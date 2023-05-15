Осматривать достопримечательности Антальи, как и соседних регионов Турции, можно двумя способами – арендовав машину или купив организованную экскурсию. Как рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN, наибольшим спросом у российских туристов, отдыхающих в отелях региона, пользуются экскурсии в тематический парк The Land of Legends, Памуккале, Демре – Мира – Кекова, каньон Тазы и∙Зеленый каньон. Корреспондент портала «Интерфакс-Туризм» составила собственный рейтинг наиболее интересных мест в Анталье и вокруг нее.

Сиде – археологическая жемчужина Турции

История древнего города Сиде, что в переводе с наречия первых греческих переселенцев означает «гранат», насчитывает не одну тысячу лет. Здесь сплошь и рядом мирно соседствуют древнегреческие и древнеримские постройки.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Правда, далеко не все они хорошо сохранились: за долгие века своего существования Сиде пережил не одно военное и пиратское нашествие. Свое разрушительное воздействие оказали и землетрясения.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Но даже то, что предстает перед взором туриста сегодня, поражает воображение. Белоснежные колонны – остатки величественного храма Аполлона, построенного примерно во втором веке до нашей эры, — великолепно смотрятся на фоне моря. По статистике это один из самых фотографируемых видов в регионе.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В Сиде находятся и руины самого большого в Турции римского амфитеатра. Он вмещал до 20 тыс. зрителей. Здесь проходили не только театральные представления, но и бои гладиаторов. Сегодня он частично восстановлен, и реставрационные работы продолжаются.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В течение многих лет в Сиде идут раскопки, а также реставрационные работы, поэтому облик античного города постоянно меняется.

Театр в Аспедосе и акведук

На берегу древней реки Эвримедон (сейчас она называется Кёпрючай), в 40 км от Анталии и в 16 км от берега Средиземного моря возвышается античный город Аспендос, основанный приблизительно в X веке до н.э. К сожалению, от самого города мало что осталось. Но приехать сюда стоит по двум причинам: амфитеатр и акведук.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

С обеими этими достопримечательностями связана красивая легенда. Однажды царь Аспендоса решил выдать замуж свою красавицу-дочь. Он объявил, что она достанется тому, кто принесет самую большую пользу городу и царю. В финал свадебного марафона вышли два архитектора. Один из них построил акведук, который снабдил весь город чистой водой с горных вершин, а другой – воздвиг большой амфитеатр.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Оба сооружения так поразили царя, что он не знал, кого выбрать победителем, а потому предложил… поделить девушку пополам. И тогда, по одной из версий, архитектор, воздвигший театр, отказался от невесты в пользу строителя акведука. Так царь понял, что этот человек благороден и правда любит его дочь. Именно за архитектора театра она и вышла замуж.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Амфитеатр Аспендоса считают одним из самых больших среди сохранившихся до наших дней античных театров. Он мог вмещать до 15 тысяч человек. Амфитеатр обладает потрясающей акустикой и до сих пор остается площадкой для проведения ежегодного фестиваля оперы и балета, на который съезжаются как ведущие турецкие театры, так и приглашенные звезды.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Недалеко от амфитеатра можно увидеть и хорошо сохранившиеся фрагменты того самого 25-километрового акведука. Величественные колонны и своды возвышаются среди фермерских полей и фруктовых садов, напоминая о том, что когда-то именно это инженерное чудо вдохнуло жизнь в древний Аспендос.

Грин Каньон – рукотворное озеро

Зеленый каньон, или Green Canyon (часто пишут просто «Грин Каньон»)– один из немногих каньонов в Турции, где разрешены водные прогулки. Национальный парк, который окружает территорию каньона, привлекает сотни туристов из разных стран.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Грин Каньон – не природный объект, а искусственно созданное водохранилище, расположенное в Таврских горах на высоте 350 метров над уровнем моря. Воды водохранилища сдерживает огромная плотина высотой 185 м – пятая по величине в стране.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Средняя глубина искусственного озера составляет 130 метров, в некоторых местах – до 240 метров. Это самое глубокое водохранилище Турции. Площадь озера – 14 квадратных километров. В него впадают 27 горных подводных источников, поэтому температура воды здесь даже жарким летом не поднимается выше 12 градусов.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Вода в каньоне имеет ярко-бирюзовый цвет из-за особой микрофлоры, насыщенности железом и подводных ключей.

Манавгат – водопад с банкноты

Водопад Манавгат располагается на одноименной реке в недалеко от города Манавгат и античного Сиде. Его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2 метров. На самом деле это не совсем водопад, а поток горных вод, спадающий с крупного речного порога. Но сей факт нисколько не умаляет красоты этого места. Недаром водопад Манавгат долгое время красовался на старых турецких банкнотах номиналом 5 лир.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В непосредственной близости от речного порога установлены специальные смотровые площадки, откуда можно сделать красивые фото. Спускаться к реке, а тем более плавать тут запрещено. Температура воды здесь даже в самые жаркие месяцы не превышает 10 градусов.

Алания – сплав древности и урбанизма

Самая значимая достопримечательность Алании, которую не пропустит ни один турист, — безусловно, средневековая крепость. Огромная, величественная, она видна практически из любой точки города.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Крепость построена в XIII веке, во времена правления султана Ала-ад-дина Кей-Кубада, но основание строений было заложено еще в византийский период.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Общая протяженность стен — 6,5 км, и они довольно хорошо сохранились. На всей территории когда-то возвышалось около 140 башен.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Основная часть крепости, которую сейчас можно посмотреть, — замок, расположенный на самой вершине горы. Самый простой и приятный способ добраться туда – фуникулер.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Внутри крепости, на узких мощеных улочках, можно увидеть множество хорошо отреставрированных домиков, построенных в традиционном османском стиле.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

А с многочисленных смотровых площадок и из вагончика фуникулера открываются потрясающие виды на современную Аланию и один из самых чистых и красивых пляжей страны – пляж Клеопатры.

Пещера Дамлаташ – природная лечебница

Если вы в детстве мечтали попасть в пещеру Алладина – вам просто необходимо заглянуть в пещеру Дамлаташ, которая находится непосредственно в самой Алании. Название пещеры можно перевести с турецкого как «сталактит» (damla — капля, taş — камень). Но местные называют Дамлаташ более прозаично: «пещерой мокрых камней».

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Интересно, что открыли эту пещеру совершенно случайно. Когда в 1948-м в Алании строили порт, то каменоломня была расположена как раз на месте будущей достопримечательности. После очередного взрыва открылся вход в пещеру изумительной красоты. Уникальную находку тут же взяли под охрану и начали исследовать.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Оказалось, что пещере не менее пятнадцати тысяч лет! Кроме того, сталактиты и сталагмиты внутри Дамлаташа имеют потрясающе красивые формы и насыщенные цвета. Температура в пещере не поднимается выше +22-24ºС, а состав воздуха отличается рекордным содержанием углекислого газа. Местные медики считают, что такое сочетание помогают бороться с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Сочетание природных красот и исторических достопримечательностей делает Анталью уникальным местом для отдыха. Не зря туристы возвращаются сюда снова и снова, каждый раз открывая для себя что-то новое и интересное.