, не успевшие к завтраку, голодными не останутся.

Фото: FUN&SUN

"Это тоже наша "фишка": как правило, в круизах на реках включен только завтрак, обед и ужин, иногда даже чай платный. Мы же сделали речной all inclusive с кондитерской, работающей по часам, и крепким алкоголем во время еды. Можно воспользоваться также платным баром на борту", — говорит Юлия Русакова.

Фото: FUN&SUN

В каждом из регионов, где проходит маршрут, организаторы круизов предполагают использовать местные продукты, готовить блюда национальной и региональной кухни. Например, на Дону это будет рыба, в Татарстане сделают акцент на мясных блюдах, в Перми предложат разные виды вареников и пирожки-посикунчики.

Фото: FUN&SUN

Время, проведенное в ресторанах, — это не только про еду. Оказавшиеся за одним столом люди начинают дружить, объединяются в компании, зачастую общаются и после круиза. В каком-то смысле ресторан на борту становится клубом для общения, ведь там проводят немалую часть путешествия.

Фото: FUN&SUN

В коротких круизах обычно присутствует много детей, более длительные водные маршруты предпочитают взрослые пары и компании. Для детей дополнительно к основному меню можно заказать куриные наггетсы, картофель фри или спагетти. Также туристов просят заранее сообщить о своих пищевых предпочтениях или аллергии на продукты. На основной прием пищи всегда предлагают несколько вариантов блюд – мясное, рыбное и вегетарианское. Впрочем, повара учтут и другие пожелания туристов.

Фото: FUN&SUN

Круизы FUN&SUN ориентированы не только на молодежную, но и семейную аудиторию. Для детей до 5 лет необходимо оплатить только питание, размещают их вместе с родителями на двуспальной или твин кровати, а для младенца можно запросить люльку.

Фото: FUN&SUN

Правда, разместить ее можно только на определенной площади: к примеру, в каютах для трех пассажиров с двухэтажной кроватью такой возможности не предусмотрено. Вот так выглядит каюта «люкс», места в ней достаточно не только для люльки.

Фото: FUN&SUN

Прохождение шлюзов можно считать пунктом обязательной программы, пассажиры, собираясь на носу или корме, охотно наблюдают за подъемом и сливом воды. С интересом ждут швартовки, чтобы отправиться на экскурсию. Туроператор подготовил несколько вариантов, рассчитанных на первое посещение города по маршруту и для тех, кто уже бывал в этих местах. Помимо входящих в пакет, можно заказать и дополнительные экскурсии.

Фото: FUN&SUN

Самые востребованные круизы этим летом – классические маршруты из Москвы до Санкт-Петербурга с прохождением канала, Волги и крупных озер Ладога и Онего, в которых интересно наблюдать за сменой ландшафтов средней полосы России на северные виды. Также популярны круизы в Казань и Чебоксары.

Фото: FUN&SUN

Как напомнила Юлия Русакова, в речные круизы люди отправляются за впечатлениями. "С воды города и природа смотрятся по-другому. Из окна машины восприятие поездки будет другим, сказывается не только иной ракурс обзора, но и другой темп путешествия. То, что на автомобиле можно проехать за три часа, на теплоходе займет пару дней. А летом на палубе можно загорать, проводить время на свежем воздухе, любуясь панорамой городов и живописных берегов", — говорит она.

Судя по отзывам первых путешественников, новинка понравилась, а некоторые пассажиры даже рассказали о планах отправиться на том же корабле в более длительные круиз.