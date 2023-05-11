Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В юго-западной части Турции – несколько городов, куда выполняются прямые рейсы из России. Это столица одноименной провинции Измир, в который можно добраться рейсами турецкой авиакомпании Pegasus и российской Red Wings. Бодрум, столица провинции Мугла. Сюда летают "Аэрофлот", Turkish Airlines, "Победа", AZUR air и тот же Pegasus. "Аэрофлот", Turkish Airlines, "Победа", Red Wings и Pegasus выполняют также рейсы в Даламан. Прилетев в эти три аэропорта, можно сразу отправляться на ближайшие курорты, продолжительность трансферов составит 1-2 часа.

Измир

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Сам Измир – третий по величине город Турции с населением почти 4,5 млн жителей. Большой и современный аэропорт Аднан-Мендерес находится в 18 км от города. Обычно туристы после прилета спешат скорее попасть в отель и отправиться на пляж. Но если ваше путешествие начинается с Измира, стоит задержаться в городе на 1-2 дня, так как здесь есть что посмотреть и где прогуляться. Да и возможности для крайне популярного сейчас у российских туристов шопинга здесь большие – в городе представлены практически все популярные международные бренды.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Город расположен вокруг Измирского залива Эгейского моря. В самом центре – красивая набережная, вымощенная контрастной черно-белой плиткой, по которой приятно прогуляться. Набережная проходит мимо порта, где швартуются пассажирские паромы и прогулочные лодки.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

На центральной площади Измира находится Башня с часами (Saat Kulesi). Башня считается символом города, а туристам здесь активно предлагают купить стаканчик проса и покормить многочисленных голубей.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Рядом – живописный рынок Кемералты, перестроенный из караван-сарая XVIII века. Здесь можно купить пряности, ювелирные изделия, ковры, изделия из кожи и многочисленные сувениры. Кемералты считается одним из крупнейших восточных базаров Турции.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Измир – динамичный университетский город. Здесь располагается один из крупнейших в Турции Измирский технологический университет и несколько других крупных высших учебных заведений. На улицах много молодежи, а в многочисленных кафе – компаний друзей студенческого возраста.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Одна из достопримечательностей Измира довольно необычна: это лифт 1907 года постройки, называющийся на французский манер Асансером. Он соединяет две улицы – нижнюю и верхнюю, расположенную на вершине отвесной скалы, в старом еврейском квартале Караташ. К лифту ведет живописная улица с небольшими кафе и сувенирными магазинчиками, которая носит имя одно из знаменитых уроженцев города, певца еврейского происхождения Дарио Морено. Здесь же располагается его памятник.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Две кабины лифта находятся внутри живописной башни из красного кирпича. Подъем на нем бесплатный. Наверху есть ресторан с открытой террасой, где можно выпить турецкого кофе или чая за столиком с прекрасным видом на Измирскую бухту с высоты птичьего полета.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Ресторан Balmumu Dukkan Lokanta – одно из лучших мест в Измире, чтобы попробовать аутентичную местную кухню. Здесь делают свое оливковое масло, которое используют при приготовлении множества разнообразных блюд из овощей. Рекомендуем попробовать долму, артишоки, мини-кабачки и десерт из тыквы с кунжутом и сыры.

Кушадасы

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В 90 км к югу от Измира располагается большой курортный город Кушадасы, славящийся живописными пляжами. Население составляет порядка 100 тыс. человек, массовый туризм здесь начали развивать еще в 70-е годы XX века. Благодаря близости к античному Эфесу это самый популярный в Турции круизный порт – круизные лайнеры заходят сюда чаще, чем в Стамбул.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Название города переводится с турецкого как Птичий остров. Так называется крошечный островок в нескольких десятках метрах от курорта с возвышающимся над ним Генуэзским замком XVII века. Ведущая к острову дамба служит мариной, по ней можно совершить приятную прогулку до замка, удивившись по дороге огромному количеству живущих на острове кошек. Примерно 30 км от материка располагается греческий остров Самос, его прекрасно видно с берега. При наличии шенгенской визы можно отправиться на экскурсию в Грецию на пароме, время в пути – час с небольшим.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В Кушадасы несколько песчаных пляжей, самый известный из которых – Дамский пляж (Lady’s beach). С ним связана забавная история. До 20-х годов XX века пляж действительно был женским — в соответствии с обычаями Османской империи здесь могли купаться только представительницы прекрасного пола без мужчин. После того, как Турция стала республикой, раздельные пляжи ушли в прошлое, но мужчины продолжали приходить к Дамскому пляжу, чтобы посмотреть на купающихся женщин. В результате на пляже остались одни мужчины.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В Кушадасы множество отелей различного уровня, а к югу и северу от него на изрезанном заливами и скалами Эгейском побережье располагаются курорты поменьше, где сейчас активно развивается туризм и строятся новые объекты размещения – Чешме, Оздере, Дидим, Алачаты и другие.

Эфес

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Самая популярная у туристов достопримечательность Турции, античный город Эфес, находится примерно в 17 км от курорта Кушадасы. Это позволяет туристам легко добраться до Эфеса от побережья любым способом – купив организованную экскурсию у туроператоров или уличных агентств, заказав такси или арендовав машину. Стоимость билета в музей выросла с 1 апреля 2023 года вдвое и составляет сейчас 400 лир на человека.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Эфес был основан в X веке до нашей эры на берегу Эгейского моря. Благодаря удачному расположению стал крупным торговым городом на пересечении морских и караванных путей между Азией, Египтом, Вавилоном и Европой. В Эфесе процветала торговля, которую вели греческие, анатолийские и финикийские купцы. Кроме того, город считался религиозных центром благодаря храму греческой богини плодородия Артемиды.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В конце первого века до нашей эры город захватили римляне, он стал вторым по значимости городом Римской империи после ее столицы. Правители Эфеса имели право чеканить собственные монеты.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В середине первого тысячелетия нашей эры город начал приходить в упадок из-за обмеления морской гавани, в которой он находился. Сейчас расстояние от города до моря составляет около 5 км. Землетрясения и грабежи довершили разрушение города, но засыпанные землей руины домов и улицы хорошо сохранились. Здесь можно прогуляться по улицам, мощенным камнем тысячелетия назад и узнать, почему в римскую эпоху общественные туалеты были чем-то вроде клубов для общения.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Первые раскопки здесь начали в середине XIX века британские археологи, а затем продолжили австрийские, они продолжаются до сих пор. За дополнительные 85 лир можно посетить крытую часть города и полюбоваться великолепно сохранившимися мозаичными полами.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Многие находки, сделанные археологами в Эфесе, выставлены в музее соседнего города Сельчук. Большая их часть находится в Британском музее и Венском музее Эфеса.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В античном городе множество кошек, но торжественно провожает туристов почти всегда кот Гарфилд, ставший практически местной достопримечательностью.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Дом Девы Марии в Эфесе обнаружили в конце XIX века в ходе раскопок. Тогда же папа Римский Лев XIII поддержал версию о том, что в доме жила Богородица. Здание построено в VII веке нашей эры, но его подвал датируется I веком. По легенде Дева Мария прибыла сюда в 43 году вместе с Иоанном Богословом. Сейчас в небольшом домике находится католическая часовня, которую ежегодно посещают тысячи паломников.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Рядом – что-то вроде стены плача, где все желающие оставляют записки с пожеланиями к Богородице.

Деревня Эске Доганбей

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Греческая деревня Эске Доганбей – одно из самых живописных мест в национальном парке на полуострове Дилек. Здесь можно долго гулять, любуясь крепкой каменной кладкой и голубыми дверями домов, построенных полтора века назад. После ухода греческого населения из региона в 1920 году деревня стояла заброшенной, но сегодня часть домов заселены, здесь есть гостевой дом и кафе. Деревня расположена на пешеходной тропе Доганбей протяженностью 15 км.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В центре Art Ceramics в Сельчуке неподалеку от Эфеса можно увидеть как делается красивая посуда. Глиняные изделия сушат три недели, разрисовывают и обжигают в печи при температуре 1200 градусов. Порядка 20-30% изделий лопается при обжиге, что повышает цену на выдержавшие высокую температуру вазы, тарелки, миски и чашки.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Фирменный магазин фабрики турецких сладостей Kafkasli Lokum – еще одно место, которое стоит посетить для покупки сувениров. Фирменный лукум здесь – из гранатового сока с фисташками и барбарисом. Но наравне с ним можно попробовать и другие варианты из сливового, дынного, арбузного, вишневого и множества других соков. Для посещения магазина стоит выделить время, так как все можно пробовать, а выбрать, какой из сортов лукума или пахлавы самый вкусный, непросто. Специально для туристов из РФ магазин наладил удобную систему оплаты рублями на карту одного из российских банков.

Храм Аполлона в Дидиме

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Храм Аполлона – еще одна точка притяжения туристов на Эгейском побережье Турции. Античный город Дидима был основан в начале I тысячелетия до нашей эры и стал широко известен благодаря огромному храму и оракулу, построенному на месте рождения бога Аполлона. По легенде божество явилось местному пастуху Бранху, и тот стал основателем жреческого рода Бранхидов, служившего в храме несколько сотен лет.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Строительство храма продолжалось более 600 лет и так и не было завершено, но это не помешало этому месту приобрести широкую известность в античном мире. На протяжении столетий сюда стекались паломники, а правители посылали в храм дары, чтобы получить предсказания от храмового оракула.

Бодрум

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Бодрум – известный курортный город и одновременно столица провинции Мугла. Она пока не так популярна у российских туристов, как Анталья, но турпоток сюда постоянно растет.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В античный период на месте современного Бодрума находился греческий город Галикарнас, пришедший в запустение после захвата войсками Александра Македонского в 334 году до нашей эры. В V веке до нашей эры городом правила Артемисия II, воздвигнувшая грандиозную гробницу – мавзолей – в честь своего супруга Мавсола. Мавзолей в Галикарнасе считался одним из чудес света и стал нарицательным словом, обозначающим большую гробницу. Из-за многочисленных разграблений от памятника, к сожалению, мало что сохранилось – сегодня туристы могут видеть лишь фундамент мавзолея и несколько обломков колонн.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В 1402 году рыцари-госпитальеры начали постройку в гавани города замка Святого Петра, для строительства использовались камни и скульптуры из мавзолея, что и довершило его разрушение. Хорошо сохранившийся и бережно отреставрированный замок сегодня – главная достопримечательность города, которому его слегка измененное название – Петроний – дало современно название.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В замке – несколько музейных залов с коллекциями средневекового оружия, посуды, украшений, одежды.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Но главное сокровище музея – модель Улубурунского корабля в натуральную величину. Судно затонуло у мыса Улубурун на побережье современной провинции Анталья в XIV веке. В начала 80-х годов XX века его нашли дайверы, но лишь через 11 лет после открытия находку удалось поднять на поверхность.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Финикийский корабль длиной 15 метров и грузоподъемностью 20 тонн был построен из кедра, рядом с ним было найдено множество обломков весел и более 20 каменных якорей. Судно везло большой груз – слитки меди, олова и стекла, финики, оливки, орехи, посуда, оружие и украшение. Часть этого груза, найденная водолазами, выставлена в музее подводной археологии замка. Здесь же можно узнать подробности о том, как судно было найдено и поднято на поверхность.

Фудрум

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Бодрум славится рыбными ресторанами, рекомендуем посетить один из ресторанчиков с отличным выбором свежей рыбы в Bodrum Marina. А настоящим гурманам, интересующимся тонкостями аутентичной кухни, стоит отправиться на мастер-класс в Foodrum – образовательный гастрономический центр, где можно научиться готовить самые разные блюда – от сложных тортов и знаменитых турецких котлет кефте до овощей по традиционным рецептам западных регионов Турции.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Foodrum создан профессиональным шефом из Стамбула Пелин Дурманлы с опытом работы в ресторанах пятизвездочных отелей Турции. В своем центре она предлагает клиентам мастер-классы, в ходе которых подробно и интересно рассказывает о выборе продуктов, рецептах и традициях турецкой кухни. Например, о том, как выбирать самые вкусные артишоки или почему в традиционное турецкое мороженое из козьего молока дондурма вкусно добавлять оливковое масло.